Colombia

La Universidad del Catatumbo quedó en ‘veremos’: se suspendieron obras por no pago a sus empleados

La suspensión rige desde el 16 de julio, según el vocero del personal, que pidió intervención de los organismos de control y aseguró que la protesta es pacífica y ajena a cualquier grupo armado

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Convocatoria está dirigida a quienes cursaron grados 10° y 11° en colegios públicos del Catatumbo - crédito Ministerio de Educación
La Universidad del Catatumbo en El Tarra permanece cerrada y sin actividad académica pese a su inauguración oficial en diciembre de 2025 - crédito Ministerio de Educación

La Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, permanece cerrada y sin actividad académica, a pesar de haber sido inaugurada oficialmente en diciembre de 2025.

La falta de agua potable y el incumplimiento en los pagos a los trabajadores han paralizado tanto las obras como el funcionamiento del recinto, dejando en suspenso la promesa de acceso a la educación superior para cientos de jóvenes de la región.

Desde el 16 de julio, los obreros suspendieron las labores de construcción debido a retrasos reiterados en el pago de salarios y prestaciones sociales. El vocero de los trabajadores explicó que la decisión fue inevitable ante la afectación directa a su sustento, e hizo un llamado a los organismos de control y entidades competentes para que intervengan y garanticen sus derechos.

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El grupo de operarios destacó que su protesta es pacífica y aclaró que no están vinculados a ningún grupo armado ni buscan sabotear el proyecto. El reclamo central es la regularización de pagos y condiciones laborales para poder reanudar las obras.

La falta de agua potable y el incumplimiento en los pagos a los trabajadores mantienen paralizadas las obras y el funcionamiento de la Universidad del Catatumbo - crédito Presidencia
La falta de agua potable y el incumplimiento en los pagos a los trabajadores mantienen paralizadas las obras y el funcionamiento de la Universidad del Catatumbo - crédito Presidencia

“Los obreros de la universidad del Catatumbo decidimos detener las labores de construcción, ya que nos hemos visto afectados por varios factores, entre ellos, el incumplimiento de pago de las prestaciones sociales que nos corresponden”, expresó el representante.

El complejo educativo, que demandó una inversión total de 8.380 millones de pesos, fue presentado como proyecto bandera del Gobierno nacional. Sin embargo, tras su inauguración formal, el recinto permanece inoperativo debido a la ausencia de servicios públicos básicos, especialmente agua potable.

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A pesar de las advertencias técnicas sobre la inviabilidad del suministro, la construcción avanzó luego de que, inicialmente, la empresa de servicios públicos del municipio certificara la disponibilidad de acueducto y alcantarillado en marzo de 2025. Dos meses después, esa misma entidad cambió su postura y negó la cobertura para el sector, dejando el proyecto sin la certificación técnica necesaria.

La Secretaría de Vías e Infraestructura municipal otorgó la licencia de construcción en julio, y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa optó por continuar los trabajos para evitar una indemnización de 384 millones de pesos al contratista. De este modo, las obras prosiguieron bajo la promesa de solucionar el suministro de agua sobre la marcha.

Inauguración presidencial sin garantías para los estudiantes

Universidad del Catatumbo y los avances según Daniel Briceño
Los obreros suspendieron la construcción de la Universidad del Catatumbo desde el 16 de julio por retrasos en salarios y prestaciones sociales - crédito @danielbricen/X

El presidente Gustavo Petro encabezó la inauguración de la infraestructura el 3 de diciembre de 2025. El Ministerio de Educación resaltó el objetivo de integrar la educación básica, media y superior en un mismo espacio, con 11 aulas modulares y capacidad para 391 alumnos de colegio y 220 de universidad.

Sin embargo, la ausencia total de agua potable impide que las puertas de la universidad se abran para los estudiantes. Desde entonces, la comunidad permanece a la espera de una solución definitiva.

Soluciones demoradas y nuevos sobrecostos

La Alcaldía de El Tarra abrió licitación para la construcción de una red de acueducto el 26 de septiembre de 2025. El contrato fue adjudicado seis días después de la inauguración presidencial, a la firma Proexi Ingeniería, por cerca de 766 millones de pesos.

Los trabajos para dotar de agua al complejo comenzaron el 23 de diciembre, con un plazo inicial de entrega para el 22 de marzo. No obstante, el proyecto ya acumula retrasos por una prórroga de mes y medio y una adición presupuestal de 240 millones de pesos, requerida para extender la red 600 metros adicionales.

Gustavo Petro inauguró la infraestructura de la Universidad del Catatumbo con 11 aulas modulares y capacidad para 391 alumnos de colegio y 220 de universidad - crédito Presidencia
Gustavo Petro inauguró la infraestructura de la Universidad del Catatumbo con 11 aulas modulares y capacidad para 391 alumnos de colegio y 220 de universidad - crédito Presidencia

Otras alternativas, como una planta de tratamiento propia o un pozo artesiano comunitario, fueron descartadas por inviabilidad técnica o falta de autorizaciones ambientales.

Entretanto, la paralización de la Universidad del Catatumbo ha generado incertidumbre entre los habitantes del municipio y la región. El megaproyecto que prometía ser motor de desarrollo educativo permanece en un limbo, a la espera de que se resuelvan los problemas de infraestructura y laborales que impiden su funcionamiento.

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