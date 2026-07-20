El procurador Gregorio Eljach pidió a Abelardo de la Espriella garantizar la autonomía de poderes en Colombia: “La primacía de la Carta Magna”

El acto fue liderado por Lidio García, presidente del Senado, junto con el procurador Gregorio Eljach - crédito Prensa Senado

El acto de apertura de la Galería de los Presidentes del Senado fue escenario de una advertencia institucional: Gregorio Eljach, procurador general, advirtió que el nuevo gobierno debe priorizar el respeto a la autonomía de los poderes y procurar un diálogo efectivo con el Congreso.

El pronunciamiento se produjo en un momento en el que la democracia colombiana acaba de superar una etapa electoral exigente, según palabras del propio funcionario, especialmente por el desconocimiento de los resultados de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

La solicitud se dirigió expresamente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quien Eljach deseó éxitos al iniciar su mandato. El procurador enfatizó que espera que sea respetuoso de las instituciones y de los poderes, además de velar por la primacía de la Constitución Política de Colombia.

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“Confiamos en que su administración discurra siempre por el cauce del respeto a la independencia de poderes, el diálogo franco con el Legislativo y la primacía de la Carta Magna”, señaló Eljach

Gregorio Eljach advirtió que el nuevo gobierno debe respetar la autonomía de los poderes y sostener un diálogo efectivo con el Congreso de Colombia - crédito @PGN_COL/X

Asimismo, el funcionario resaltó el papel del Congreso como núcleo de la representación popular y recordó que su fortaleza es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Eljach argumentó que el equilibrio entre las ramas públicas constituye la base de la arquitectura democrática en Colombia. “La fortaleza institucional del Congreso constituye una premisa indispensable para la pervivencia del Estado de Derecho. En la arquitectura constitucional moderna, el poder solo se frena con el poder“, señaló.

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El Congreso como pilar y espacio de pluralidad

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público defendió la función del Legislativo, describiéndolo como espacio donde convergen voces de mayorías y minorías, así como perspectivas regionales y nacionales. Para Eljach, la solidez de este órgano resulta clave para la pervivencia del sistema democrático.

Al recordar su paso por el Capitolio, Eljach confesó: “Por casi cuatro décadas esta fue mi casa. Aquí viví, aquí aprendí de leyes y de política. ¡Soy un hijo del Congreso de la República! Es mi orgullo”. Su trayectoria en la institución aportó un tono personal a su discurso, reforzando la legitimidad de su mensaje.

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Llamado a fortalecer el diálogo institucional

El procurador general pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que su mandato se ajuste a la Constitución Política de Colombia y a la independencia de poderes - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento del procurador general tuvo como eje la necesidad de que el Ejecutivo mantenga canales claros de comunicación con el Legislativo. Eljach instó a que la futura administración respete los contrapesos constitucionales, asegurando que solo así se garantiza la estabilidad institucional.

El mensaje de Eljach no solo estuvo dirigido al Ejecutivo. También enfatizó el deber de todas las ramas públicas de actuar dentro del respeto y colaboración previstos por la Carta Magna. De este modo, reiteró la importancia de que cada poder mantenga su autonomía y su función de contrapeso para evitar desequilibrios.

El procurador celebró que el sistema democrático colombiano haya salido fortalecido tras los recientes comicios. Según sus palabras, “la democracia colombiana superó con éxito una de sus pruebas más difíciles”, lo que refuerza la necesidad de seguir construyendo sobre las bases del respeto institucional y el diálogo entre poderes.

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En el mismo espacio, Lidio García respaldó que el Congreso autorice la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, una opción que, según explicó el presidente del Senado, está permitida por la ley siempre que ambas cámaras aprueben una proposición formal.

Eljach defendió al Congreso como un espacio de representación popular donde confluyen mayorías, minorías y perspectivas regionales y nacionales - crédito @PGN_COL/X

García anticipó además que la solicitud podría salir adelante con respaldo suficiente. “Yo creo que tendrá amplia mayoría”, dijo, y al ser consultado sobre si existe apoyo para permitir la ceremonia en una instalación militar respondió: “Sí, señor”.

El jefe del Senado sostuvo que la decisión no depende de la actual mesa directiva, ya que él dejará el cargo y será el nuevo Congreso el que deberá resolver la propuesta. Su posición fue directa: “Si la ley lo permite, ¿por qué no?”.

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El senador precisó que el procedimiento exige la aprobación tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes. Si esa proposición prospera, añadió, el presidente entrante “no tendría ningún problema para posesionarse en una guarnición militar”.