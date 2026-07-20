Colombia

Autoridades en Santander piden al Gobierno nacional apoyo aéreo para combatir el incendio forestal

La emergencia se concentra en una zona de alta montaña de difícil acceso en el departamento, donde las labores desde tierra no han logrado contener el fuego y se teme una afectación mayor

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Eduardo Sánchez, director de Gestión del Riesgo, informó que el foco del incendio forestal está en límites entre El Peñón y Bolívar - crédito @ConRegion/X

El avance del incendio forestal en el Cerro de Barco ha encendido las alarmas entre las autoridades de El Peñón, Santander, ante el riesgo sobre uno de los patrimonios naturales más representativos de la zona.

El fuego no solo amenaza la vegetación, sino que pone en peligro la biodiversidad y el valor ecológico de este emblemático cerro.

Se trata de una emergencia especialmente compleja, ya que afecta una zona de difícil acceso en alta montaña. Las brigadas de bomberos y personal de la comunidad han intentado contener el fuego por tierra, pero la magnitud de las llamas ha superado sus esfuerzos.

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La situación llevó a que las autoridades locales solicitaran apoyo inmediato al Gobierno nacional para desplegar acciones aéreas. Según el director de Gestión del Riesgo, Eduardo Sánchez, la coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo busca fortalecer la respuesta: “Ya se reportó a la sala de crisis nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para pedir apoyo helicoportado. De esta manera, poder prestar una capa, una mayor capacidad de respuesta frente a este incendio”.

La emergencia en el Cerro del Barco ocurre en una zona de alta montaña y de difícil acceso, lo que impide el control del incendio forestal desde tierra - crédito Redes sociales
La emergencia en el Cerro del Barco ocurre en una zona de alta montaña y de difícil acceso, lo que impide el control del incendio forestal desde tierra - crédito Redes sociales

Las llamas avanzan sin control desde tierra, lo que ha obligado a los organismos de socorro a monitorear de manera permanente la emergencia y priorizar la protección de zonas de alto valor ecológico y turístico.

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Las autoridades informaron que el incendio en el Cerro de Barco, en límites con el municipio de Bolívar, ha movilizado a los cuerpos de bomberos de Landázuri y Vélez, así como a voluntarios de la comunidad.

Pese a estas acciones, las condiciones adversas, como las altas temperaturas y las fuertes corrientes de aire, han dificultado la contención del fuego.

El incendio forestal en el Cerro de Barco de El Peñón ha generado preocupación por su impacto ambiental y por la dificultad para controlar el avance de las llamas en una zona de alta montaña. Las autoridades han solicitado ayuda aérea al Gobierno nacional ante la imposibilidad de extinguir el fuego desde tierra, y han desplegado equipos de bomberos y voluntarios para proteger la biodiversidad y los recursos naturales del área.

La emergencia en el Cerro del Barco ocurre en una zona de alta montaña y de difícil acceso, lo que impide el control del incendio forestal desde tierra - crédito Redes sociales
Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades de El Peñón, en Santander, por el avance de las llamas sobre el Cerro del Barco - crédito Redes sociales

Eduardo Sánchez enfatizó la importancia de la prevención ante estas emergencias: “Queremos seguir insistiendo con esas recomendaciones, ya que por estas altas temperaturas y por las corrientes de aire se nos dan los incendios forestales. Es muy importante no hacer quemas controladas, no hacer fogatas en los paseos de olla, igualmente, evitar la quema de basuras”.

La emergencia no solo pone en riesgo la flora y fauna del cerro, sino que amenaza uno de los principales atractivos turísticos y espacios de valor ambiental de la región.

Mientras se espera la llegada del apoyo aéreo solicitado, las autoridades mantienen el monitoreo y reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan contribuir a la propagación de incendios. “Estas acciones son las que pueden llevar a que se presente este tipo de incendios forestales o de cobertura vegetal”, advirtió Sánchez.

La prioridad se centra en contener el avance del incendio y proteger el Cerro de Barco, un símbolo natural cuya pérdida tendría repercusiones ecológicas y sociales para El Peñón y sus alrededores.

Las autoridades de El Peñón solicitaron apoyo aéreo al Gobierno nacional para atender el incendio forestal en Santander - crédito @OGRDSantander/X
Las autoridades de El Peñón solicitaron apoyo aéreo al Gobierno nacional para atender el incendio forestal en Santander - crédito @OGRDSantander/X

El aumento sostenido de las temperaturas en Santander ha obligado a las autoridades regionales a reforzar las advertencias sobre el riesgo de incendios forestales. Siete municipios permanecen en estado de alerta, ante la posibilidad de que la resequedad de la vegetación facilite la propagación del fuego.

Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, el incremento del calor y la ausencia de lluvias han generado condiciones propicias para incendios en zonas rurales y periurbanas. El director de la entidad, Didier Rodríguez, indicó que la administración local adoptó nuevas disposiciones para reducir los factores de riesgo, respondiendo a las recomendaciones del Ideam.

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