Colombia

Gustavo Petro entregó el sombrero de Carlos Pizarro a la exsenadora María José Pizarro y dio su versión del crimen del exlíder del M-19: “Lo iban a quemar”

El mandatario colombiano aseguró que el asesinato del dirigente político tendría implicaciones de altos ejecutivos de la empresa Avianca y funcionarios de inteligencia

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Petro vinculó el sombrero de Carlos Pizarro con el asesinato de 1990 y con la discusión sobre la verdad judicial de ese crimen - crédito Presidencia de Colombia

Al inicio de su intervención pública del lunes 20 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro realizó la entrega del el sombrero que usó el fallecido Carlos Pizarro, fallecido líder insurgente del movimiento M-19, durante la firma del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano en 1990, a su hija María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico.

En su pronunciamiento realizado en el sur de Bogotá, con motivo de la conmemoración del 216 aniversario del Grito de Independencia de Colombia, el mandatario colombiano sostuvo que la prenda, lejos de representar la guerra, es un símbolo de paz y memoria política en Colombia.

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Además, vinculó ese objeto con el asesinato del excomandante y excandidato presidencial en 1990, así como con la discusión sobre la verdad judicial de ese crimen.

El histórico material fue entregado a su hija, la exsenadora María José Pizarro - crédito Presidencia de Colombia
El histórico material fue entregado a su hija, la exsenadora María José Pizarro - crédito Presidencia de Colombia

“Este sombrero perteneció al comandante primero y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta. Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia. Por tanto, es un símbolo de paz”, dijo el jefe de Estado.

Igualmente, Petro cuestionó a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila que, pese a no mencionarla directamente, la acusó de querer deconstruir el emblema del fallecido dirigente colombiano.

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“En los últimos meses, una ”periodista", porque se convirtió en candidata de la extrema derecha, después otra vez en periodista, dijo que era un símbolo de guerra cuando lo es el sombrero que entró al, la Casa de Nariño a firmar definitivamente la paz y convocar la Asamblea Nacional Constituyente con el presidente Virgilio Barco”, expresó.

Así mismo, el mandatario colombiano señaló que la entrega del sombrero también responde a las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que había manifestado su intención de mover o quemar la figura que había sido instalada en la Casa de Nariño.

En la Presidencia de Petro, la prenda iba a ser declarado como patrimonio cultural - crédito Presidencia de Colombia
En la Presidencia de Petro, la prenda iba a ser declarado como patrimonio cultural - crédito Presidencia de Colombia

“Dijeron que lo iban a quemar, que es quemar la paz, que es volver a asesinar al candidato presidencial Carlos Pizarro. Esos son los signos de los tiempos de hoy. Entonces, he preferido, como presidente de la República, devolver este sombrero que le pertenece al pueblo y a la paz, a su hija, a su familia, que sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se icé en la patria colombiana” comentó.

Investigación del crimen

El presidente aseguró también que Carlos Pizarro llevaba ese sombrero en sus manos cuando fue asesinado el 26 de abril de 1990, a bordo de un vuelo de Avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Barranquilla. Petro añadió que la prenda fue rescatada por sus escoltas y que hoy hace parte del patrimonio de la paz de Colombia.

“Con este sombrero que llevaba en sus manos, cuando iba a una manifestación presidencial en la ciudad de Barranquilla, lo asesinaron durante el avión, ya en vuelo, que pertenecía a la empresa Avianca, de ese entonces propiedad de Julio Mario Santodomingo”, comentó.

El sombrero fue entregado a un escolta de Carlos Pizarro antes de que se cometiera el magnicidio, y permaneció oculto por años - crédito archivo Colprensa
El sombrero fue entregado a un escolta de Carlos Pizarro antes de que se cometiera el magnicidio, y permaneció oculto por años - crédito archivo Colprensa

Petro sostuvo que la investigación judicial mantiene hasta ahora un “indicio” sobre la participación de funcionarios de alto nivel de Avianca. También afirmó que un antiguo ejecutivo de la compañía habría facilitado el ingreso del arma homicida al avión.

Un ejecutivo que hoy vive muy rico con mucha fortuna, que era alto ejecutivo, fue el que hizo que el arma homicida entrara al avión. El sicario era un niño”, dijo.

El expediente por el caso Carlos Pizarro se tramita bajo la Ley 600, que permite a la Fiscalía definir la situación jurídica sin pedir la detención preventiva de Miguelo Maza Márquez ante un juez - crédito Colprensa
Petro acusó a Miguel Maza Márquez como responsable del crimen - crédito Colprensa

En la misma intervención, el presidente mencionó al general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez como responsable del crimen, y recordó que, en noviembre de 2024, el Estado colombiano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por el sufrimiento causado a la familia de Pizarro debido a actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación.

Por último, el presidente colombiano realizó la entrega del sombrero a la exsenadora María José Pizarro, en la que agradeció al mandatario y a los asistentes por exaltar la figura de Carlos Pizarro durante su periodo presidencial.

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