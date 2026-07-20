Colombia

Vicky Dávila reaccionó a la entrega del sombrero de Carlos Pizarro a Gustavo Petro: “Pizarro fue un terrorista”

La periodista y excandidata a la presidencia sostuvo que la prenda tiene un valor familiar, pero negó que represente al país y cuestionó que se la presente como emblema colectivo durante un acto oficial

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El presidente Gustavo Petro hizo la presentación del sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación - crédito Alexa Rochi/Presidencia
El presidente Gustavo Petro hizo la presentación del sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación - crédito Alexa Rochi/Presidencia

Vicky Dávila cuestionó la entrega del sombrero de Carlos Pizarro y rechazó que se presente como símbolo nacional, después de que Gustavo Petro lo devolviera a María José Pizarro durante su último discurso como presidente.

“Hoy Petro le entrega a María José Pizarro el sombrero de su papá, Carlos Pizarro, quien fuera jefe del M-19. Me parece bien”, escribió la periodista y excandidata a la presidencia de la República, en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Dávila respondió a la escena ocurrida en un acto encabezado por Petro, en el que el mandatario recibió de manos de María José Pizarro el sombrero que usó su padre y lo describió como un emblema ligado al proceso de paz con el Movimiento del 19 de abril.

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En la misma publicación, la periodista marcó una diferencia entre el valor familiar del objeto y su lectura pública: “Ese sombrero solo tiene un valor ‘sentimental’ para su familia. Para el resto de colombianos no, porque Pizarro fue un terrorista”.

Qué dijo Petro sobre el sombrero de Carlos Pizarro

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia donde se observa un sombrero del exjefe guerrillero Carlos Pizarro, último comandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), este martes durante un acto en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia
Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia donde se observa un sombrero del exjefe guerrillero Carlos Pizarro, último comandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), este martes durante un acto en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

Durante su intervención, Petro llamó a Carlos Pizarro “comandante y candidato presidencial” y afirmó que el sombrero “nunca fue usado, nunca jamás, en una acción que implicara violencia”. Según dijo, la prenda fue comprada “exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de abril y el Estado de Colombia”.

El presidente agregó que ese sombrero era un “símbolo de paz” y lo vinculó con la Constitución de 1991 y con la participación política que siguió a la desmovilización del M-19. También recordó que Pizarro fue asesinado en abril de 1990 y aseguró que llevaba ese sombrero cuando se dirigía a una manifestación en Barranquilla.

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Dávila respondió a esa interpretación con otra cita directa de su mensaje en X: “Petro quiso imponernos el sombrero como ‘patrimonio’ de Colombia. Y no lo logró”. La periodista cerró su pronunciamiento con una descalificación política y moral del pasado armado de Pizarro: “Siempre el honor para los valientes, y decentes. No para los violentos, que jamás serán ejemplo para la sociedad y las nuevas generaciones”.

La polémica por el significado del objeto

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Vicky Dávila le respondió a Gustavo Petro tras la entrega a María José Pizarro dle sombrero de su papá Carlos Pizarro - crédito @VickyDavilaH/X

La publicación de Vicky Dávila se centró en el valor político y simbólico que Petro dio al sombrero durante el acto. Su crítica no apuntó a la entrega a María José Pizarro en sí misma, que calificó como aceptable, sino al intento que atribuyó al presidente de convertir ese objeto en una referencia colectiva para el país.

Con esa secuencia, la periodista buscó separar dos planos: por un lado, el vínculo personal de la familia Pizarro con la prenda; por otro, el lugar que Petro intentó darle en un escenario institucional. En ese contraste apoyó su rechazo a que el sombrero sea asumido como emblema de la nación.

El presidente saliente recordó que el excomandante del M-19 fue asesinado al interior de un avión cuando se dirigía a Barranquilla. Según dijo, la investigación judicial apuntó a que fue un funcionario de Avianca el que permitió que el arma ingresara a la aeronave.

La congresista espera que el sombrero de su papá, Carlos Pizarro Leongómez siga siendo exhibido otros cuatro años en la Casa de Nariño - crédito @pizarromariajo/IG
La congresista espera que el sombrero de su papá, Carlos Pizarro Leongómez siga siendo exhibido otros cuatro años en la Casa de Nariño - crédito @pizarromariajo/IG

“Un ejecutivo que hoy es muy rico, con mucha fortuna, que era alto ejecutivo del Grupo Santodomingo, el arma estaba guardada en una bodega y el sicario, que era un niño de las mafias de ese entonces, conjuntamente con el DAS ... Decidieron el asesinato del candidato presidencial y constructor de la paz, fuera herido mortalmente al interior del avión”.

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