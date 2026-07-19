El gobernador Jorge Emilio Rey indicó que Bogotá no ha suscrito un acuerdo por el Regiotram del Norte: qué pasará con el proyecto

Jorge Emilio Rey afirmó que los puentes reclamados en Lagos de Torca no hacen parte del Regiotram del Norte y deben cubrirse con cargas urbanísticas o cofinanciación - crédito Imagén Ilistrativa Infobae

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aclaró que Bogotá no ha firmado ningún acuerdo relacionado con el Regiotram del Norte, el ambicioso proyecto ferroviario que busca conectar Zipaquirá y el norte de la capital con el sistema de transporte regional.

La precisión, difundida en su cuenta de X, se produce en medio de las expectativas por la inminente apertura del proceso licitatorio, estimado en $17,4 billones de pesos, y tras meses de mesas técnicas entre las autoridades distritales y departamentales.

Durante el acto conmemorativo de los 213 años de la Independencia de Cundinamarca, el 16 de julio de 2026, Rey anunció que, con el respaldo del Gobierno nacional, la licitación para el Regiotram del Norte se abrirá antes de finalizar julio.

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El mandatario subrayó que el informe de relatoría elaborado por el IFC (Banco Mundial) recoge los consensos técnicos y operativos alcanzados con la participación de Bogotá, lo que permite avanzar a la siguiente etapa del proyecto.

La principal diferencia entre Bogotá y Cundinamarca se concentra en Lagos de Torca por cinco puentes vehiculares y cuatro peatonales adicionales - crédito Gobernación de Cundinamarca

Estado actual del proyecto y consensos técnicos según el IFC

El informe de relatoría del IFC confirmó que se lograron acuerdos sobre aspectos clave, como el tratamiento urbanístico de zonas bajo puentes, el diseño de fachadas de estaciones y la gestión de espacios públicos asociados al corredor férreo.

Además, se validaron los requerimientos técnicos para cruces peatonales e intersecciones viales, y se estableció que el distrito asumirá con recursos propios futuras intersecciones en el sector de Lagos de Torca.

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El gobernador Rey destacó que el Regiotram del Norte garantiza la integración con los sistemas principales de transporte de Bogotá: TransMilenio, la línea 1 y 2 del Metro, y el Sistema Integrado de Transporte. El informe del IFC concluye que el proyecto reúne todas las condiciones técnicas necesarias para prestar un servicio seguro, eficiente y oportuno, favoreciendo la integración regional entre Bogotá y Cundinamarca.

Precisión sobre la participación de Bogotá y diferencias en Lagos de Torca

En su declaración pública, Rey aclaró que “Bogotá NO ha firmado algún acuerdo, porque nadie ha propuesto firmar un acuerdo, ni existe esa figura jurídica en este momento del proceso en que se encuentra el proyecto Regiotram del Norte”.

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Jorge Emilio Rey dijo que no existe esa figura jurídica en esta etapa y que el IFC solo consignó consensos técnicos en las mesas de trabajo - crédito Jorge Emilio Rey/X

El gobernador explicó que el IFC, como moderador y relator de las mesas con Bogotá, Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, consignó por escrito las conversaciones y resolvió inquietudes sobre el tratamiento de espacios públicos y la integración del tren con los sistemas de transporte existentes.

La principal diferencia conceptual radica en el sector de Lagos de Torca, donde el Distrito solicitó la inclusión de cinco puentes vehiculares y cuatro peatonales adicionales en el escenario del megaproyecto inmobiliario.

Rey precisó que estos puentes no están incluidos en el Regiotram porque no fueron solicitados en las 123 reuniones previas y, además, deberían ser aportados por el propio desarrollo inmobiliario mediante cargas urbanísticas. Bogotá propuso asignar recursos para estas infraestructuras, ya sea directamente o mediante convenio con la Empresa Férrea Regional.

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El futuro del Regiotram del Norte depende ahora de la presentación del proyecto ante entidades financieras y organismos internacionales, etapa en la que se buscará atraer inversionistas para asegurar la financiación. Rey recordó que si Bogotá desea participar en un convenio de cofinanciación, como se planteó antes de la Ley de Garantías con un aporte potencial de $2,3 billones de pesos, este sería el momento para destinar parte de esos recursos a la construcción de los puentes reclamados en Lagos de Torca.

El futuro del Regiotram del Norte depende de atraer inversionistas y financiación internacional para impulsar una obra clave para la movilidad regional - crédito Gobernación de Cundinamarca

El gobernador reiteró que la administración departamental seguirá trabajando para que la obra facilite la movilidad de los habitantes de la región y de Bogotá. El Regiotram del Norte promete transformar la conectividad entre la Sabana y la capital, ofreciendo una alternativa eficiente frente a los habituales embotellamientos en el norte de la ciudad y beneficiando a cientos de miles de usuarios que hoy pierden tiempo en las congestiones viales.

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Próximas etapas y expectativas regionales

El proceso licitatorio del Regiotram del Norte, que se abrirá en las próximas semanas, será determinante para el futuro del proyecto. Según el gobernador Rey, el respaldo del Gobierno nacional y el consenso técnico alcanzado allanan el camino para iniciar la contratación, mientras continúan las conversaciones con Bogotá respecto a la financiación de infraestructuras complementarias en Lagos de Torca.

El Regiotram del Norte ha superado las principales observaciones técnicas y urbanísticas planteadas por Bogotá, según el informe del IFC, aunque la participación financiera y la ejecución de obras adicionales en el sector de Lagos de Torca permanecen como temas abiertos.

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El proyecto Regiotram del Norte avanza hacia su licitación con consensos técnicos validados, pero sin un acuerdo formal firmado con Bogotá. La obra, valorada en $17,4 billones de pesos, será presentada a inversionistas internacionales y se espera que, una vez superados los pendientes sobre Lagos de Torca, pueda iniciar su ejecución para transformar la movilidad regional.