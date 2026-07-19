Colombia

Capturan en Cajicá a alias Mauricio el Quesero, uno de los más buscados por homicidios en Barranquilla

La Policía Nacional ubicó al hombre en Cundinamarca tras un seguimiento adelantado por unidades de inteligencia e investigación criminal. En su contra existían requerimientos judiciales por homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y ahora quedó a disposición de las autoridades competentes

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Alias Mauricio el Quesero fue capturado durante un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Cajicá, Cundinamarca- crédito Policía Nacional
Alias Mauricio el Quesero fue capturado durante un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Cajicá, Cundinamarca- crédito Policía Nacional

La búsqueda de uno de los hombres señalados por las autoridades como objetivo prioritario en Barranquilla terminó a cientos de kilómetros de esa ciudad. En el municipio de Cajicá, Cundinamarca, fue capturado alias Mauricio el Quesero, presunto integrante de la estructura delincuencial Los Costeños y una de las personas incluidas en el cartel de los más buscados por homicidio en la capital del Atlántico.

La detención fue confirmada por la Policía Nacional, que explicó que el procedimiento hizo parte de un operativo desarrollado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Inteligencia. El seguimiento adelantado por los investigadores permitió ubicar al señalado delincuente fuera de la región Caribe, donde, según las autoridades, concentraba gran parte de sus actividades ilegales. El caso llamó la atención precisamente por el lugar donde fue localizado. Aunque las investigaciones lo vinculan con hechos ocurridos en Barranquilla y Soledad, el operativo se ejecutó en Cajicá, un municipio de Cundinamarca situado a cientos de kilómetros de la zona donde presuntamente operaba.

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El capturado figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio de la Policía Metropolitana de Barranquilla-crédito Policía Nacional
El capturado figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio de la Policía Metropolitana de Barranquilla-crédito Policía Nacional

Las autoridades indicaron que alias Mauricio el Quesero tenía órdenes judiciales por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Esos procesos lo convirtieron en uno de los objetivos prioritarios dentro de las estrategias de seguridad dirigidas a debilitar las estructuras criminales que tienen presencia en el departamento del Atlántico.

Las investigaciones de la Policía lo señalan como uno de los presuntos responsables de dinamizar homicidios selectivos en Barranquilla y Soledad. De acuerdo con las indagaciones, su papel dentro de la organización criminal lo ubicaba como una pieza de interés para esclarecer distintos hechos violentos registrados en esa zona del país.

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Además de los señalamientos relacionados con homicidios, las autoridades lo vinculan con actividades asociadas a la extorsión y al control de rentas criminales. Esas conductas hacen parte de las disputas que desde hace varios años mantienen diferentes organizaciones delincuenciales para conservar influencia sobre distintos sectores del área metropolitana de Barranquilla. Precisamente por esos antecedentes investigativos, su nombre apareció en el cartel de las personas más buscadas por homicidio en Barranquilla. Esa herramienta es utilizada por los organismos de seguridad para divulgar la identidad de personas consideradas de alta peligrosidad o de especial relevancia dentro de procesos judiciales en curso.

Alias Quesero era uno de los hombres más buscados en Barranquilla por su responsabilidad en 7 masacres en 2023 - crédito Policía Nacional
Alias Quesero era uno de los hombres más buscados en Barranquilla por su responsabilidad en 7 masacres en 2023 - crédito Policía Nacional

Para los investigadores, alias Mauricio el Quesero representaba un actor importante dentro de las indagaciones relacionadas con múltiples hechos de violencia ocurridos tanto en Barranquilla como en municipios cercanos. Su captura ahora permitirá avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos que le atribuyen.

Hasta el momento, la Policía no entrega detalles sobre el tiempo que permaneció en Cajicá ni explicó las circunstancias específicas que permitieron establecer su ubicación. La institución únicamente confirmó que el resultado fue producto del trabajo coordinado entre los equipos de inteligencia e investigación criminal que seguían sus movimientos.

El operativo refleja una práctica que las autoridades aseguran observar con frecuencia entre integrantes de organizaciones delincuenciales. Según esa hipótesis, algunos optan por abandonar temporalmente los territorios donde son buscados para disminuir la presión de los operativos y evitar ser identificados por los organismos de seguridad.

El plan, confirmado por la Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), contempla la llegada progresiva de otros 200 buses nuevos en 2026 y 250 más en 2027. - crédito Alcaldía de Barranquilla
El plan, confirmado por la Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), contempla la llegada progresiva de otros 200 buses nuevos en 2026 y 250 más en 2027. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Los registros oficiales muestran que alias Mauricio el Quesero acumula cinco anotaciones judiciales. Tres de ellas corresponden al delito de homicidio, mientras que las dos restantes están relacionadas con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Ese historial fue determinante para que la Policía Metropolitana de Barranquilla lo incluyera entre sus principales objetivos. Las autoridades consideran que las anotaciones judiciales y los procesos abiertos en su contra justificaban su permanencia dentro de las estrategias orientadas a afectar las estructuras criminales con presencia en esa región. Tras la captura realizada en Cajicá, el presunto integrante de Los Costeños fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes. A partir de este momento, serán esas instancias las encargadas de continuar con los procedimientos legales correspondientes a los delitos que motivaron su búsqueda y posterior detención.

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