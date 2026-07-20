Colombia

Ministro Pedro Sánchez y Gustavo Petro cuestionaron video falso de alias Marlon: “Una de las mayores amenazas es la desinformación”

El ministro de Defensa y el presidente saliente de Colombia cuestionaron la desinformación y la forma en que se difunde masivamente en redes sociales

Guardar
Google icon
Gustavo Petro y Pedro Sánchez - crédito Presidencia/Ministerio de Defensa/@lavozdepueblo1/X
Gustavo Petro y Pedro Sánchez se pronunciaron en su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Ministerio de Defensa/@lavozdepueblo1/X

En redes sociales volvió a circular un video en el que presuntas disidencias de las Farc intentaron demostrar que alias Marlon y alias Ñeque seguían con vida.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional negó la autenticidad del video, en el que se expresaron fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su postura en política exterior y sus vínculos con Estados Unidos.

El hecho también motivó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X. Ambos cuestionaron la desinformación y la forma en que se difunde masivamente.

PUBLICIDAD

El hecho también motivó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
El hecho también motivó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El ministro de Defensa, actualmente fuera del cargo por incapacidad médica, señaló que una de las mayores amenazas es la desinformación. Afirmó que el daño se produce cuando esta se difunde masivamente sin verificación de las fuentes.

“Una de las mayores amenazas de nuestro tiempo es la desinformación. Su capacidad de causar daño se multiplica cuando se difunde masivamente sin haber sido verificada previamente con las fuentes oficiales (sic)”, expresó Sánchez.

Destacó el comunicado del Ejército Nacional y posteriormente cuestionó el video falso que se reprodujo en las redes sociales masivamente.

“Esta es la información oficial de nuestras Fuerzas Militares sobre un video falso que comenzó a circular y en el que aparecen integrantes de un grupo armado organizado residual al margen de la ley (sic)”, expresó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez afirmó que el daño se produce cuando esta se difunde masivamente sin verificación de las fuentes - crédito @PedroSanchezCol/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al medio que compartió el video y aseguró que fue creado con inteligencia artificial, según el análisis hecho por inteligencia militar.

“Esto terminó siendo inteligencia artificial según el análisis hecho por la inteligencia militar al vídeo (sic)“, indicó Gustavo Petro en su red social X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que fue creado con inteligencia artificial, según el análisis hecho por inteligencia militar - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El Ejército Nacional de Colombia negó la autenticidad de un video difundido en redes sociales, donde supuestos disidentes intentan mostrar que alias Marlon sigue vivo.

En ese material audiovisual aparecen alias Marlon y Neque. Ambos acusan al Gobierno de Abelardo de la Espriella de estar alineado con los intereses de Estados Unidos y de Donald Trump. Aseguran que las políticas actuales ponen en riesgo la salud, la educación, el empleo, el territorio y el medio ambiente. También mencionan que se reactivan acuerdos militares y económicos que, según ellos, buscan trasladar las consecuencias de la crisis estadounidense a América Latina.

Los voceros aseguran que la administración de Abelardo de la Espriella actúa “servil al imperialismo estadounidense” y permite una intervención extranjera en Colombia, relacionada con la designación de ministros. Advierten que esto revela el tipo de gobierno al frente del país y anticipan un futuro negativo para los colombianos si no se organiza una respuesta popular.

En la pieza aparecen "vivos" alias Marlon y "Ñeque", información que fue desmentida por el Ejército Nacional - crédito @lavozdepueblo1/X

A lo largo del video, los disidentes sostienen que Colombia no será independiente mientras siga bajo influencia de la Casa Blanca. Llaman a la población a defender cada derecho y cada parte del territorio, y rechazan la idea de ceder ante el miedo. Plantean que la verdadera resistencia debe organizarse desde zonas rurales hasta las grandes ciudades, con movilización constante. Afirman que el régimen solo responde ante la presión popular y que el derecho a la rebelión tiene cada vez más respaldo social.

El Ejército, en respuesta, advirtió que las amenazas ya no solo ocurren de manera física, sino también en el entorno digital. La desinformación, señalaron, busca sembrar dudas, afectar la confianza y manipular la percepción pública.

La institución aseguró que seguirá fortaleciendo sus capacidades para identificar contenidos manipulados y apoyar a las autoridades en la protección de la información vinculada a la seguridad nacional. Por último, pidieron a la población y a la prensa consultar siempre canales oficiales al verificar datos.

Temas Relacionados

Alias MarlonPedro SánchezGustavo PetroDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Alfredo Deluque y Nicolás Barguil son los favoritos a quedarse con las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Alfredo Deluque y Nicolás Barguil son los favoritos a quedarse con las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes

Desfile del 20 de Julio en Medellín EN VIVO: culminan los actos protocolarios; Abelardo de la Espriella se dirige al tunel de El Toyo

El presidente electo acompaña el desfile militar en Medellín y desarrolla una agenda conjunta con las autoridades de Antioquia, en una jornada definida por el respaldo a proyectos estratégicos de la región y mensajes de autonomía en el escenario nacional

Desfile del 20 de Julio en Medellín EN VIVO: culminan los actos protocolarios; Abelardo de la Espriella se dirige al tunel de El Toyo

En el amistoso Millonarios vs. Colo-Colo, el árbitro mundialista Andrés Rojas amonestó dos veces al mismo jugador y no lo expulsó

Andrés Rojas fue el juez central de la Noche Embajadora y cometió un error que podría terminar en fuertes sanciones a días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

En el amistoso Millonarios vs. Colo-Colo, el árbitro mundialista Andrés Rojas amonestó dos veces al mismo jugador y no lo expulsó

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

La Audiencia Nacional absolvió a la artista colombiana de una deuda de 55 millones de euros porque Hacienda solo pudo probar 163 días de presencia en el país en 2011, 20 días menos del umbral legal. La Agencia recurrió y ahora el alto tribunal deberá establecer un criterio que afectará a decenas de miles de contribuyentes

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

Presidente electo de Colombia conmemoró el Día de la Independencia: así fue su discurso en el desfile militar en Medellín

Abelardo de la Espriella afirmó que, sin la participación de Antioquia y sus municipios, no será posible llevar a cabo su plan de gobierno para el periodo 2026-2030

Presidente electo de Colombia conmemoró el Día de la Independencia: así fue su discurso en el desfile militar en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

Renzo Meneses está envuelto en una nueva polémica tras la filtración de un video de presunto maltrato

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

Deportes

En el amistoso Millonarios vs. Colo-Colo, el árbitro mundialista Andrés Rojas amonestó dos veces al mismo jugador y no lo expulsó

En el amistoso Millonarios vs. Colo-Colo, el árbitro mundialista Andrés Rojas amonestó dos veces al mismo jugador y no lo expulsó

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Cuándo se jugará la próxima Copa Mundial de la FIFA y qué necesita la selección Colombia para clasificar

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos