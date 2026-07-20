Ministro Pedro Sánchez y Gustavo Petro cuestionaron video falso de alias Marlon: “Una de las mayores amenazas es la desinformación”

Gustavo Petro y Pedro Sánchez se pronunciaron en su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Ministerio de Defensa/@lavozdepueblo1/X

En redes sociales volvió a circular un video en el que presuntas disidencias de las Farc intentaron demostrar que alias Marlon y alias Ñeque seguían con vida.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional negó la autenticidad del video, en el que se expresaron fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su postura en política exterior y sus vínculos con Estados Unidos.

El hecho también motivó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X. Ambos cuestionaron la desinformación y la forma en que se difunde masivamente.

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El hecho también motivó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El ministro de Defensa, actualmente fuera del cargo por incapacidad médica, señaló que una de las mayores amenazas es la desinformación. Afirmó que el daño se produce cuando esta se difunde masivamente sin verificación de las fuentes.

“Una de las mayores amenazas de nuestro tiempo es la desinformación. Su capacidad de causar daño se multiplica cuando se difunde masivamente sin haber sido verificada previamente con las fuentes oficiales (sic)”, expresó Sánchez.

Destacó el comunicado del Ejército Nacional y posteriormente cuestionó el video falso que se reprodujo en las redes sociales masivamente.

“Esta es la información oficial de nuestras Fuerzas Militares sobre un video falso que comenzó a circular y en el que aparecen integrantes de un grupo armado organizado residual al margen de la ley (sic)”, expresó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

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Pedro Sánchez afirmó que el daño se produce cuando esta se difunde masivamente sin verificación de las fuentes - crédito @PedroSanchezCol/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al medio que compartió el video y aseguró que fue creado con inteligencia artificial, según el análisis hecho por inteligencia militar.

“Esto terminó siendo inteligencia artificial según el análisis hecho por la inteligencia militar al vídeo (sic)“, indicó Gustavo Petro en su red social X.

Gustavo Petro aseguró que fue creado con inteligencia artificial, según el análisis hecho por inteligencia militar - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El Ejército Nacional de Colombia negó la autenticidad de un video difundido en redes sociales, donde supuestos disidentes intentan mostrar que alias Marlon sigue vivo.

En ese material audiovisual aparecen alias Marlon y Neque. Ambos acusan al Gobierno de Abelardo de la Espriella de estar alineado con los intereses de Estados Unidos y de Donald Trump. Aseguran que las políticas actuales ponen en riesgo la salud, la educación, el empleo, el territorio y el medio ambiente. También mencionan que se reactivan acuerdos militares y económicos que, según ellos, buscan trasladar las consecuencias de la crisis estadounidense a América Latina.

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Los voceros aseguran que la administración de Abelardo de la Espriella actúa “servil al imperialismo estadounidense” y permite una intervención extranjera en Colombia, relacionada con la designación de ministros. Advierten que esto revela el tipo de gobierno al frente del país y anticipan un futuro negativo para los colombianos si no se organiza una respuesta popular.

En la pieza aparecen "vivos" alias Marlon y "Ñeque", información que fue desmentida por el Ejército Nacional - crédito @lavozdepueblo1/X

A lo largo del video, los disidentes sostienen que Colombia no será independiente mientras siga bajo influencia de la Casa Blanca. Llaman a la población a defender cada derecho y cada parte del territorio, y rechazan la idea de ceder ante el miedo. Plantean que la verdadera resistencia debe organizarse desde zonas rurales hasta las grandes ciudades, con movilización constante. Afirman que el régimen solo responde ante la presión popular y que el derecho a la rebelión tiene cada vez más respaldo social.

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El Ejército, en respuesta, advirtió que las amenazas ya no solo ocurren de manera física, sino también en el entorno digital. La desinformación, señalaron, busca sembrar dudas, afectar la confianza y manipular la percepción pública.

La institución aseguró que seguirá fortaleciendo sus capacidades para identificar contenidos manipulados y apoyar a las autoridades en la protección de la información vinculada a la seguridad nacional. Por último, pidieron a la población y a la prensa consultar siempre canales oficiales al verificar datos.