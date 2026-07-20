Colombia

Esta es la agenda confirmada para la instalación del Congreso de este lunes 20 de julio de 2026: los congresistas tomarán juramento

El presidente Gustavo Petro cerrará su mandato con una última intervención ante el Capitolio durante la instalación del sesiones; partidos de oposición tendrán un espacio de réplica

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El 20 de julio el Congreso de Colombia abrirá el periodo legislativo 2026-2030 con la instalación del Senado y la Cámara de Representantes - crédito Europa Press
El 20 de julio el Congreso de Colombia abrirá el periodo legislativo 2026-2030 con la instalación del Senado y la Cámara de Representantes - crédito Europa Press

El lunes 20 de julio de 2026 no solo se conmemora el aniversario 216 del Grito de Independencia de Colombia, sino que se llevará a cabo la instalación del Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

De acuerdo con la programación confirmada por la mesa directiva del legislativo, la sesión está programada para las 3:00 p. m. que se realizará en el Salón Elíptico, una jornada que será presidida por Lidio García, presidente del Senado, y Juan Sebastián Gómez, presidente de la Cámara de Representantes.

Este último sucedió a Julián López en el cargo, luego de que presentará su renuncia tanto a su curul como a la Mesa Directiva de la cámara baja. La jornada también contará con la participación de los secretarios generales Diego Alejandro González (Senado) y Jaime Luis Lacouture (Cámara de Representantes).

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En la primera parte de la sesión, se tiene agendado tanto el llamado a lista de los congresistas así como el nombramiento de Comisiones Protocolarias, que consiste en designar a un grupo de legisladores para recibir y acompañar a los invitados de honor o al presidente de la república hasta el recinto del Congreso.

Orden del día Congreso 20 de julio - crédito Prensa Senado
Orden del día Congreso 20 de julio - crédito Prensa Senado

Posteriormente, se espera que el presidente del Senado, Lidio García, realice unas palabras de apertura sobre la llegada de los nuevos parlamentarios, así como su balance del periodo del Congreso que finaliza.

Acto seguido, el presidente Gustavo Petro tomará la palabra para, no solamente realizar un balance de su gestión como primer mandatario de los colombianos, sino que declarará oficialmente la instalación del nuevo periodo de sesiones en el legislativo.

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También, el orden del día fijó que, una vez finalice la intervención del presidente Petro, los partidos declarados en oposición tendrán un espacio de réplica. Este es un derecho consagrado en el Estatuto de la Oposición Política (Ley 1909 de 2018).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablará por última vez en el Congreso de Colombia - crédito REUTERS/Luisa González
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablará por última vez en el Congreso de Colombia - crédito REUTERS/Luisa González

En la última parte de la sesión en pleno, se llevará a cabo la toma de juramento y posesión del presidente de la junta preparatoria, un acto formal donde la autoridad que encabeza este grupo provisional asume su cargo de manera oficial.

Este paso ocurre al inicio de un periodo legislativo para permitir la organización del Congreso antes de elegir a la directiva definitiva.

Así mismo, tomarán juramento y posesión los 103 senadores y 183 representantes a la cámara elegidos para el periodo 2026 - 2030.

Así quedó conformado el Congreso

La nueva composición del Senado reunirá representantes de 10 partidos y movimientos, además de la circunscripción especial indígena.

El bloque más numeroso será el Pacto Histórico, con 25 curules. Detrás aparecen el Centro Democrático con 17 escaños y el Partido Liberal con 13. La Alianza por Colombia tendrá 11 y el Partido Conservador ocupará 10.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático serán los partidos con mayor representación en el Congreso - crédito Prensa Senado
El Pacto Histórico y el Centro Democrático serán los partidos con mayor representación en el Congreso - crédito Prensa Senado

El Partido de la U contará con ocho curules. Cambio Radical y Alma obtuvieron siete cada uno, Ahora Colombia alcanzó cinco y el Movimiento Salvación Nacional, cuatro.

La circunscripción especial indígena tendrá dos asientos. A ese reparto se suma una curul adicional para Iván Cepeda por el Estatuto de la Oposición.

Por el lado de la Cámara de Representantes, la distribución muestra un mapa fragmentado entre fuerzas tradicionales, coaliciones emergentes y alianzas regionales.

El Centro Democrático, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano y el Pacto Histórico concentran la mayor parte de los escaños, aunque sin reunir una mayoría absoluta.

La nueva legislatura también mantendrá presencia de partidos pequeños y alianzas territoriales en departamentos estratégicos. Entre ellas aparecen fórmulas como Centro Democrático-Mira, Pacto Histórico-Alianza Verde, Pr1Mero Córdoba y Pacto Verde por el Tolima.

Alfredo Deluque es el favorito a ser elegido como presidente del Senado - crédito Alfredo Deluque/Facebook
Alfredo Deluque es el favorito a ser elegido como presidente del Senado - crédito Alfredo Deluque/Facebook

Frente a la primera presidencia de ambas corporaciones, la disputa ha generado bastantes divisiones entre varias colectividades. Por un lado, la pelea en el Senado está entre Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

El primer congresista parte como el máximo favorito, al contar con el respaldo de las diferentes colectividades como Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde y las circunscripciones indígenas.

Mientras que el segundo solo cuenta con el apoyo de sus compañeros del Centro Democrático y del senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández.

En la Cámara de Representantes, los candidatos son Nicolás Barguil (Partido Conservador) y Daniel Briceño (Centro Democrático), aunque se tiene previsto que el primer congresista sea el que dirija la corporación en el primer año de sesiones.

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