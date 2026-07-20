Colombia

Asesinan a joven de 20 años durante intento de robo en estación de servicio de Cali

El joven de 20 años estaba en turno cuando cuatro personas en motocicletas le exigieron el dinero del producido y, tras un forcejeo, uno de los agresores le disparó

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Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
El ataque se produjo después de que el empleado habría opuesto resistencia durante el presunto hurto en la estación de servicio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte violenta de un joven de 20 años en una estación de servicio del oriente de Cali, Valle del Cauca, reavivó la preocupación de los residentes por la escalada de hechos delictivos en la zona.

Brayan Jesús Torrealba falleció tras ser víctima de un ataque armado durante un presunto intento de robo en el barrio La Nueva Floresta.

En la madrugada del sábado 18 de julio, Torrealba se encontraba cumpliendo su turno cuando cuatro individuos que se movilizaban en motocicletas llegaron al establecimiento. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los agresores intentaron intimidar al empleado para exigirle la entrega del dinero recaudado.

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Durante el asalto, el trabajador habría intentado resistirse ante las amenazas. Fue entonces cuando uno de los asaltantes le disparó. Las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios recogidos por la policía son ahora piezas clave en la investigación para identificar y capturar a los responsables.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La víctima del crimen en Cali fue identificada como Brayan Jesús Torrealba, un empleado de 20 años - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Testigos del acto de intolerancia actuaron con rapidez tras el ataque. Llevaron a Torrealba a un centro médico cercano, pero el resultado fue fatal: el joven murió minutos después debido a la gravedad de la herida de bala.

La situación ha encendido las alarmas en la comunidad, que enfrenta una oleada de robos: solo en la última semana, se han reportado seis casos similares en la ciudad. Vecinos de distintos barrios expresan temor ante la recurrencia de estos delitos y solicitan respuestas inmediatas de las autoridades.

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El hecho ha provocado llamados de atención tanto de las autoridades como de los vecinos, quienes insisten en la necesidad de estrategias más efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan de noche en la ciudad.

Hasta el momento, la investigación continúa abierta y la comunidad espera avances que permitan llevar ante la justicia a los responsables, mientras persiste la demanda de mejorar la protección de los trabajadores nocturnos en Cali.

El conjunto de medidas, incluida la restricción de combustible, busca garantizar unas elecciones tranquilas y seguras en Cali y el Valle del Cauca - crédito Visuales IA Infobae
Las autoridades informaron que cuatro personas en motocicletas se acercaron al trabajador de la estación de servicio para intimidarlo y exigirle el dinero del producido - crédito Visuales IA Infobae

La Secretaría de Seguridad Distrital presentó un plan de acción para enfrentar la ola de hurtos. Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad, explicó que se han fortalecido las capacidades operativas de la fuerza pública: “Hemos aumentado las capacidades operativas de las agencias de seguridad para atender este delito. Para ello estamos trabajando con las cifras del Observatorio de Seguridad, creando planes específicos que nos permitan estar en los corredores priorizados”, detalló la funcionaria.

Homicidios en Cali

El aumento de homicidios en Cali durante el primer semestre de 2026 ha puesto en alerta a las autoridades de la capital del Valle del Cauca, que reconocen la urgencia de fortalecer su respuesta institucional ante el crecimiento de la violencia letal.

El último informe técnico de la Policía Metropolitana de Cali y el Observatorio de Seguridad reportó un total de 544 muertes violentas entre enero y junio, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

A pesar de los esfuerzos institucionales y las iniciativas en marcha, el homicidio se mantiene como el principal reto para la ciudad, según han admitido los propios funcionarios locales. De hecho, al comparar los registros, el aumento neto fue de 48 casos respecto al primer semestre de 2025, cuando se contabilizaron 496 hechos similares.

Homicidio. Foto: Colprensa
Vecinos del sector y trabajadores del establecimiento trasladaron al joven a un centro asistencial tras el ataque en Cali - crédito Colprensa

Durante los primeros seis meses de 2026, Cali experimentó un incremento sostenido en los homicidios, lo que ha obligado a las autoridades a revisar sus estrategias y a priorizar la contención de este delito como objetivo central. El fenómeno no solo preocupa por la cifra, sino porque evidencia la permanencia de factores estructurales que alimentan la criminalidad, como la presencia de grupos delincuenciales y la disputa territorial.

Las autoridades caleñas han informado que para reducir el número de homicidios, se están priorizando los casos que involucran a los llamados dinamizadores del delito y se busca una intervención directa sobre los grupos que operan en los barrios más afectados. La coordinación con la Fiscalía busca que los procesos judiciales sean más rápidos y efectivos, lo que permitiría retirar de circulación a los principales responsables de la violencia.

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