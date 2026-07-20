Colombia

Estados Unidos felicitó a Colombia por su Día de Independencia, el 20 de julio: “Los mejores días están por venir”

El secretario de Estado, Marco Rubio, transmitió los mejores deseos para el país y subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación política, económica y social entre ambas naciones

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Gobierno de Estados Unidos celebró la independencia de Colombia y llamó a escribir un nuevo capítulo conjunto - crédito Visuales IA - Johan Nilsson/REUTERS
Gobierno de Estados Unidos celebró la independencia de Colombia y llamó a escribir un nuevo capítulo conjunto - crédito Visuales IA - Johan Nilsson/REUTERS

El Gobierno de Estados Unidos envió un mensaje de felicitación al pueblo colombiano con motivo del Día de la Independencia, reiterando su voluntad de consolidar la alianza estratégica entre ambas naciones.

Desde Washington, las autoridades estadounidenses destacaron la importancia de mantener una cooperación sólida en seguridad, desarrollo económico y oferta de nuevas oportunidades para los ciudadanos de ambos países, según Juan Esteban Silva, corresponsal de la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó sus mejores deseos para Colombia y subrayó la relevancia de esta efeméride en la historia nacional.

El funcionario manifestó la intención de trabajar de manera conjunta con la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de robustecer los vínculos políticos, económicos y sociales.

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Marco Rubio destacó alianza duradera y cooperación bilateral en mensaje por la independencia de Colombia - crédito @AmChamCol/X
Marco Rubio destacó alianza duradera y cooperación bilateral en mensaje por la independencia de Colombia - crédito @AmChamCol/X

En su mensaje, Rubio resaltó que Estados Unidos “valora su sólida alianza con el pueblo colombiano y está comprometido con el fomento de la seguridad, la prosperidad y las oportunidades en todo nuestro hemisferio”.

El funcionario enfatizó que la llegada de un nuevo gobierno en Colombia representa una oportunidad para “ampliar nuestra alianza y escribir un nuevo capítulo bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo de la Espriella”.

El saludo incluyó también palabras para la comunidad colombo-estadounidense residente en territorio norteamericano. Rubio expresó confianza en que “los mejores días de Colombia están por venir”, enviando optimismo acerca del futuro de la nación sudamericana.

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El pronunciamiento desde la capital estadounidense reflejó la disposición de la administración norteamericana de mantener el diálogo abierto y el trabajo conjunto con el próximo gobierno, en un contexto internacional marcado por desafíos en materia de seguridad, migración y desarrollo.

José Manuel Restrepo concluyó misión en Washington con agenda de inversión, cooperación y tecnología

La visita oficial del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a Washington finalizó tras una intensa semana de encuentros con autoridades, empresarios y organismos multilaterales.

José Manuel Restrepo destacó respaldo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para fortalecer la relación con Colombia - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo destacó respaldo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para fortalecer la relación con Colombia - crédito @jrestrp/X

La delegación, integrada por los ministros designados de Defensa, Comercio y Relaciones Exteriores, mantuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial, Jamieson Greer; así como representantes del Banco Mundial, Eximbank, DFC, el Congreso estadounidense y directivos de empresas como Google.

Restrepo explicó que el motivo central de la misión fue “recuperar la confianza perdida” y corregir los errores en el manejo económico reciente.

Desde su cuenta en X, el vicepresidente electo destacó el recibimiento positivo por parte de las autoridades estadounidenses y afirmó que “hemos recibido confianza y mensajes de Estados Unidos y del mundo de que Colombia es una gran oportunidad para crecer, para generar empleo, para atraer inversión”.

El viaje, que inició el 12 de julio con una visita a la Catedral de San Mateo en Washington, incluyó reuniones estratégicas para afinar detalles de cooperación, financiamiento e inversión con el Grupo Banco Mundial y su presidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

José Manuel Restrepo presentó la visión de Patria Milagro y promueve confianza para atraer inversión privada en Washington - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo presentó la visión de Patria Milagro y promueve confianza para atraer inversión privada en Washington - crédito @jrestrp/X

Restrepo también se reunió con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, quien reafirmó el respaldo al nuevo gobierno y resaltó el papel de Colombia como democracia clave en la región. La agenda conjunta abordó juventud, salud, educación, campo, turismo, manufactura y oportunidades laborales.

El 14 de julio, Restrepo y su equipo presentaron ante el Atlantic Council la visión económica del próximo gobierno, buscando atraer inversión internacional. Allí, el vicepresidente electo insistió en que “cuando Colombia recupera la confianza del mundo, se abren los mercados, llega la inversión, crece la economía y se crean oportunidades para quienes más las necesitan”.

Durante el encuentro con Marco Rubio, Restrepo reiteró el interés de Colombia en integrarse al Escudo de las Américas, fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra cultivos ilícitos y la recuperación del orden mediante el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. También se exploraron nuevas posibilidades para ampliar el comercio y dinamizar el desarrollo económico.

José Manuel Restrepo acordó con Google una hoja de ruta para impulsar inteligencia artificial e innovación en Colombia - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo acordó con Google una hoja de ruta para impulsar inteligencia artificial e innovación en Colombia - crédito @jrestrp/X

La agenda incluyó reuniones con empresarios estadounidenses organizadas por America’s Society y el Council of the Americas, donde se transmitió el mensaje de que Colombia está lista para recibir inversión, garantizando seguridad jurídica y física, así como reglas claras para el sector privado.

Restrepo además abordó temas de innovación, tecnología y energías renovables. En su encuentro con el secretario de Energía, Chris Wright, Restrepo enfatizó la importancia de avanzar hacia una transición energética responsable, aprovechando los recursos naturales del país para asegurar energía limpia y asequible.

La misión cerró con una visita a Google, donde Restrepo y su equipo establecieron bases para una hoja de ruta conjunta en inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital e innovación, con el objetivo de posicionar a Colombia como referente tecnológico en la región.

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