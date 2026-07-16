Colombia

Un estadounidense en Colombia compartió lecciones para extranjeros sobre costumbres locales y lo que más les molesta a los colombianos

El influenciador, radicado en Medellín con su familia, publicó clips con experiencias y recomendaciones para visitantes. Además, sus apuntes sobre hábitos cotidianos acumularon miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron reflejados

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El estadounidense Brandon viraliza una serie sobre reglas no escritas en Colombia - crédito @thewisdompapi/IG
El estadounidense Brandon viraliza una serie sobre reglas no escritas en Colombia - crédito @thewisdompapi/IG

El coach y creador de contenido estadounidense Brandon, que vive en Medellín junto a su esposa colombiana y sus hijos, compartió una serie de videos en los que explicó algunas de las reglas no escritas de la cultura local. Sus reflexiones generaron miles de reacciones entre usuarios que se identificaron con las situaciones descritas.

Cada vez son más los extranjeros que llegan a Colombia atraídos por su cultura, gastronomía, clima y calidad de vida. Sin embargo, adaptarse a las costumbres locales no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se trata de hábitos cotidianos que para los colombianos parecen normales, pero que para una persona que viene de otro país pueden resultar completamente desconocidos.

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Ese fue precisamente el tema que decidió abordar Brandon a través de diferentes publicaciones cómicas, ya que decidió iniciar una serie de videos titulada “Lecciones para gringos en Colombia”, en la que comparte experiencias personales y consejos para otros extranjeros que planean visitar o establecerse en el país.

El detalle que más molestaría a los colombianos: los portazos

Una de las primeras lecciones que compartió estuvo relacionada con una acción aparentemente inofensiva: cerrar la puerta de un automóvil con demasiada fuerza.

Los portazos en los carros desatan el mayor choque cultural en los videos del creador - crédito @thewisdompapi/tiktok

Según explicó, nunca había sido consciente de ese hábito hasta que llegó a Colombia y comenzó a recibir comentarios al respecto.

No tenía ni idea de que cerraba las puertas de los autos de golpe hasta que llegué a Colombia. A los colombianos les molesta muchísimo cuando cierras la puerta de un golpe o incluso cuando la cierras un poco a propósito. Y, sinceramente, en Estados Unidos ni siquiera pensamos en eso”, comentó.

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El creador de contenido aseguró que con el tiempo terminó comprendiendo la molestia de los colombianos y admitió que ahora él mismo se incomoda cuando escucha a alguien dar un portazo.

“Voy a ser honesto, ahora estoy de su lado. A mí también me molesta cuando la gente da portazos. Tenemos que convertir esto en una tendencia mundial”, agregó entre risas.

La ropa también envía mensajes en Medellín

Otro de los aspectos que llamó su atención tiene que ver con la forma de vestir en la capital antioqueña.

La vestimenta con pantalones cortos expone a los extranjeros y puede impedirles entrar a locales en Medellín, según lo que ha vivido el extranjero - crédito @thewisdompapi/tiktok

Brandon explicó que, a diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos, usar pantalones cortos o sandalias fuera de contextos específicos puede hacer que una persona sea identificada inmediatamente como extranjera.

Aunque reconoció que el clima de Medellín parece ideal para utilizar prendas más frescas, aseguró que con el tiempo entendió que la vestimenta funciona como una especie de código cultural.

Para alguien de Medellín es como si llevaras una camiseta que diga: ‘No soy de aquí’ si usas pantalones cortos o sandalias”, afirmó.

Incluso relató que esa diferencia cultural llegó a causarle algunos inconvenientes cuando intentó ingresar a determinados establecimientos.

He ido a restaurantes en pantalones cortos. Me han rechazado. Así que aprendí la lección para que tú no tengas que hacerlo”, señaló.

Para el estadounidense, estas pequeñas normas sociales pueden influir de manera inconsciente en la forma en que una persona es percibida por quienes la rodean.

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