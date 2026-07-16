Partido de la U confirmó su respaldo a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

El congresista guajiro también cuenta con el respaldo del Partido Conservador - crédito Prensa Senado/Partido de la U

A pocos días para la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030, las diferentes colectividades políticas están definiendo sus respaldos a los candidatos para las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

El turno fue para el Partido de la U, que anunció su respaldo unánime a la candidatura del senador Alfredo Deluque para que ocupe la presidencia de la Cámara alta en el periodo 2026 - 2027.

“La bancada de Senado del Partido de La U informamos a la opinión pública que, de manera unánime hemos decidido respaldar la candidatura de nuestro senador, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, a la Presidencia del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027”, señaló el partido en un comunicado público.

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Igualmente, la colectividad destacó las capacidades del congresista para ser el encargado de liderar el legislativo.

“Con esta decisión, expresamos pleno respaldo a un miembro de nuestra colectividad, cuya trayectoria, liderazgo y capacidad de concertación representan las cualidades necesarias para ejercer la dignidad de la Presidencia del Senado”, manifestaron.