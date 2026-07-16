Colombia

Partido de la U confirmó su respaldo a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

El congresista guajiro se encuentra disputando el máximo cargo del legislativo contra Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático

Guardar
Google icon
El congresista guajiro también cuenta con el respaldo del Partido Conservador - crédito Prensa Senado/Partido de la U
El congresista guajiro también cuenta con el respaldo del Partido Conservador - crédito Prensa Senado/Partido de la U

A pocos días para la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030, las diferentes colectividades políticas están definiendo sus respaldos a los candidatos para las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

El turno fue para el Partido de la U, que anunció su respaldo unánime a la candidatura del senador Alfredo Deluque para que ocupe la presidencia de la Cámara alta en el periodo 2026 - 2027.

“La bancada de Senado del Partido de La U informamos a la opinión pública que, de manera unánime hemos decidido respaldar la candidatura de nuestro senador, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, a la Presidencia del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027”, señaló el partido en un comunicado público.

PUBLICIDAD

Igualmente, la colectividad destacó las capacidades del congresista para ser el encargado de liderar el legislativo.

“Con esta decisión, expresamos pleno respaldo a un miembro de nuestra colectividad, cuya trayectoria, liderazgo y capacidad de concertación representan las cualidades necesarias para ejercer la dignidad de la Presidencia del Senado”, manifestaron.

Temas Relacionados

Alfredo DeluquePartido de la UPresidencia del SenadoCongreso de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto de ley para frenar los cobros excesivos en el avalúo catastral

La iniciativa expuesta por el líder del colectivo político señala que el avalúo de un predio no podrá superar el 50% de su valor comercial

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto de ley para frenar los cobros excesivos en el avalúo catastral

Gobierno De La Espriella retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza

A través de un comunicado se anunció que Colombia retirará el respaldo a la denuncia impulsada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Gobierno De La Espriella retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Con otra jornada llana en la ronda gala, se tendrá un recorrido de más de 175 kilómetros, y los esprinters perfilados como favoritos

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Banco de Talentos de la Patria Milagro, impulsado por el presidente electo, supera los 115.000 registros

Esta plataforma digital fue lanzada con el fin de seleccionar a los futuros funcionarios del próximo Gobierno

Banco de Talentos de la Patria Milagro, impulsado por el presidente electo, supera los 115.000 registros

La presidencia de la Cámara quedaría bajo influencia de Gustavo Petro por la pelea entre el uribismo y De la Espriella, aseguró Daniel Briceño

El representante electo del Centro Democrático sostuvo que, detrás de la llegada de Nicolás Barguil al máximo cargo de la corporación política, estarían detrás los conservadores afines al líder progresista

La presidencia de la Cámara quedaría bajo influencia de Gustavo Petro por la pelea entre el uribismo y De la Espriella, aseguró Daniel Briceño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Piter Albeiro lanzó pulla a profesor que se negó a comprarle panela a un vendedor que votó por De la Espriella: “Con maestros como ese”

Estadounidense en Colombia le dio lecciones a extranjeros sobre lo que más les molesta a los colombianos: “Ni siquiera pensamos en eso”

Westcol reveló cómo se enteró del embarazo de Karina García y Kris R: “Pensé que era IA”

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

Deportes

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Jhon Arias es esperado por Palmeiras de Brasil tras su actuación con Colombia en el Mundial 2026: esta sería la fecha de regreso

Polémico “trapo” de los hinchas del América en Estados Unidos dedicado a capo del Cartel de Cali: “Don Miguel, perdónalos… no saben lo que hacen”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título