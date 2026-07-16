Piter Albeiro lanzó pulla a profesor que se negó a comprarle panela a un vendedor que votó por De la Espriella: “Con maestros como ese”

Piter Albeiro cuestiona la influencia de los maestros tras el caso del vendedor de panela - crédito @piteralbeiro / Instagram

El reciente caso de don Luis Felipe Yagüe, vendedor de panela en Florencia, Caquetá, que fue víctima del sesgo político de un docente afín al petrismo que se negó a comprarle este producto por haber votado por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de 2026, provocó una ola de reacciones en Colombia y volvió a poner sobre la mesa las divisiones que atraviesa el país por motivos políticos.

Todo comenzó cuando se difundió un video en el que un profesor, identificado como Franklin Gamboa, decide grabar e increpar al comerciante por su preferencia electoral, tal como quedó evidenciado en las imágenes, acción que desencadenó un debate nacional sobre respeto y convivencia.

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En la grabación, el docente comunica a don Luis Felipe su decisión de dejar de comprarle panela, argumentando que no volverá a adquirir productos de quienes apoyaron un determinado proyecto político. “Don Luis, no me vuelva a dejar nada, he decidido comprarle directamente a los campesinos, no le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro…”, afirma el profesor en el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

Lejos de perjudicar al vendedor, el episodio generó una reacción opuesta a la esperada. Miles de personas, al conocer la situación, comenzaron a mostrar su respaldo a don Luis Felipe, promoviendo la compra de su panela como gesto de solidaridad. Los pedidos llegaron desde diferentes regiones, y el comerciante experimentó un aumento significativo en sus ventas tras la exposición mediática del caso.

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En ese contexto, el comediante Piter Albeiro lanzó una reflexión sobre el impacto de la actitud del docente en la formación de las nuevas generaciones. En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, escribió: “No sorprenden los jóvenes de hoy con maestros como ese señor Gamboa”. Con esta frase, el empresario sugirió que el comportamiento de algunos jóvenes podría estar vinculado a los ejemplos que reciben en el aula, y cuestionó la influencia que ejercen ciertos educadores sobre sus estudiantes.

Piter Albeiro cuestionó la influencia de los docentes en la formación de los jóvenes y vinculó la actitud del profesor con los valores transmitidos en la escuela - crédito @PITERALBEIRO / X

Días antes, cuando se conoció la polémica en redes sociales, Piter Albeiro se pronunció para manifestar su apoyo al vendedor de panela. “Hay que apoyar a don Luis Felipe en medio de esta incómoda situación derivada del ambiente político que atraviesa Colombia”, expresó el empresario, quien también dirigió un comentario crítico hacia el profesor involucrado.

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El caso de don Luis Felipe y el profesor Gamboa ha dejado varias reacciones en redes sociales y de algunos sectores políticos, pues algunos aseguran que la actitud del maestro perjudica el ambiente político del país, mientras otros mostraron su apoyo al educador.

Piter Albeiro celebra la invitación de Abelardo de la Espriella a don Luis Felipe para la posesión presidencial

La historia de don Luis Felipe sumó un nuevo capítulo tras la invitación del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien decidió convocar al vendedor de panela a la ceremonia de posesión que se celebrará el 7 de agosto.

El mandatario electo anunció públicamente que todos los gastos del viaje y la estadía correrán por cuenta de su equipo de trabajo, y que la presencia del comerciante será símbolo de respaldo a los pequeños productores y a quienes sostienen la economía local.

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La invitación fue recibida con entusiasmo por Piter Albeiro, quien celebró la decisión desde sus redes sociales y calificó la iniciativa como un acto de justicia hacia don Luis Felipe. “No fue difícil convencerlo. El presidente va a apoyar a todos los trabajadores, qué orgullo”, escribió el humorista, resaltando la importancia del gesto y el mensaje de inclusión que representa para la sociedad colombiana.

La reacción de Piter Albeiro sobre la invitación a Don Luis Felipe a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @PITERALBEIRO/X

En otra publicación, Piter Albeiro agradeció directamente el respaldo de Abelardo de la Espriella y reiteró su disposición a cubrir personalmente los gastos del comerciante para facilitar su asistencia a la toma de posesión.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y variadas; mientras algunos usuarios reconocieron el gesto como un acto de reconciliación, otros lo interpretaron como una estrategia política. “Qué buen gesto, no me arrepiento de mi voto”, “solo quiere hacer policía, y ahora toca aguantar 4 años”, “muy correcto, mi presi”, son algunos de los ejemplos que se encuentras en redes sociales.

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