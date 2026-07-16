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Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

La presentadora e influenciadora dejó clara su postura frente al movimiento de las esposas tradicionales. Sin embargo, aseguró que respeta las decisiones de cada mujer, pero enfatizó en las situaciones a las que ella nunca renunciaría

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Mabel Cartagena se pronunció sobre las ‘tradwifes’ y dejó clara su postura: “Mi voto no lo pienso ceder” - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena se pronunció sobre las ‘tradwifes’ y dejó clara su postura: “Mi voto no lo pienso ceder” - crédito @flakycartagena/IG

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena respondió una pregunta de sus seguidores en Instagram y se sumó al debate que en los últimos días ha generado el movimiento de las llamadas tradwifes (esposas tradicionales).

Aunque aseguró respetar las decisiones de cada mujer sobre cómo quiere vivir, dejó claro que no está dispuesta a renunciar a derechos como la autonomía o el voto.

La discusión alrededor de las llamadas tradwifes continúa generando reacciones entre figuras públicas e influenciadoras colombianas y en esta ocasión, quien decidió fijar su posición fue Mabel Cartagena, que aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para responder a una seguidora que le consultó directamente qué opinaba sobre este movimiento.

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La creadora de contenido comenzó aclarando que cree firmemente en la libertad de elección y que cada mujer debe sentirse realizada con el estilo de vida que decida construir. Sin embargo, marcó una diferencia cuando se trata de derechos fundamentales como la autonomía personal y la participación política.

Mabel Cartagena rechaza ceder su autonomía y su voto en el debate sobre las tradwifes - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena rechaza ceder su autonomía y su voto en el debate sobre las tradwifes - crédito @flakycartagena/IG

“Soy una fiel defensora de que cada quien haga lo que le haga FELIZ. Peeeeero a mí nadie me va a decir que mis derechos, gustos, pasiones y voto van a ser decididos por otra persona. Quiero ser LIBRE de poder hacer con mi vida lo que quiera y por supuesto votar por quien yo considere. Siento que las mujeres avanzamos muchísimo para llegar a donde estamos y no quiero retroceder medio paso (sic)”, expresó Cartagena.

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Su publicación llegó en medio de una conversación que ha cobrado fuerza en redes sociales después de que varias creadoras de contenido hablaran sobre el concepto de la esposa tradicional, una tendencia que ha despertado posiciones divididas dentro y fuera del país.

En su respuesta, Cartagena también habló desde su experiencia personal y explicó que ha vivido distintas etapas en su matrimonio, tanto dedicándose por completo al hogar como desarrollando su carrera profesional.

Soy muy vieja escuela en muchos aspectos de mi vida, pero adoro trabajar y también ser ama de casa. He estado en ambos lados, me dediqué a mi hogar y a mis hijos, dependí económicamente de Sebas y también hoy trabajo de sol a sol y repartimos los cuidados y las responsabilidades, pero todo esto lo decidí finalmente yo”, afirmó.

Mabel Cartagena se pronunció sobre las ‘tradwifes’ y dejó clara su postura: “Mi voto no lo pienso ceder” - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena habla desde su matrimonio y explica por qué ser ama de casa no le quita libertad - crédito @flakycartagena/IG

La presentadora insistió en que el punto central del debate no es si una mujer decide quedarse en casa o desarrollar una carrera profesional, sino que esa decisión sea tomada libremente y no responda a una imposición.

Incluso aseguró que, si en algún momento decide abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente al hogar, también será una elección personal, pero dejó claro que nunca renunciaría a ejercer su derecho al voto.

“Si mañana no quiero trabajar más y me quiero dedicar a aspirar todo el día mi casa, también será por elección propia, pero mi voto no lo pienso ceder. AMO y romantizo ser una señora de la casa, pero de esas que mandan, de esas que manejan todo, de esas que votan y hasta le eligen al marido qué ponerse todos los días. Soy rebelde y libre, la única que manda es mi mamá (sic)”, concluyó.

¿Qué es el movimiento ‘tradwife’?

El pronunciamiento de Mabel Cartagena se suma a un debate internacional sobre el movimiento tradwife, abreviatura de traditional wife o esposa tradicional, que ha ganado gran visibilidad en plataformas como TikTok e Instagram.

Mabel Cartagena confesó que ha sentido envidia tras anuncio de viaje a Corea - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena explica por qué rechaza ser tradwife - crédito @flakycartagena/IG

A simple vista, este tipo de contenido suele mostrar una vida centrada en el hogar, la maternidad, la cocina, la jardinería y una estética inspirada en décadas pasadas. Sin embargo, diversos especialistas han advertido que detrás de esa imagen aspiracional también suelen promoverse discursos que reivindican roles tradicionales de género y cuestionan varios de los avances impulsados por el feminismo.

Un análisis publicado por The Conversation explica que muchas creadoras de contenido presentan este estilo de vida como una elección personal, aunque parte del movimiento sostiene que el papel natural de la mujer está ligado al cuidado del hogar y al liderazgo del esposo dentro de la familia.

Los investigadores señalan que ese contenido suele atraer inicialmente a las audiencias mediante videos de cocina, decoración o crianza, para luego introducir mensajes relacionados con la subordinación femenina, el rechazo a la independencia económica de las mujeres y posiciones conservadoras sobre distintos temas sociales.

El estudio también advierte que algunas exponentes del movimiento incorporan argumentos religiosos para defender la obediencia de la esposa al marido y participan activamente en debates políticos sobre aborto, derechos de las personas LGBTQ+ y propuestas como el denominado “household voting”, que plantea que cada familia sea representada políticamente por un único voto ejercido por el jefe del hogar.

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