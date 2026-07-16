Colombia

Banco de Talentos de la Patria Milagro, impulsado por el presidente electo, supera los 115.000 registros

Esta plataforma digital fue lanzada con el fin de seleccionar a los futuros funcionarios del próximo Gobierno

Guardar
Google icon
- crédito @delaespriella_style/Instagram
El presidente electo afirmó: “Ya no más puertas cerradas. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso” - crédito @delaespriella_style/Instagram

Más de 115.000 personas han inscrito su hoja de vida en el Banco de Talentos de la Patria Milagro, según anunció el equipo de Abelardo De la Espriella.

La plataforma digital, que mantiene un promedio de dos nuevos registros por segundo, se ha convertido en el principal canal para captar a quienes desean formar parte del futuro Gobierno colombiano.

El programa, diseñado para seleccionar a los funcionarios del próximo gabinete, ha despertado un interés inédito en la ciudadanía. Desde la apertura de la convocatoria, profesionales, técnicos, líderes regionales, mujeres y jóvenes de distintas regiones del país han respondido con rapidez al llamado.

PUBLICIDAD

La plataforma digital mantiene un promedio de dos nuevos registros por segundo, reflejando el interés ciudadano en formar parte del próximo Gobierno - crédito Banco de talentos patria milagro
La plataforma digital mantiene un promedio de dos nuevos registros por segundo, reflejando el interés ciudadano en formar parte del próximo Gobierno - crédito Banco de talentos patria milagro

“El programa denominado Banco de Talentos de la Patria Milagro superó los 115.000 registros, con una media de dos nuevos registros por segundo, reflejo del interés de miles de colombianos por servir al país”, detalló el equipo del presidente electo en un comunicado difundido por la página Defensores de la Patria.

Una herramienta para el mérito y la transparencia

El Banco de Talentos surge como una apuesta por la transparencia y la profesionalización del sector público. “La instrucción es clara, Colombia necesita un Gobierno con mérito, capacidad, transparencia y amor por la Patria”, enfatizó el comité organizador. El objetivo central es identificar perfiles idóneos que, de acuerdo a la formación y experiencia, puedan integrarse en ministerios, departamentos administrativos y superintendencias.

PUBLICIDAD

Para asegurar un proceso equitativo, el sistema implementa criterios técnicos rigurosos y prioriza la representación regional. La plataforma recopila hojas de vida de todas las regiones, lo que permitirá “abrir oportunidades y construir equipos con criterio técnico y vocación de servicio”, según el comunicado oficial.

La iniciativa funcionará como filtro para designar cargos públicos y permanecerá activa durante los cuatro años de gobierno - crédito Banco de talentos patria milagro
La iniciativa funcionará como filtro para designar cargos públicos y permanecerá activa durante los cuatro años de gobierno - crédito Banco de talentos patria milagro

El contexto político y la transición

La iniciativa fue presentada por De la Espriella como un cambio estructural en la manera de reclutar funcionarios públicos en Colombia. El presidente electo explicó: “Cambiamos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”.

El Banco de Talentos funcionará como filtro inicial para designaciones en cargos estratégicos del Ejecutivo. El proceso de transición del nuevo Gobierno se ha caracterizado por la masiva participación ciudadana en los canales digitales, lo que subraya el interés de la población en sumarse a la administración entrante.

Inclusión e inteligencia artificial en la selección

Más de 115.000 registros alcanzó el Banco de Talentos de la Patria Milagro, según el equipo de transición de Abelardo De la Espriella - crédito Banco de talentos patria milagro
Más de 115.000 registros alcanzó el Banco de Talentos de la Patria Milagro, según el equipo de transición de Abelardo De la Espriella - crédito Banco de talentos patria milagro

Los organizadores remarcaron que la herramienta tecnológica utiliza inteligencia artificial para sistematizar y agilizar la evaluación de los postulantes. Así, se busca que el registro de hojas de vida “más grande e importante del país” se convierta en una base de datos dinámica, capaz de unir las capacidades de los aspirantes con las necesidades del Estado.

El futuro del Banco de Talentos

Según el equipo del presidente electo, la plataforma permanecerá activa durante los cuatro años del mandato y será la principal vía de acceso a cargos públicos para quienes cumplan con los requisitos técnicos y éticos definidos por el Gobierno. “La Patria Milagro se construye con los mejores, con los que quieren trabajar y con los que están listos para servir a Colombia”, concluye el comunicado de la organización.

El programa seleccionará perfiles con base en mérito, capacidad y transparencia, priorizando la inclusión de profesionales de todas las regiones del país - crédito Banco de talentos patria milagro
El programa seleccionará perfiles con base en mérito, capacidad y transparencia, priorizando la inclusión de profesionales de todas las regiones del país - crédito Banco de talentos patria milagro

El banco de talentos, presentado el 13 de julio, es una iniciativa coordinada por Magneto empleos y Marble Headhunter. Para participar, los usuarios completan un formulario con información personal, datos de contacto y género.

También se consulta sobre la condición de víctima del conflicto armado. Es obligatorio adjuntar la hoja de vida, indicar la trayectoria laboral, señalar las empresas previas o declarar la ausencia de experiencia. Además, se solicita registrar la formación académica. El proceso concluye con la aceptación para el tratamiento de los datos ingresados, requisito imprescindible para avanzar en la inscripción de esta convocatoria.

Temas Relacionados

Banco de talentos patria milagroAbelardo de la EspriellaPlataforma digitalHojas de vidaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partido de la U confirmó su respaldo a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

El congresista guajiro se encuentra disputando el máximo cargo del legislativo contra Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático

Partido de la U confirmó su respaldo a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto de ley para frenar los cobros excesivos en el avalúo catastral

La iniciativa expuesta por el líder del colectivo político señala que el avalúo de un predio no podrá superar el 50% de su valor comercial

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto de ley para frenar los cobros excesivos en el avalúo catastral

Gobierno De La Espriella retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza

A través de un comunicado se anunció que Colombia retirará el respaldo a la denuncia impulsada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Gobierno De La Espriella retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Con otra jornada llana en la ronda gala, se tendrá un recorrido de más de 175 kilómetros, y los esprinters perfilados como favoritos

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

La presidencia de la Cámara quedaría bajo influencia de Gustavo Petro por la pelea entre el uribismo y De la Espriella, aseguró Daniel Briceño

El representante electo del Centro Democrático sostuvo que, detrás de la llegada de Nicolás Barguil al máximo cargo de la corporación política, estarían detrás los conservadores afines al líder progresista

La presidencia de la Cámara quedaría bajo influencia de Gustavo Petro por la pelea entre el uribismo y De la Espriella, aseguró Daniel Briceño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Piter Albeiro lanzó pulla a profesor que se negó a comprarle panela a un vendedor que votó por De la Espriella: “Con maestros como ese”

Estadounidense en Colombia le dio lecciones a extranjeros sobre lo que más les molesta a los colombianos: “Ni siquiera pensamos en eso”

Westcol reveló cómo se enteró del embarazo de Karina García y Kris R: “Pensé que era IA”

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

Deportes

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Tour de Francia EN VIVO HOY, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Jhon Arias es esperado por Palmeiras de Brasil tras su actuación con Colombia en el Mundial 2026: esta sería la fecha de regreso

Polémico “trapo” de los hinchas del América en Estados Unidos dedicado a capo del Cartel de Cali: “Don Miguel, perdónalos… no saben lo que hacen”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título