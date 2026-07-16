Colombia

La presidencia de la Cámara quedaría bajo influencia de Gustavo Petro por la pelea entre el uribismo y De la Espriella, aseguró Daniel Briceño

El representante electo del Centro Democrático sostuvo que, detrás de la llegada de Nicolás Barguil al máximo cargo de la corporación política, estarían detrás los conservadores afines al líder progresista

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- crédito @Danielbricen/X
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El pulso por las presidencias del Congreso de la República de Colombia se encuentra en máxima tensión. La elección de las nuevas mesas directivas, que se realizarán el 20 de julio de 2026, ha generado divisiones entre sectores políticos de la derecha.

Ese es el caso de la Presidencia de la Cámara de Representantes, donde se tiene en el radar las candidaturas de Daniel Briceño (Centro Democrático) y de Nicolás Barguil (Partido Conservador).

No obstante, se ha conocido que el representante conservador estaría liderando el pulso por la dirigencia de la cámara baja, debido a las diferencias que se han notado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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La disputa obedece al respaldo del mandatario electo a la figura del senador Alfredo Deluque como presidente de la corporación, mientras que Uribe propone a un senador de su colectividad al ser el partido declarado de Gobierno con mayor numero de curules.

Para Briceño, en diálogo con Blu Radio, el conflicto entre ambos dirigentes ha tenido eco en la Cámara de Representantes, al tanto que denunció un supuesto complot entre varias corporaciones para apartarlo de su opción como primer presidente de la corporación legislativa.

“Mientras el partido daba la pelea en Senado de la República, pues se nos organizaron en Cámara de Representantes, porque en política cuando se deja espacios vacíos, pues los espacios alguien llena”, mencionó el congresista electo al citado medio de comunicación.

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Además, apunto directamente al representante Ape Cuello (Partido Conservador) como uno de los implicados en el presunto entramado, recordando que el legislador fue uno de los políticos que respaldó las iniciativas del presidente Gustavo Petro durante su mandato.

Además, señaló que dicho acuerdo no solo estaría contemplada la presidencia para Nicolás Barguil, sino que buscarían la ratificación de Jaime Luis Lacouture como secretario general de la corporación.

“Los que están organizando ahora la presidencia de la Cámara de Representantes son los conservadores petristas liderados por el señor Ape Cuello (...) y cuando estamos a punto de sacar al señor Jaime Luis Lacouture, pues nos va a reencarnar este grupo político ahora en la presidencia de la Cámara de Representantes”, denunció.

Al ser consultado por su percepción de Nicolás Barguil, Daniel Briceño enfatizó: “sin temor a equivocarme, puedo decir que Nicolás Barguil sí sigue siendo petrista en este momento. No, no es que ni siquiera se ha retirado, sigue siendo y sigue ejerciendo como petrista en estos momentos dentro de la Cámara”.

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