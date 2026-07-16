Gobierno De La Espriella retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza

La decisión se confirmó luego de la reunión entre el canciller del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció que, a partir del 7 de agosto de 2026, Colombia retirará su apoyo a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.

La medida fue comunicada como parte de un acuerdo para restablecer en forma plena e inmediata las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia e Israel, luego de la reunión entre el canciller de Colombia designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

Según el comunicado difundido el 16 de julio de 2026, la próxima administración dejará sin efecto la intervención en el proceso judicial iniciado por Sudáfrica. El texto señala que Colombia asumirá una posición “seria y responsable” en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas.

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El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella anunció que, a partir del 7 de agosto de 2026, Colombia retirará su apoyo a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, indicó el comunicado.

El acuerdo entre ambos países se logró durante una reunión en Washington entre ambos funcionarios. La hoja de ruta incluye el restablecimiento inmediato de relaciones diplomáticas, el intercambio de embajadores y la eliminación recíproca de visas.

“El canciller designado del presidente electo Abelardo De La Espriella, Omar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto”, precisó el texto

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El comunicado también menciona el avance hacia la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén, definida allí como capital de Israel, con el acompañamiento de la Cancillería israelí.

La decisión responde a la intención del Gobierno entrante de modificar la política exterior adoptada por la administración de Gustavo Petro.

El comunicado afirmó que la relación histórica entre ambos países, interrumpida durante el gobierno de Gustavo Petro, volverá a fortalecerse. Colombia busca recuperar sus alianzas, su credibilidad diplomática y su posición como socio confiable en el ámbito internacional.

El comunicado afirmó que la relación histórica entre ambos países, interrumpida durante el gobierno de Gustavo Petro, volverá a fortalecerse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, se lee en el texto.

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Por el anuncio de reestablecer las relaciones diplomáticas, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X con un breve mensaje. El mandatario colombiano recordó las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, a las que calificó como “genocidio”.

Según Gustavo Petro, el jefe de Estado que apoya lo que él calificó como genocidio “será genocida en su propio país”.

“Quien apoya un genocidio será genocida en su propio pais (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Durante la visita de la delegación colombiana a Estados Unidos, ambos países coincidieron en la necesidad de reanudar por completo sus vínculos políticos y comerciales - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Durante la visita de la delegación colombiana a Estados Unidos, ambos países coincidieron en la necesidad de reanudar por completo sus vínculos políticos y comerciales. Entre los acuerdos alcanzados destaca la supresión del visado para los ciudadanos y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, lo que abre nuevas posibilidades para la cooperación mutua.

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De acuerdo con lo anunciado, el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas se concretará el 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, expresó Sa’ar.