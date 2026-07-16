Polémico “trapo” de los hinchas del América en Estados Unidos dedicado a capo del Cartel de Cali: “Don Miguel, perdónalos… no saben lo que hacen”

Houston Dynamo se impuso al América de Cali en el partido de pretemporada jugado en Estados Unidos - crédito Houston Dynamo

América de Cali cerró su gira de pretemporada por México y Estados Unidos con una derrota 2-1 ante Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium de Texas. El equipo dirigido por David González se había impuesto 1-0 en sus dos amistosos previos frente a Santos Laguna y Pumas UNAM, pero no logró sostener el invicto en el último juego.

El empate parcial llegó antes del descanso con un gol de Tomás Ángel tras una acción originada en un tiro libre: sacó un remate de zurda que se metió en el ángulo para el 1-1. Para la segunda parte, González hizo un triple cambio con Daniel Valencia, Brayan Córdoba y Adrián Ramos, pero el conjunto de la MLS encontró el tanto que definió el resultado.

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Houston Dynamo se puso en ventaja con una definición de McGuire y sentenció el partido en los minutos finales con una anotación de Ponce. Sin embargo, una situación que empañó el partido amistoso fue protagonizada por la barra Barón Rojo Sur en las tribunas del estadio Norteamericano.

Trapos con mensajes de protesta en contra de las directivas de América de Cali y recordando al líder del Cartel de Cali, dueño del equipo en los años 80 - crédito Jaime Dinas

El periodista de Telepacífico Jaime Dinas acompañó al equipo en su último partido y registró algunas protestas de los fanáticos del equipo Escarlata. Con pancartas expresaron su disgusto con la familia Gómez, dueños del equipo, especialmente contra Tulio Gómez, máximo accionista:

“Familia Gómez no están invitados a la fiesta del Centenario”

“Ton Tulio el América no es de nadie; es un sentimiento que está grabado en nuestros corazones”

“Repeta nuestra historia. Lárgate ya”

No obstante el mensaje más polémico iba a dirigido a Miguel Rodríguez Orejuela, líder del Cartel del Cali y que con plata producto de actividades ilícitas trajo a Colombia futbolistas sudamericanos de élite, que permitieron que el América fuera pentacampeón de Colombia y llegara a multiples finales de la Copa Libertadores: “Don Miguel, perdónalos... no saben lo que hacen” decía el trapo.

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La historia de Miguel Rodríguez Orejuela que ahora suplica volver a Colombia

El menor de los Rodríguez Orejuela permanece en una prisión de Estados Unidos - crédito Colprensa

La defensa de Miguel Rodríguez Orejuela volvió a pedir el 16 de abril ayuda del Gobierno colombiano para que el fundador del cartel de Cali regrese desde Estados Unidos, donde está preso desde hace más de 20 años, porque sus abogados y familiares sostienen que padece una enfermedad terminal y que, a los 82 años, quiere pasar sus últimos días en Colombia.

El caso reactivó el interés en el país por la situación de uno de los mayores capos de la historia de Sudamérica, mientras no existe respuesta del Gobierno nacional a las solicitudes de retorno. La petición llega después de varios intentos del antiguo jefe narco, incluidas cartas enviadas al presidente Gustavo Petro.

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Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima. Junto con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela entró al mundo criminal a través del contrabando de electrodomésticos y bienes de consumo, apoyado en empresas legales que funcionaban como fachada.

Entre las compañías que lideraron estuvo Drogas La Rebaja, que generaba ganancias por sí sola. Tras la intervención del Estado, la empresa continuó operando y sigue en funcionamiento en la actualidad, de acuerdo con la publicación.

La época del narcotráfico en el fútbol colombiano dejó una mancha difícil de borrar - crédito Redes sociales

Durante el auge del narcotráfico en Colombia, los Rodríguez Orejuela se convirtieron en figuras de peso en Cali. Parte de ese capital terminó invertido en América de Cali, uno de los clubes más representativos de la región.

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Tras la caída de Escobar, las autoridades de Estados Unidos concentraron su atención en la estructura dirigida por los Rodríguez Orejuela. El poder de esa organización llegó al punto de intervenir económicamente en las elecciones presidenciales colombianas de 1994.

El primero en ser capturado fue Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995. Dos meses después cayó Miguel, entregado por su propio jefe de seguridad.

Los dos hermanos permanecieron 10 años en prisiones de Colombia. En 2005 fueron extraditados a Estados Unidos, donde aceptaron cargos por conspiración para importar cocaína.