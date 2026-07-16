Jhon Arias es esperado por Palmeiras de Brasil tras su actuación con Colombia en el Mundial 2026: esta sería la fecha de regreso

El regreso de Jhon Arias abre la posibilidad de que el delantero esté disponible para el partido del 22 de julio ante Coritiba por el Brasileirao-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Palmeiras fijó para el 18 de julio de 2026 la reincorporación del colombiano Jhon Arias al equipo. La decisión acerca al club a recuperar a casi todo su plantel para la reanudación de la temporada y abre la posibilidad de que el delantero esté disponible para el partido del 22 de julio ante Coritiba por el Brasileirao, tras su descanso posterior a la Copa del Mundo.

Con su regreso, solo quedará pendiente el también atacante argentino José “Flaco” López, que jugará la final Mundial con Argentina y todavía no tiene definida su agenda de vuelta. Según Globo Esporte de Brasil, el colombiano será uno de los últimos convocados del equipo paulista en retomar la actividad después del torneo.

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Arias estaba de vacaciones desde la eliminación de Colombia en la Copa, se reunió con su familia, que había regresado a su país antes de los octavos de final, y viajó a México durante sus días libres. Su retorno a Brasil estaba previsto para este miércoles y, en un principio, iba a retomar los entrenamientos el viernes, pero ese día el plantel tendrá jornada de descanso.

El cuerpo técnico espera a Arias en condiciones para volver de inmediato

El cuerpo técnico de Palmeiras espera que Jhon Arias vuelva en condiciones físicas para sumarse de inmediato a los entrenamientos-crédito Lee Smith/REUTERS

La principal inquietud del club pasaba por el estado físico del atacante, ya que llegaba de un período prolongado sin vacaciones. Las informaciones recibidas desde la selección de Colombia, de acuerdo con Globo Esporte, reforzaron el optimismo del Palmeiras de cara al segundo semestre.

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El delantero no mostró un desgaste acentuado durante la campaña mundialista. Fue titular en todos los partidos de su selección, que quedó eliminada ante Suiza en los cuartos de final, y en el club creen que puede volver en buena forma.

Esa expectativa explica por qué Arias incluso puede ser convocado para el primer encuentro del equipo después de la Copa. El Palmeiras visitará a Coritiba el 22 de julio de 2026 a las 5:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Couto Pereira, por el campeonato brasileño.

Como ocurre con el resto del plantel, el atacante será sometido a exámenes médicos cuando se presente nuevamente en la Academia de Fútbol. Esa revisión será el paso previo para definir si queda a disposición de inmediato para el regreso de la competencia oficial.

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Arias, nacido en Quibdó, se convirtió en una pieza relevante desde que se puso la camiseta del equipo brasileño en febrero de 2026. En 25 partidos entre el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores y el Brasileirao, anotó seis goles y aportó dos asistencias.

29 de abril de 2026 - Copa Libertadores: 84 minutos y gol en el Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

28 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: 80 minutos y doblete en el Palmeiras 4-1 Junior FC

18 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos y gol en el Palmeiras 2-1 Botafogo

21 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos en el São Paulo FC 0-1 Palmeiras

5 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: 60 minutos y gol en el EC Bahía 1-2 Palmeiras

Estadísticas de Jhon Arias durante la Copa del Mundo 2026

Jhon Arias estaba de vacaciones desde la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo y viajó a México durante sus días libres-crédito Claudia Greco/REUTERS

El atacante tuvo uno de los protagonismos más destacados con el cuadro “Cafetero”.

En total jugó 5 partidos en 382 minutos, siendo el juego ante Uzbekistán el encuentro en el cual acumuló más minutos para Colombia.

A continuación, estos fueron los números que dejó su participación:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 77 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 76 minutos en el Colombia 0-0 Portugal

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 73 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 66 minutos en el Suiza 0-0 Colombia (la Tricolor eliminó desde los tiros del punto penal)