Técnico de Atlético Nacional elogió al delantero Duván Vergara, que podría legar al cuadro verde: “De los mejores”

Duván Vergara estaría en los planes de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá llegará a su fin el 19 de julio de 2026 y, mientras España y Argentina esperan el partido del año, el fútbol colombiano poco a poco comienza a retomar actividades.

De esta forma, Atlético Nacional busca la revancha de lo que fue la final perdida ante Junior. Por eso, en medio de la planificación de lo que será la nómina para el segundo semestre, el técnico Lucas González habló del delantero de Racing Club de Argentina, Duván Vergara, y que en las últimas horas ha sido vinculado con una posible llegada al “Rey de Copas”.

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El delantero no tendría protagonismo en el cuadro de la "Academia", y contemplaría la posibilidad de regresar al fútbol colombiano-crédito @JuanjoseMant/X

El 16 de julio de 2026, en entrevista con el periodista Mauricio Agudelo, en Win Sports, el técnico bogotano se refirió a la posible llegada de Vergara, elogiando las capacidades de juego del exfutbolista del América de Cali y mostrándose con optimismo de contar con los servicios del monteriano, aunque no confirmó que la operación se encuentre cerrada:

“Duván Vergara es de los mejores extremos del país, ojalá podamos contar con él en Atlético Nacional. No sé si es viable o no”, dijo.

Esta es la situación de Duván Vergara con Racing Club

Por ahora, Racing no tendría planes de vender o ceder a Duván Vergara, al que considera importante para la disputa de la Liga Argentina - crédito @ZonaLibreDeHumo/X

Atlético Nacional buscó a Duván Vergara para reforzar su ataque en el segundo semestre de2026, pero la respuesta desde Racing habría cerrado esa posibilidad en un momento en que el club antioqueño intenta rearmarse tras perder la final de la Liga BetPlay y mientras prepara el regreso de Franco Armani como su fichaje de mayor impacto.

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La dirigencia volvió a mirar el mercado con una fórmula que ya ha usado antes: la repatriación de figuras. En esa línea apareció el nombre del exatacante de América de Cali, campeón en 2019 y 2020, hoy en el fútbol argentino.

El interés por Vergara fue mencionado por el periodista Mauricio Agudelo, de Win Sports, aunque por ahora no se conoce un acercamiento formal con el jugador ni con su entorno en Argentina. La búsqueda respondía a una necesidad puntual de Nacional: sumar un delantero que compita con Alfredo Morelos, después de la salida de Dairon Asprilla y de un semestre en el que Cristian “Chicho” Arango no ofreció el rendimiento esperado.

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El panorama para una eventual negociación cambió con la versión entregada por el periodista Harold Caicedo, citado por el medio Zona Libre de Humo. Allí se indicó que la salida del atacante no está contemplada por el club argentino.

La frase atribuida desde el entorno de Racing fue directa: “No está en nuestros planes, ni en el club, salir ahora de Racing. Duván está feliz”. Con esa postura, el rumor sobre un regreso inmediato del extremo al fútbol colombiano perdió fuerza, pese a los elogios de Lucas González en la entrevista realizada en Guarne.

Vergara viene de disputar 18 partidos con la “Academia”, cinco de ellos por la Copa Sudamericana, y marcó tres goles. Ese registro alimentó las versiones sobre una posible vuelta a la Liga BetPlay, aunque la respuesta conocida hasta ahora apunta a su continuidad en Argentina.

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La consulta sobre el atacante apareció en medio de un mercado en el que Nacional intenta corregir los vacíos que dejó la definición del torneo. La derrota en Medellín frente a Junior no solo frustró el título, sino que reforzó la idea de sumar nombres de peso en un plantel con aspiraciones de volver a pelear la liga.

Más declaraciones de Lucas González, técnico de Atlético Nacional

Eduard Bello, nuevo extremo para Atlético Nacional en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

En la misma charla con Win Sports, González aclaró que el delantero venezolano Eduard Bello continúa en el equipo, pese a los rumores sobre una posible salida:

“No, Mauricio. Edward en este momento es jugador nuestro. Hay jugadores que han regresado, como Kevin Parra y Yeicar Peraza. Son dos chicos que conozco de divisiones menores y que tuve aquí en Atlético Nacional. Los he seguido muy de cerca y he querido llevarlos a los equipos donde he estado, porque el rendimiento que han mostrado en el fútbol profesional es muy alto”, dijo.

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Además destacó el regreso del delantero Yeicar Perlaza que estuvo durante la temporada 2025 en Independiente Santa Fe:

“Ambos pueden jugar como extremos, Kevin por izquierda y Yeicar por derecha, pero también pueden desempeñarse en diferentes posiciones. Kevin puede jugar por dentro y Yeicar puede hacerlo como lateral. Eso hace que tengamos más opciones en posiciones donde juega Edward. Sin embargo, Edward es actualmente jugador de Atlético Nacional y mientras siga siéndolo, le vamos a sacar el máximo rendimiento“, explicó.