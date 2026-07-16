Fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que la reanudación del juicio contra Nicolás Petro depende del Tribunal “no de la Fiscalía”

La Fiscalía señaló que el proceso contra Nicolás Petro ya estaba en etapa de juicio y que el calendario de audiencias lo dirige el juez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que la reanudación del juicio contra Nicolás Petro depende del Tribunal Superior de Barranquilla y del juez del caso, porque la defensa apeló el rechazo de algunas pruebas y esos recursos fueron concedidos con efecto suspensivo, lo que impide fijar la audiencia de juzgamiento mientras no haya una decisión de segunda instancia.

Camargo hizo estas declaraciones el miércoles 15 de julio en Barranquilla, durante un evento por el Día del Investigador. Allí sostuvo que el expediente ya estaba en etapa de juicio cuando ella llegó a la entidad y que, por esa razón, la Fiscalía no controla el calendario de audiencias.

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“Nosotros llegamos a la Fiscalía y lo encontramos ya en etapa de juicio”, dijo la fiscal general. Luego explicó el alcance de esa fase: “Los procesos en etapa de juicio los dinamiza y los dirige el juez respectivo, no la Fiscalía; la Fiscalía es un sujeto procesal”.

La fiscal general señaló que la audiencia preparatoria ya terminó, pero la audiencia de juzgamiento todavía no puede instalarse. La razón, explicó, es que la defensa de Nicolás Petro impugnó la decisión del juez que negó parte de las pruebas que pretendía presentar en el juicio.

La apelación de la defensa de Nicolás Petro por pruebas rechazadas mantiene suspendida la audiencia de juzgamiento en segunda instancia - crédito @nicolaspetrob/Insatagram

“En este momento, la defensa de Nicolás Petro presentó unos recursos por la negativa de algunas pruebas por parte del juez, y esos recursos se están surtiendo ante el Tribunal Superior de Barranquilla”, afirmó la funcionaria.

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Agregó que solo después de esa resolución podrá programarse la siguiente fase: “Una vez se surta ese recurso, se podrá fijar fecha para la audiencia de juzgamiento. Entonces, su reanudación depende de la resolución de esos recursos por parte del tribunal y del señalamiento de la fecha de la audiencia por parte del juez respectivo”.

El caso contra el hijo mayor del presidente comenzó después de las denuncias de su entonces esposa, Day Vásquez, que aseguró que recibió aportes millonarios de particulares que no fueron reportados oficialmente durante la campaña presidencial de 2022. A partir de esa investigación, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptó.

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La Fiscalía negó que Lucy Laborde hubiera sido apartada por el caso

La jefa del ente acusador aseguró que la salida de la funcionaria obedeció al concurso de méritos y al nombramiento de fiscales de carrera, y sostuvo que el cambio no respondió a motivos políticos - crédito @UltimaHoraCR/X

La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó la versión según la cual Lucy Laborde fue retirada de manera arbitraria o por razones asociadas a la investigación. “No, no se le retiró. Nosotros hicimos un concurso en el que estamos en pleno proceso de nombramiento de los cargos respectivos”, sostuvo.

La fiscal general precisó que el cargo de fiscal especializada que ocupaba la funcionaria entró en ese concurso y que Laborde no participó. “La doctora Lucy Laborde, que no tenía un cargo de fiscal especializada, no concursó y, por esa misma razón, salió del servicio”, señaló.

Según la jefa del ente acusador, los procesos que llevaba Laborde, incluido el de Nicolás Petro, quedarán en manos de fiscales de carrera que obtuvieron sus cargos mediante concurso público. La explicación buscó descartar motivaciones políticas en el relevo y atribuirlo únicamente a las reglas de la carrera administrativa.

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En el entorno familiar del procesado también hay otro expediente en marcha en Barranquilla. Para el jueves 23 de julio a las 9:00 a. m. fue programada la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, actual pareja y segunda esposa de Nicolás Petro, por el presunto delito de acceso abusivo a sistema informático.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Ojeda habría pagado para que terceros ingresaran de forma ilegal a la información del teléfono celular de Day Vásquez. La diligencia ya fue aplazada en dos ocasiones anteriores.

La fiscal Luz Adriana Camargo negó que exista un nuevo sometimiento bajo los mecanismos de la Ley 2272 por parte de alias Castor- crédito @FiscaliaCol/X

Durante la misma atención a medios, Camargo dijo que no conoce al presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque confirmó que busca un primer encuentro institucional. “No tenemos ningún tipo de distancia ni de cercanía porque no nos conocemos”, afirmó al referirse a una eventual coordinación sobre seguridad y persecución penal.

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La fiscal expresó coincidencia con la propuesta del ministro de Justicia designado Iván Cancino de eliminar las audiencias de formulación de imputación para agilizar el sistema penal. La calificó como “una propuesta interesante” y dijo que comparte el propósito de hacer más eficiente el procedimiento.

También se refirió a alias Castor y negó que exista un nuevo sometimiento bajo los mecanismos de la Ley 2272. Explicó que ya está sometido a la justicia ordinaria, permanece privado de la libertad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía que terminó en una condena por más de un centenar de homicidios y otros delitos contra la vida.

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Camargo añadió que desde hace cerca de un mes y medio la Fiscalía sostiene reuniones con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para fortalecer la coordinación frente al crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Recordó además que fue elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que comenzó el 23 de marzo de 2024 y terminará el 23 de marzo de 2028.