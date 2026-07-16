Aida Quilcué ratificó su curul de oposición pese a no reconocer la elección de Abelardo de la Espriella: “No obedeceremos órdenes”

Aida Quilcué ratificó que hará una campaña de oposición contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

Aida Quilcué, ahora representante a la Cámara electa y exfórmula vicepresidencial del entonces candidato Iván Cepeda, ratificó en la mañana del jueves 16 de julio de 2026 que adelantará una campaña de oposición contra el recién elegido presidente Abelardo de la Espriella, además de anunciar desobediencia en caso de detectar órdenes que puedan contrariar la Constitución Política de Colombia.

Quilcué reafirmó esa postura porque, según dijo, ve amenazas contra la Constitución, las reformas alcanzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la paz y los derechos humanos. También sostuvo que, si esas vulneraciones se concretan, acudirán a la desobediencia civil.

“De verdad, no entendemos en qué país es que piensa gobernar él, porque si él va a gobernar solamente en un sector de los que apoyaron o va a gobernar para Colombia. Entonces, nosotros estamos listos para hacer la oposición, porque es una oposición con argumentos frente a la defensa de los derechos, a la defensa y la vida”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

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Según Quilcué, su trabajo en el Legislativo se basará en la defensa de los derechos de los colombianos y el cumplimiento estricto de la constitución. Incluso, aseguró que aceptará su curul curul pese a no reconocer al nuevo mandatario, según ella, mientras avanzan los trámites legales que impusieron ante el Consejo de Estado.

“No ha llegado a la Casa de Nariño, pero seguramente lo van a hacer, porque lo que miramos es que el Consejo de Estado aún no reconoce el reclamo que se ha hecho en el marco jurídico. Entonces, mientras se da todo eso, pues nosotros tenemos que avanzar en la oposición. Pero, pero eso no quiere decir que lo reconozcamos como tal”, señaló Quilcué al medio radial.

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Quilcué advirtió que la decisión de no reconocer el triunfo de De la Espriella responde a lo que considera intentos de desconocer la Constitución y los avances en derechos, especialmente para los pueblos indígenas.

La representante electa sostuvo que la oposición tiene el respaldo de trece millones de personas y que su labor será presentar propuestas y debatir iniciativas desde su curul, pese a las previsiones de un ambiente adverso en el Congreso.

“Nosotros, sobre todo yo como proceso del movimiento indígena y social, hemos venido de la desobediencia civil. Yo quería decirle al país: nosotros no somos simplemente una presencia caprichosa de unas movilizaciones. Nosotros no vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución Política y sobre todo que vayan en unos derechos y que vulneren a un sector del país importante también”, comentó.

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La representante insistió en que la defensa de las reformas políticas y de la paz será prioritaria. Expresó preocupación por el discurso del presidente electo, a quien acusa de sembrar exclusión y desconocimiento de sectores sociales, y advirtió que la oposición no renunciará a buscar el diálogo ni a proponer acuerdos nacionales

En su respuesta incluyó la paz y los derechos humanos como parte de ese marco. “Decir también que va a acabar con la paz, que va a acabar con los derechos humanos, cuando la paz es un derecho de todos los ciudadanos y también la paz es, es, es un derecho constitucional”, señaló.

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El papel de la oposición en el Congreso y las tensiones internas

Sobre las mesas directivas del Congreso, Quilcué recordó que durante el tiempo en que su sector estuvo en el gobierno hubo acuerdos entre partidos que, según dijo, se cumplieron. Para el próximo periodo prevé un escenario difícil, aunque aseguró que intentarán presentar propuestas.

En otro tramo de la entrevista le preguntaron por la discusión dentro del Pacto Histórico tras la derrota electoral. Quilcué respondió que la votación obtenida muestra que su candidatura hizo parte de una fuerza política amplia y rechazó los ataques racistas y clasistas que, según sostuvo, ha recibido.

El cierre de su posición fue consistente con el resto de la conversación: la oposición, según planteó, no será simbólica ni quedará solo en el discurso. Si el próximo gobierno, a su juicio, traspasa los límites constitucionales o afecta derechos de sectores del país, su respuesta será política y de resistencia.

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