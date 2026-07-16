Congresista republicana María Elvira Salazar criticó a ICE tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero: “Se están equivocando”

Representante María Elvira Salazar critica procedimientos de ICE tras muerte de Joan Guerrero - crédito Camara de Representantes EE. UU.

La muerte violenta del colombiano Joan Sebastián Guerrero durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, abrió un frente de críticas dentro del Partido Republicano.

María Elvira Salazar, representante estadounidense de origen cubano, cuestionó los procedimientos de la agencia y dijo que busca que su bancada impulse una revisión de los protocolos. “Muy mal, muy mal”, afirmó sobre la forma en que se ejecutan estos operativos.

En su denuncia, Salazar aseguró que el enfoque aplicado en el último año se apartó de lo que, según ella, se prometió como objetivo. “De la manera que las fuerzas de inmigración de este país en el año pasado, sobre todo, se comportaron, se le fue la mano”, sostuvo.

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La congresista dijo que ya planteó sus reparos directamente al presidente. “Se lo he dicho al presidente y lo he dicho porque es la verdad”, señaló.

María Elvira Salazar es una política, periodista y conductora de televisión estadounidense de origen cubano, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 27.° distrito congresional de Florida - crédito Jair Coll/Reuters

Salazar sostuvo que, a su juicio, el criterio de deportación debía concentrarse en perfiles con antecedentes penales graves. “El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales graves”, dijo, y agregó que esa línea debía diferenciarse de la actuación sobre quienes trabajan y no tienen historial delictivo.

En ese marco, vinculó el caso con la posibilidad de detenciones equivocadas y pidió que no se repitan. “Pero alguien que tenía tantos años y que tiene un permiso de trabajo y que lo detienen y que hay una equivocación, siempre hay una equivocación, pero que ya no haya más”, afirmó.

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La legisladora delimitó su postura como parte de un debate interno dentro de su partido y sostuvo que insiste en esa discusión por el peso del tema migratorio en su agenda. “Le estoy diciendo a mi partido republicano que se están equivocando, que no están viendo lo que está pasando y que los hispanos hay que respetarlos”, declaró.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió durante un operativo de ICE en el estado de Maine; las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del caso - crédito Antonio Sanguino/X

Sobre el criterio que, según ella, debería aplicarse en los operativos, Salazar propuso una distinción tajante entre quienes tienen condenas y quienes no. “Al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo boten, pero al que no lo tiene y que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que ese que no lo toquen”, dijo.

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Al final, atribuyó a ICE responsabilidad directa por el procedimiento que cuestiona. “Y eso está muy mal hecho por parte del ICE”, remarcó.

Cancillería de Colombia rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán

La Cancillería de Colombia exigió esta semana a las autoridades de Estados Unidos una investigación completa para esclarecer el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, ciudadano colombiano fallecido en Maine. El caso ha generado conmoción tanto en la comunidad migrante como en Bogotá, donde familiares y allegados piden respuestas claras sobre lo ocurrido.

La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería

En un comunicado oficial difundido el 15 de julio de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Rosa Yolanda Villavicencio, expresó su “rechazo por el asesinato” y transmitió sus condolencias a los allegados de la víctima. La entidad subrayó que no entregarán detalles adicionales por el proceso judicial en curso, citando normas de protección de datos y respeto por la privacidad familiar.

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La Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado en Boston activaron inmediatamente el acompañamiento consular, estableciendo contacto con las autoridades locales y con la familia de Durán Guerrero. Ambas sedes diplomáticas han seguido de cerca el avance de las investigaciones, según confirmó la Cancillería.

La principal demanda de la Cancillería es que “las autoridades de ese país adelanten una investigación pronta y exhaustiva” para esclarecer el hecho. Las autoridades colombianas insisten en que se garantice la transparencia y se brinden garantías a la familia y a la comunidad migrante, que ha manifestado inquietud por la seguridad de sus nacionales en el exterior.

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