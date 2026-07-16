Karol G le dijo a su equipo que “cancelaría” la gira para entrar a un ‘reality show’: la verdad detrás de este episodio que terminó en risas

Las bromas telefónicas de Karol G a su equipo se vuelven virales antes del inicio de su gira - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karol G volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se convirtiera en la portada para el verano de la revista Elle Magazine, edición Estados Unidos, en donde habló de su nueva etapa artística a días de comenzar su gira en Chicago el 24 de julio.

La cantante habló con la revista para revelar detalles de lo que tiene planeado para la gira, que promete ser una de las más grandes de su carrera. También abordó temas como su paso por Coachella y sus exrelaciones. La conversación incluyó, además, unas cápsulas en las que la publicación la retó a hacer bromas a integrantes de su equipo y a amigos cercanos.

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Los videos publicados en el perfil de Elle en Instagram muestran a Karol llamando por teléfono, primero a su manager, Raymon Acosta, a quien debía asegurarle que quería cancelar el tour a un par de días de dar inicio.

Los videos publicados por Elle muestran a Karol G realizando bromas telefónicas a su equipo antes del arranque de su tour - crédito captura de pantalla Elle USA / Instagram

“Voy a llamar a Raymon y le voy a decir que voy a cancelar mi tour”, dijo Karol mientras esperaba la respuesta telefónica. “Quería hablar contigo antes, porque tú sabes que hemos estado todos estos días con ensayos y no sé cómo decirle esto a nadie más y te llamé a ti... Es que no sé qué tan difícil es que nosotros cancelemos el tour; es que estos días he estado aprendiendo otras cosas y antes del tour me gustaría hacer como un retiro espiritual”, le confesó la cantante.

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Ante la contundencia de las palabras, su mánager le dijo: “Eso sería un balde de agua fría para la gente que se está preparando, que ya se agendó, que compraron pasaje, hotel...”. Karol, mientras aguantaba la risa, añadió: “Ray, es que dentro de lo que he aprendido, dicen que para dar esta noticia uno tiene que hacer una especie de canto...”, momento en que no aguanto la risa. “No juegues conmigo así, por favor, no, no, no. Estoy a punto de hacerme pipí”, dijo el manager entre risas.

El manager de la cantante reaccionó sorprendido al escuchar la noticia de una posible cancelación de la gira, mostrando preocupación por el equipo y los fans - crédito @rayrayacosta/ Instagram

El siguiente turno para la broma fue para su mejor amigo Daiky, a quien debía decirle que quería posponer el tour porque había aceptado la invitación a un reality show.

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“Mira que me pasó algo súper random, mira, pues que el equipo aquí está moviendo todo el tour, que porque salió una cosa que es impresionantemente 10 veces mejor, que es dizque irme a The Love Island...”, dijo Karol, antes de ser interrumpida por su amigo. “¿De qué me estás hablando?, ¿eso es en serio?“, preguntó, a lo que la cantante le aclaró: “Sí, es como un programa para encontrar el amor...”. “O sea, ¿es en serio lo que me estás diciendo o es charlando?“, insistió Daiky.

Para darle más credibilidad a la broma, Karol aseguró que le explicaron que estar en ese reality la podía potenciar como artista, incluso más que el tour.

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Daiky, amigo cercano de Karol G, fue el siguiente en recibir una llamada inesperada sobre un supuesto cambio de planes por un 'reality show' - crédito @daikygamboa/ Instagram

“Me llamaron a decirme que esto era como lo más chimba y que esto literal significaba llevar mi carrera al próximo nivel”, dijo La Bichota. “Ninguna celebridad, pues, que yo conozca como de tu nivel, ha hecho algo así, o sea, jamas... O sea, eso es un reality como La casa de los famosos. No, no, no, yo de verdad estoy en shock”, momento en que Karol no aguantó la risa y Daiky carró la llamada entre risas: “Estúpida, caí... chao”.

Durante la entrevista con Elle, Karol G compartió aspectos personales y creativos de su nueva etapa artística.

La cantante habló abiertamente sobre la transformación constante que experimentan las mujeres y la presión de las etiquetas, señalando: “Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas”. Karol G enfatizó que su imagen pública no lo es todo y se permitió mostrar su lado más humano: “Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable”.

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La artista también expresó su deseo de mantener una identidad profundamente latina, aunque con ambiciones globales: “Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global”.

En la entrevista con Elle, Karol G profundizó en su proceso de transformación artística y personal en esta nueva etapa de su vida - crédito Karol G / Instagram

En la charla, Karol G explicó que su propuesta visual y escénica se inspira en la conexión con sus raíces y en referentes como el texto Mujeres que corren con los lobos, que influyó en su espectáculo de Coachella. “Quería capturar nuestra esencia latina: nuestra historia, nuestra música, ese espíritu apasionado que nos caracteriza”, afirmó.

El impacto de su aparición en la portada de Elle, bajo la dirección de la colombiana Nina García, generó elogios por su sofisticación y autenticidad. Mientras tanto, Karol G se alista para iniciar una gira mundial que ya suma más de 60 fechas confirmadas.

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