Gustavo Bolívar convocó a darle un recibimiento especial a Colombia a Beto Coral, el activista político que sería deportado desde Estados Unidos: “Un símbolo de lucha”

El activista político, Beto Coral, y el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS(, Gustavo Bolívar - crédito Planeta Libro y @GustavoBolivar/X

Franklin Humberto Coral Garrido, el activista político y creador de contenido digital conocido como Beto Coral, será deportado a Colombia el jueves 16 de julio de 2026 en la noche, exactamente 30 días después de su detención en Estados Unidos.

De acuerdo con información que se conoce al respecto, Coral viajará en un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desde el aeropuerto de Alexandria, en Louisiana, junto con otros 92 connacionales expulsados, con destino al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Teniendo en cuenta el proceso que enfrentará el activista político, han sido varias las figuras del petrismo que se han pronunciado respecto a su regreso al país, entre ellos el guionista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que pidió que Coral sea recibido de una manera particular.

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Gustavo Bolívar pidió recibir a Beto Coral como un 'símbolo de lucha' tras su deportación de los Estados Unidos - crédito @GustavoBolivar/X

En su cuenta de X, Bolívar escribió: “Beto Coral llega hoy a Colombia. Vale la pena recibirlo como lo que es: un símbolo lucha, dignidad y resistencia”, generando una ola de mensajes de respaldo como de críticas de parte de sus seguidores.

Por qué lo detuvo el ICE

El 16 de junio de 2026, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita al ICE, lo arrestaron en Phoenix, Arizona, bajo el argumento de situación migratoria irregular.

Coral había ingresado a Estados Unidos en 2015 con una visa de turismo y negocios B1/B2, que solo autorizaba una estadía de seis meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, permaneció en el país de forma irregular durante cerca de 10 años. Tramitaba una solicitud de asilo político, pero esta no había sido concedida formalmente al momento de su arresto.

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El memorando de Marco Rubio y las denuncias de maltrato

El activista declaró al periodista Daniel Coronell en el programa Reporte Coronell que, al momento de la detención, le mostraron un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio que ordenaba su captura por “socavar la política exterior de Estados Unidos” al hacer campaña contra Abelardo De La Espriella, entonces candidato presidencial colombiano y aliado del gobierno estadounidense.

Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @darango_htx/X

Coral también denunció agresiones físicas en el centro de detención de Florence, Arizona, y que agentes del ICE le retiraron pertenencias y documentos que considera claves para su defensa.

El contexto político y la llegada de Petro al aeropuerto

La detención ocurrió días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, tras la participación de Coral en una manifestación en Miami contra De La Espriella. El presidente saliente Gustavo Petro y sectores afines calificaron el arresto como persecución política.

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La derecha colombiana y estadounidense, en cambio, lo defendió como un trámite migratorio avalado por la justicia norteamericana.

El senador estadounidense Bernie Moreno cuestionó que Coral usara territorio norteamericano para hacer proselitismo político mientras tramitaba un asilo humanitario.

No se descarta que Petro acuda personalmente al aeropuerto El Dorado para recibir al activista, dado su vínculo con el proyecto político del mandatario saliente.

Gustavo Petro pidió ayuda internacional para liberar a Beto Coral

El presidente Gustavo Petro publica un mensaje en redes sociales sobre la situación de Beto Coral en Estados Unidos y solicita su liberación. (@petrogustavo vía X)

La detención de Beto Coral en Estados Unidos generó una reacción internacional después de que el presidente Gustavo Petro solicitara apoyo global para su liberación, calificándolo como “preso político y de conciencia”.

El mandatario colombiano realizó ese llamado a través de su cuenta de X, donde se dirigió a gobiernos y organizaciones de derechos humanos para que intercedieran por el activista colombiano.

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El mandatario afirmó que Coral se encontraba bajo aislamiento y enfrentaba presiones para declarar que era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI). Petro pidió al director de esa entidad que certificara si existía algún vínculo laboral entre Coral y la DNI, y negó que su gobierno realizara espionaje contra otros países.

También reiteró que las órdenes de inteligencia en Colombia estaban orientadas a combatir el narcotráfico y no a perseguir opositores.

Coral fue arrestado el 16 de junio de 2026 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), dependencia del ICE estadounidense, en circunstancias que no fueron aclaradas públicamente. Según el presidente, el activista estuvo sometido a “tortura sicológica” y sufrió traslados entre prisiones.

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