Colombia

Gustavo Petro compartió una reflexión por el cumpleaños de su hija Antonella: “Me despido de mis hijas”

El presidente saliente colombiano compartió la imagen de sus hijas, Sofía y Antonella Petro, y aseguró que ha llegado el momento de que ellas hagan su propia vida

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Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa/@petrogustavo/X
El mensaje de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Mariano Vimos/Colprensa/@petrogustavo/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habló de sus hijas, Antonella y Sofía Petro, y compartió la imagen de ambas durante el cumpleaños de su hija menor, quien alcanzó la mayoría de edad.

En su mensaje en X, el mandatario colombiano afirmó que se despide de sus hijas porque ha llegado el momento de que ellas hagan su propia vida, debido a que, según Petro, solo de esa manera se puede ser libre en el mundo.

“Me despido de mis hijas. Es hora de hacer la vida propia. Solo así se es libre (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que se despide de sus hijas porque ha llegado el momento de que ellas formen su propia vida - crédito @petrogustavo/X

En su reflexión, el mandatario saliente precisó que tener una vida propia implica reconocer que los seres humanos forman una sociedad y que la supervivencia en el mundo depende de la inteligencia colectiva y de la ayuda mutua.

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“Una vida propia, que siempre debe reconocer que los seres humanos siempre somos sociedad y que lo que ha hecho sobrevivir sobre la tierra es con la inteligencia colectiva y ayudándonos (sic), puntualizó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

La foto que compartió el presidente Gustavo Petro es la de la historia que publicó su hija Sofía Petro en la que felicita a su hermana Antonella con el siguiente mensaje: “18 a la más migajera”.

El mensaje de la hermana mayor de Antonella sorprendió a sus seguidores - crédito Sofía Petro / Instagram
Gustavo Petro habló de sus hijas, Antonella y Sofía Petro, y compartió la imagen de ambas durante el cumpleaños de su hija menor, quien alcanzó la mayoría de edad - crédito Sofía Petro / Instagram

La foto que compartió el presidente Gustavo Petro corresponde a una historia publicada por su hija Sofía Petro, en la que felicita a su hermana Antonella con el siguiente mensaje: “18 a la más migajera”.

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El día del cumpleaños de Antonella Petro, el presidente de Colombia eligió expresar públicamente su cariño hacia su hija menor con un mensaje cargado de nostalgia y orgullo. A través de sus redes sociales, compartió la admiración que siente por Antonella, quien ocupa un lugar especial dentro de la familia.

El mandatario resaltó la manera en que su hija ha crecido, mostrándose independiente y lista para tomar sus propias decisiones. En sus palabras: “Hoy celebro la vida de mi hija Antonella. La veo crecer, abrir sus alas, tomar sus propias decisiones y caminar hacia el mundo con la libertad de quien sabe que la vida le pertenece”.

Gustavo Petro compartió un mensaje cargado de orgullo y nostalgia para felicitar a Antonella, que llegó a la Casa de Nariño siendo apenas una adolescente - crédito @gustavopetrourrego/Instagram
Gustavo Petro compartió un mensaje cargado de orgullo y nostalgia para felicitar a Antonella, que llegó a la Casa de Nariño siendo apenas una adolescente - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

El mandatario enfatizó la importancia de este momento para Antonella, quien comienza a vivir nuevas experiencias y a enfrentar retos propios de su edad. “Antonella inicia nuevos caminos, nuevos aprendizajes y nuevas experiencias. Yo la miro con amor y con orgullo. Feliz cumpleaños, hija. Por la vida y la libertad, siempre”, escribió el presidente Petro, dejando clara la mezcla de amor y admiración que siente.

La primera dama, Verónica Alcocer, también utilizó sus redes sociales para felicitar a Antonella. Publicó una imagen junto a su hija, tomada durante la fiesta de graduación del colegio Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, donde Antonella finalizó su etapa escolar. En su mensaje, Alcocer celebró la llegada de los 18 años y evocó el reciente cierre de una etapa importante: “¡Felices 18, mi vida! 🤍 Hace unos días celebrábamos tu grado, el cierre de una etapa llena de aprendizajes. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños, mi amor”.

A través de su mensaje, la primera dama manifestó sus mejores deseos para este nuevo ciclo que inicia Antonella con la mayoría de edad.

Expresó su esperanza de que su hija mantenga siempre la nobleza y los valores que la distinguen: “Hoy la vida te regala un nuevo comienzo al cumplir tu mayoría de edad. Le pido a Dios, con todo mi corazón, que ilumine cada uno de tus pasos, que me permita seguir disfrutando contigo cada etapa, celebrar tus alegrías, acompañarte en los desafíos y verte crecer como la mujer noble, valiente y llena de luz que eres”.

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