María Fernanda Cabal reaccionó a columna de Rosa Villavicencio en medio internacional: “Están desesperados”

Cabal cuestionó la fuerte crítica que emitió la actual canciller, Rosa Villavicencio - crédito Colprensa

La exsenadora María Fernanda Cabal arremetió contra la ministra saliente de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, autora de un controversial texto en el que criticó duramente al ministro designado para el gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, por su ideología y por abstenerse de participar en el empalme con el Gobierno Petro, tras la negativa del presidente de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En su publicación, la canciller aseguró que una Bula Escobar lideraría política exterior, según ella, subordinada a la extrema derecha estadounidense podría llevar a Colombia a perder protagonismo internacional y autonomía.

Según Villavicencio, en la gestión de Petro, resistente a la “unilateralidad, la injerencia externa y la imposición de las potencias”, se evidenció “un avance en la defensa de los intereses vitales de Colombia en la arena internacional”.

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María Fernanda Cabal aseguró que es "inaudito" un ataque institucional contra un funcionario de un gobierno electo - crédito @MariaFdaCabal/X

Al respecto, María Fernanda Cabal cuestionó que la ministra hubiera mostrado al nombrado ministro por sus percepciones.

“Esto es inédito en Estado colombiano. Jamás un canciller que se va del cargo había atacado por motivaciones políticas al entrante. Se le acabó el reinado a la kakistocracia petrista. Están desesperados”, escribió.

Esto fue lo que escribió Rosa Villavicencio en su columna

En su texto, publicado por El País en su sección de Américas, Villavicencio afirmó que, bajo la dirección de Gustavo Petro, “el país ha ganado respeto y presencia en los escenarios globales por su compromiso con la descarbonización, la defensa del medio ambiente, la multilateralidad, los acuerdos de paz y el respeto a la vida”.

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También dijo que la administración saliente abrió “nuevos escenarios para hacer escuchar la voz de una nación que se resiste a la unilateralidad, la injerencia externa y la imposición de las potencias”.

Entonces alegó que, con su equipo, preparó un extenso informe técnico para el empalme, con el objetivo de facilitar la transición y garantizar la continuidad administrativa a través de información ordenada y transparente que fue “saboteado”.

La canciller Rosa Villavicencio reaccionó a la designación de Ómar Bula como su sucesor, a partir del 7 de agosto - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

Afirmó que, en medio de las jornadas de empalme, las declaraciones de figuras políticas y del propio presidente electo, Abelardo de la Espriella,sobre la posibilidad de enjuiciar o extraditar a funcionarios del gobierno saliente, generó un ambiente de polarización y dificultó el proceso de transferencia institucional.

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Según la canciller, el empalme no es “una audiencia para recaudar pruebas forenses y llevar a la cárcel al equipo que perdió las elecciones”, sino una obligación legal destinada a asegurar la gobernabilidad.

Por tanto, dijo que el documento de empalme incluyó información sobre la estructura del Ministerio, su marco normativo y los principales instrumentos de gestión, así como una síntesis de los logros en materia de relaciones bilaterales y multilaterales, modernización de servicios consulares y la creación de nuevos viceministerios, con especial atención a la diplomacia popular y la defensa de los derechos humanos, migrantes y minorías étnicas.

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Rosa Villavicencio aseguró que los postulados de Omar Bula harían perder relevancia internacional a Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Para la columnista, la visión de la Cancillería saliente apostó por una política exterior más amplia, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible, la seguridad humana y la transición energética, defendiendo los derechos de los migrantes y la integración regional. En contraste, la autora expresó preocupación por el perfil del nuevo canciller, Omar Bula Escobar, a quien atribuyó vínculos con posiciones antiderechos y escepticismo frente a la agenda ambiental “globalista”.

También calificó los postulados de Bula como una política exterior alineada “con la línea ultraconservadora del Partido Republicano de Miami, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

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Para la columnista, la visión de la Cancillería saliente apostó por una política exterior más amplia, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible, la seguridad humana y la transición energética, defendiendo los derechos de los migrantes y la integración regional. En contraste, la autora expresó preocupación por el perfil del nuevo canciller, Omar Bula Escobar, a quien atribuyó vínculos con posiciones “antiderechos” y escepticismo frente a la agenda ambiental.