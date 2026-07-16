Colombia

Mujer fue capturada tras lanzar a un perro y un gato desde un cuarto piso en Medellín

El hecho se presentó en medio de una discusión familiar y dejó al perro fallecido en el lugar

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La mujer lanzó a un perro y un gato desde un cuarto piso en medio de una discusión familiar - crédito @FicoGutierrez / X
La mujer lanzó a un perro y un gato desde un cuarto piso en medio de una discusión familiar - crédito @FicoGutierrez / X

La captura de una mujer en Medellín por el presunto delito de maltrato animal ha generado conmoción en la comunidad. Los hechos ocurrieron en el corregimiento San Antonio de Prado, donde las autoridades reportaron que la detenida habría lanzado desde un cuarto piso a un perro y a un gato, en medio de una disputa familiar.

El incidente sucedió cuando, tras una llamada a la línea de emergencias 123, la Policía Nacional acudió a una unidad residencial. Según la información oficial, los uniformados encontraron que, durante una confrontación entre madre e hija, la mujer arrojó al vacío el perro de su madre desde un cuarto piso, acto que resultó en la muerte del animal.

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En el mismo suceso, la capturada también habría lanzado a un gato, que era de su propiedad. El felino fue auxiliado por residentes de la unidad residencial, quienes lo trasladaron rápidamente a un centro veterinario. Actualmente, el felino permanece bajo atención médica especializada, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades.

La intervención de la Policía permitió controlar la situación y detener a la sospechosa en flagrancia. Posteriormente, la dueña del perro interpuso la denuncia correspondiente para dar inicio al proceso judicial, aseguraron las fuentes oficiales. La mujer quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta de X: “¡Qué indignación! En San Antonio de Prado fue capturada una mujer que lanzó desde un cuarto piso el perro de su madre, causándole la muerte. En el mismo hecho también habría lanzado un gato, que fue rescatado por los vecinos y recibió atención veterinaria”.

Gutiérrez agregó: “Gracias a la oportuna llamada a la línea 123, nuestra Policía llegó de inmediato y realizó la captura. La mujer deberá responder ante la justicia por el delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel”.

La investigación policial sigue abierta para esclarecer todas las circunstancias del caso y para dar seguimiento al estado de salud del gato afectado. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato animal por los canales oficiales. El alcalde concluyó: “En Medellín no vamos a permitir la crueldad contra los animales. Quien les haga daño tendrá que responder ante la justicia”.

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