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Así fue la fuerte caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026: el colombiano abandona la carrera con fractura de clavícula

Un ciclista del Bahrain Victorious se entrometió en la línea de carrera del colombiano cuando iniciaba el embalaje a la meta, lo que provocó el choque con varios ciclistas

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La mala suerte volvió a estar presente para Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026. El colombiano, del Caja Rural, era considerado favorito para llevarse el triunfo, el primero desde marzo de 2024, pero terminó en el suelo por un mal movimiento de un ciclista del Bahrain Victorious que, al correrse hacia la derecha, provocó la caída y la posible fractura de clavícula del esprinter colombiano.

Faltaban aproximadamente 500 metros para llegar a la línea de meta cuando el colombiano, que a falta de un kilómetro defendía su línea de carrera, encontró la ventana para lanzar su sprint y terminó en el piso: cayó de costado sobre su brazo izquierdo. En el incidente también se vieron involucrados ciclistas del Ineos Netcompany y del Uno-X-Mobility.

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La victoria finalmente fue para Tim Merlier, en uno llegada no muy vistosa, por el temor de un segundo enredo y la preocupación por los colegas que terminaron en el suelo.

“Era la penúltima oportunidad para Fernando Gaviria, tenía muchas ganas y es una pena. Parece ser que tiene una fractura de clavícula. Lo primero que quiso es ir al médico para ver cual es la rotura, si es que existe, pero tenía muy mala pinta. Es un corredor que hemos recuperado, que todos daban por perdido y ver en el Tour a Gaviria era importante”, dijo uno de los miembros del staff deportivo del Caja Rural, equipo de Fernando Gaviria.

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Comunicado del equipo Caja Rural confirmando la fractura de clavícula de Fernando Gaviria

El ciclista antioqueño se retiró de la carrera de la Tirreno Adriático por la rodilla -crédito @fernandogaviriarendon/Instagram
El ciclista antioqueño llegó con su brazo izquierdo inmovilizado y ayudado por dos ciclistas - crédito @fernandogaviriarendon/Instagram

Las pruebas médicas realizadas al terminar la etapa confirmaron que Fernando Gaviria debe abandonar el Tour por una fractura en la clavícula izquierda.

El velocista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA se cayó en el sprint de la duodécima etapa, cuando otro corredor se cruzó en su trayectoria en la llegada a Chalon-sur-Saône. Gaviria sintió un dolor intenso en la zona afectada tras el impacto.

El italiano Stefano Oldani, compañero de equipo, relató el estado del sprinter tras el accidente: “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”.

Oldani también describió el contexto del final de etapa: “Le dejé a falta de más o menos 1 kilómetro de meta. Había mucho caos, mucha mezcla de equipos en la parte delantera del pelotón. Intenté llevarlo lo más adelante posible. Justo cuando acababa de dejarme caer le vi tirado en la carretera junto a dos ciclistas de Lotto y ya me di cuenta de que se había llevado un mal golpe”.

Así van los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia 2026

Egan Bernal es el mejor colombiano de la carrera en el puesto 11 a menos de un minuto del top 10 - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Egan Bernal es el mejor colombiano de la carrera en el puesto 11 a menos de un minuto del top 10 - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
  • 1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 43 horas; 4 minutos y 1 segundo.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.
  • 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos.
  • 4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos
  • 5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos
  • 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgorhe): a 4 minutos y 44 segundos.
  • 7. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 5 minutos y 8 segundos.
  • 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 5 minutos y 45 segundos.
  • 9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos.
  • 10. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 11 minutos y 49 segundos.
  • 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 12 minutos y 15 segundos.
  • 30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 50 minutos y 49 segundos.
  • 39. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos.
  • 40. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 12 minutos y 3 segundos.

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