Colombia

José Manuel Restrepo dio nuevos detalles de su visita a Washington: “Más inversión, más empleo y mayores oportunidades para nuestra gente”

El vicepresidente electo sostuvo reuniones en el Capitolio con líderes demócratas y republicanos, reafirmando la alianza bilateral y el respaldo al futuro gobierno de Abelardo de la Espriella

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Colombia fortalece vínculos con demócratas y republicanos en la capital de Estados Unidos - crédito @jrestrp/X

Desde Washington, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó en una serie de pronunciamientos públicos los resultados de una intensa agenda política y empresarial en la capital estadounidense.

Según el futuro funcionario, Colombia cuenta con grandes aliados en ambos partidos del Congreso de los Estados Unidos, lo que considera un respaldo clave para la nueva etapa que encabezará el presidente electo Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo expuesto en sus declaraciones, Restrepo sostuvo encuentros formales con congresistas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, enfatizando que “hemos compartido la visión del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre una Colombia más segura, con más inversión, más empleo y mayores oportunidades para nuestra gente”.

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La gira por la capital estadounidense incluye reuniones en el Capitolio, donde se resaltó la continuidad de la relación bilateral, catalogada por Restrepo como “bipartidista, bicameral, multisectorial” y con más de dos siglos de historia común.

José Manuel Restrepo priorizó la relación con ambos partidos del Congreso estadounidense - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo priorizó la relación con ambos partidos del Congreso estadounidense - crédito @jrestrp/X

En los primeros días tras las elecciones, la presencia de la delegación colombiana en Estados Unidos se centró en fortalecer los lazos con quienes, según Restrepo, “han acompañado históricamente a nuestro país”.

El vicepresidente electo subrayó el papel de Estados Unidos como primer socio comercial, de inversión y cooperación para Colombia. “Esa ha sido la clave del éxito”, afirmó en sus redes sociales, donde también manifestó: “con relaciones fuertes con el Congreso de los Estados Unidos, dejamos atrás la Patria Miseria y empezamos a construir la Patria Milagro”.

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José Restrepo presentó la visión de la “Patria Milagro” ante empresarios de Estados Unidos en Washington

A la agenda política se sumó la convocatoria de líderes empresariales estadounidenses de sectores considerados estratégicos para el desarrollo colombiano. Restrepo participó en un foro organizado por America’s Society y el Council of the Americas, ambas instituciones con amplia trayectoria en el fomento del diálogo entre el sector público y privado de la región.

Frente a ese auditorio, el vicepresidente electo expuso: “Colombia está lista para trabajar de la mano con el sector privado, ofreciendo seguridad jurídica, seguridad física y reglas claras para impulsar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo”.

José Manuel Restrepo invitó a empresarios de Estados Unidos a impulsar la “Patria Milagro” en Colombia - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo invitó a empresarios de Estados Unidos a impulsar la “Patria Milagro” en Colombia - crédito @jrestrp/X

Durante el encuentro, empresarios estadounidenses que ya tienen inversiones en Colombia, así como aquellos que evalúan ingresar al mercado, expresaron inquietudes y expectativas frente al rumbo económico y normativo del país.

Restrepo aseguró que “construir confianza es el primer paso para atraer inversión” y que “la inversión es el camino para transformar vidas”. A su vez, explicó el concepto de la #PatriaMilagro, señalando que Colombia aspira a convertirse en un referente de prosperidad para América Latina, con foco en innovación, tecnología, energías renovables y cierre de brechas sociales a través del crecimiento económico.

Restrepo abordó específicamente la importancia de la seguridad jurídica y física, así como la necesidad de reglas claras para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

El vicepresidente electo explicó que la apuesta del próximo gobierno se orienta a impulsar políticas públicas que promuevan la innovación tecnológica y el avance de las energías limpias, buscando posicionar a Colombia como un país líder en transformación económica y social en la región.

José Manuel Restrepo destacó respaldo clave del Congreso de EE.UU. para la agenda de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo destacó respaldo clave del Congreso de EE.UU. para la agenda de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

En su mensaje, Restrepo remarcó que la relación bilateral con Estados Unidos constituye un pilar fundamental, tanto por la historia compartida como por el volumen de comercio e inversión.

En paralelo, el funcionario destacó que la nueva administración buscará cerrar brechas sociales mediante el crecimiento económico y el fortalecimiento del sector privado como motor generador de oportunidades y bienestar.

“Queremos una nación que impulse la innovación, la tecnología y las energías renovables; que cierre las brechas sociales mediante el crecimiento económico; y donde la inversión privada sea un motor para crear más oportunidades, bienestar y valor para todos”, subrayó durante el foro empresarial.

La visita a la capital estadounidense marcó el inicio de una serie de gestiones internacionales que buscan consolidar a Colombia como un destino atractivo para la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible, en sintonía con las prioridades anunciadas por la administración entrante.

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