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Petro reaccionó al restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel en el Gobierno De la Espriella: “Será genocida en su propio país”

El canciller designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y su par de Israel, Gideon Sa’ar, acordaron el regreso de los embajadores a sus respectivos países, la eliminación de visas y el traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue hecho en su cuenta oficial de X - crédito Presidencia de la República

En Washington, Estados Unidos, Colombia e Israel retomaron el contacto para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, vínculos que se encuentran suspendidos desde 2024.

El canciller del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Ambos acordaron el regreso de los embajadores a sus respectivos países, la eliminación de visas y el traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén.

Por este motivo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X con un breve mensaje. El mandatario colombiano recordó las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, a las que calificó como “genocidio”.

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Canciller designado de Colombia se reunió con su homólogo de Israel
El canciller del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar - crédito @gidonsaar/X

Según Gustavo Petro, el jefe de Estado que apoya lo que él calificó como genocidio “será genocida en su propio país”.

“Quien apoya un genocidio será genocida en su propio pais (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro recordó las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, a las que calificó como genocidio - crédito @petrogustavo/X

En un discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro anunció que las relaciones diplomáticas con Israel se romperían a partir del 2 de mayo de 2024.

“Hoy quizás el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la rebeldía, de la bandera alzada y la resistencia, y esa palabra es Gaza, se llama Palestina.(...) Aquí, delante de ustedes, el presidente de la República anuncia que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Por tener un gobierno, por tener un presidente, ¡genocida! Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella”, expresó Petro en ese entonces.

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Según el mandatario, la decisión se fundamentó en el rechazo a lo que consideró un exterminio de un pueblo, afirmando que “si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”.

Detalles de la reunión

A menos de un mes para el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, su futuro ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, mantuvo una reunión en Washington con Gideon Sa’ar, canciller de Israel. Este primer encuentro bilateral significó el punto de partida para restablecer el diálogo diplomático entre Colombia e Israel, tras la ruptura decidida por Gustavo Petro durante su administración.

Durante la visita de la delegación colombiana a Estados Unidos, ambos países coincidieron en la necesidad de reanudar por completo sus vínculos políticos y comerciales. Entre los acuerdos alcanzados destaca la supresión del visado para los ciudadanos y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, lo que abre nuevas posibilidades para la cooperación mutua.

Gideon Sa'ar expresó su júbilo por reunión con canciller designado Omar Bula
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, expresó su satisfacción por el encuentro con el canciller designado de Colombia, Omar Bula, como parte del restablecimiento formal de relaciones - crédito @gidonsaar/X

De acuerdo con lo anunciado, el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas se concretará el 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, expresó Sa’ar.

La ruptura diplomática, que se prolongó por más de dos años, tuvo su origen en la postura de Gustavo Petro respecto al conflicto entre Israel y Palestina. En 2024, Colombia retiró a su representante en Israel y expulsó al embajador Gali Dagan. Ahora, ambos países volverán a designar embajadores y contarán con el apoyo de sus respectivas cancillerías para facilitar este proceso.

Gideon Sa'ar y Omar Bula
Gideon Sa'ar y Omar Bula, ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Colombia, este último aún en calidad de designado, sostuvieron una exitosa reunión en Washington luego de más de dos años de ruptura de relaciones entre ambos países - crédito @gidonsaar/X

Además de la reapertura de embajadas, se acordó eliminar el requisito de visado para los ciudadanos de ambos países. “Acordamos la cancelación recíproca de la necesidad de visas. Y mucho más que eso. Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esta amistad será, muy pronto, más fuerte que nunca. Trabajaremos juntos para promover y fortalecer esta alianza”, agregó el diplomático israelí.

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