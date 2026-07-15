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Scotiabank volvería a Colombia: la Superintendencia Financiera lo autorizó

La decisión, adoptada mediante la Resolución 0925 de 2026, permite al grupo canadiense volver a promocionar y publicitar productos propios y de tres filiales, tras la integración minorista con Davivienda

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La oficina de representación de Scotiabank en Colombia solo podrá promover y publicitar productos autorizados para el mercado corporativo, la banca de inversión, la gestión patrimonial y los mercados de capitales - crédito Carlos Osorio/Reuters
La oficina de representación de Scotiabank en Colombia solo podrá promover y publicitar productos autorizados para el mercado corporativo, la banca de inversión, la gestión patrimonial y los mercados de capitales - crédito Carlos Osorio/Reuters

La Superintendencia Financiera autorizó a Scotiabank a reabrir una oficina de representación en Colombia mediante la Resolución 0925 de 2026, una decisión que le permitirá volver a promover y publicitar en el país productos propios y de tres filiales internacionales, ocho meses después de la integración de sus negocios minoristas con Davivienda y en un escenario en el que el banco canadiense conserva una participación de 20,32% en el holding resultante.

La autorización no habilita a la entidad a operar como un banco comercial tradicional de captación de depósitos del público colombiano. El alcance aprobado se concentra en actividades de promoción, publicidad y enlace para el mercado corporativo, la banca de inversión, la gestión patrimonial y los mercados de capitales.

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Según la resolución, la oficina solo podrá promocionar los productos descritos en el acto administrativo. El texto regulatorio lo fijó de forma expresa: “La Oficina de Representación podrá promocionar y publicitar única y exclusivamente los productos descritos en el considerando octavo del presente acto administrativo”.

La autorización cobija a The Bank of Nova Scotia, a Scotia Capital Inc., a Scotia Capital (USA) Inc. y a The Bank of Nova Scotia Trust Company (Bahamas), todas compañías del mismo grupo financiero canadiense.

La Superintendencia Financiera de Colombia fijó en $55'099.308 el nuevo límite inembargable para cuentas de ahorro personales desde octubre de 2025 - crédito Superintendencia Financiera Colombia
La Superintendencia Financiera autorizó a Scotiabank a reabrir una oficina de representación en Colombia mediante la Resolución 0925 de 2026 - crédito Superintendencia Financiera Colombia

La aprobación de la Superfinanciera no implica una apertura inmediata. El regulador señaló que la oficina no podrá iniciar operaciones hasta que el representante legal cumpla los requisitos de posesión previstos por la normativa colombiana.

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Además, la entidad deberá registrarse como establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ciudad en la que se prevé la ubicación de la nueva sede de enlace corporativo. Cualquier producto o servicio adicional al ya autorizado requerirá un nuevo aval expreso del supervisor financiero.

El movimiento marca el regreso formal de Scotiabank con una oficina de representación en Colombia. Ese retorno ocurre casi ocho meses después de que se aprobara la integración con Davivienda, avalada el 24 de noviembre del año 2025.

Tras esa operación, Davivienda Group pasó a ser el holding de los negocios integrados en el país. Scotiabank, aun así, mantuvo una participación accionaria de 20,32% dentro de esa estructura.

En abril de 2026 Scotiabank confirmó el cierre definitivo de su marca en Colombia

FILE PHOTO: A person walks past a sign for The Bank of Nova Scotia, operating as Scotiabank, in Toronto, Ontario, Canada December 13, 2021. REUTERS/Carlos Osorio/File Photo
FILE PHOTO: A person walks past a sign for The Bank of Nova Scotia, operating as Scotiabank, in Toronto, Ontario, Canada December 13, 2021. REUTERS/Carlos Osorio/File Photo

El 15 de abril de 2026 Scotiabank confirmó el cierre final de su operación en Colombia bajo esa marca tras casi 70 años de presencia en el país, un paso que formalizó su integración con Davibank y que dejó sin actividad sus canales digitales mientras los productos y servicios continuaron sin cambios para los clientes.

El movimiento se produjo después de que en diciembre de 2025 se concretara la transferencia de los negocios de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica a Davivienda, dentro de la estrategia del grupo canadiense de concentrar sus operaciones en mercados de Norteamérica.

En la infraestructura de atención, la unificación amplió el acceso de los usuarios de cerca de 700 cajeros a 2.800 puntos.

Según informó la entidad en LinkedIn, el perfil institucional de Scotiabank Colpatria dejó de estar activo y la información oficial pasó a publicarse en los espacios digitales de la nueva marca.

El mensaje difundido en esa red señaló: “Este perfil es parte de nuestra historia, el futuro está en DAVIbank Colombia. Estamos a punto de completar nuestra mudanza digital. Queremos que sigas conectado con la información y el respaldo de siempre. ¡Te esperamos en nuestra nueva casa!”.

La falta de experiencia de Scotiabank en créditos de consumo, principal causa de la ruptura con Colpatria - crédito Scotiabank Colpatria
La integración de Scotiabank con DAVIbank se formalizó después de la transferencia de los negocios en Colombia, Panamá y Costa Rica a Davivienda en diciembre de 2025 - crédito Scotiabank Colpatria

Así mismo, la salida de la identidad histórica se vio reflejada en plataformas como Instagram, Facebook y X, en las que el cambio de nombres confirmó el retiro progresivo de la marca Colpatria en los canales de comunicación. El proceso formó parte de una integración más amplia que buscó concentrar toda la operación bajo una sola identidad.

Más allá del cambio de nombre, la absorción implicó modificaciones en la estructura del negocio. Davivienda incorporó activos relevantes, en especial en crédito de consumo y tarjetas, lo que le permitió ampliar su alcance dentro del sistema financiero colombiano y aumentar su base de clientes frente a otros actores del sector.

El proceso, iniciado en 2025, incluyó la incorporación de una cartera de crédito de alto volumen procedente de Colpatria. Esa integración exigió ajustes en las plataformas tecnológicas y en los procesos operativos para unificar la operación bajo una sola marca.

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