Mamá de Culotauro publicó emotivo mensaje para despedir a su hijo, que salió de Colombia por amenazas: “Guerrero de la vida”

Camilo Díaz afirmó que su salida de Colombia lo alejó de su familia, sus amigos y el entorno de su carrera - crédito @culotauro/Instagram

El comediante Camilo Díaz, conocido en el mundo artístico como Culotauro, confirmó su salida de Colombia tras denunciar que fue víctima de amenazas de muerte.

En su publicación en Instagram, el humorista señaló que esta decisión también implicó poner en pausa varios de sus proyectos, como el programa Por La Ventana, y mantuvo en reserva el país al que viajó.

El post generó todo tipo de reacciones entre colegas y seguidores, lamentando su salida del país sudamericano y expresando su solidaridad.

El humorista no ocultó su tristeza al abandonar Colombia y alejarse de sus seres queridos - crédito @culotauro/Instagram

Entre las respuestas que recibió en esa publicación apareció la de su señora madre Mercedes Parra, cuyas palabras fueron destacadas por varios internautas. El mensaje llamó la atención de los usuarios por el tono de despedida y por el respaldo familiar en medio de la situación que enfrenta el comediante.

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“Te amo, vida mía. Cada segundo de mi vida le doy gracias a mi Dios porque me ha premiado con mis hijos. Sobre todo contigo, porque eres un fuerte guerrero de la vida. Y Dios usa tus chistes para bendecir al mundo con sonrisas que sanan el alma. Te amo”, escribió.

Díaz le contestó en el mismo espacio con una frase breve que sus seguidores interpretaron como una promesa de regreso cuando existan condiciones de seguridad. “Te amo, madre. Por ti volveré. Ora por mí”, dijo.

- crédito Captura de Pantalla Instagram

La salida del humorista ocurre mientras las autoridades investigan las amenazas denunciadas por él. La publicación señaló que el caso ya fue puesto en conocimiento de los organismos competentes.

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Así se despidió Culotauro de Colombia

En una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el comediante Camilo Díaz expresó frustración por la situación que atraviesa y por la respuesta que, según él, recibió de parte de colegas del gremio.

“Ya perdí mi país, mi familia y amigos; fracasé como colombiano. Aquí perdí (…) No sé por qué tengo rabia con todo, yo no soy esto; pero, ¿dónde están?, cuando los necesité, los colegas cómicos, ¿por qué el silencio?”, escribió Culotauro.

La despedida estuvo acompañada por fotografías junto a personas cercanas. En esa misma publicación aseguró que comenzaría esta nueva etapa únicamente con sus tres perros.

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“Me voy del país, pero antes hay que sacar la basura; y la del corazón también. El silencio no es opción, llegamos al mundo solos, nos vamos con tres perros”, manifestó.

- crédito @culotauro/Instagram

Díaz también recordó que, antes de confirmar su salida, realizó un espectáculo llamado La Megacárcel, que vinculó directamente con su intento de preservar la vida.

“Hicimos el Show ‘La MEGACARCEL’ para salvar una vida; otras figuras guardan silencio…se ocultan; aquí no se puede, hacerlo es sacrificar la Dignidad. Gracias a @macafolla @elbuenjuanma y @boomstandupco LITERALMENTE me salvaron la vida”, señaló.

En su despedida, el humorista dedicó además un mensaje a la persona que lo amenazó y que, según sus palabras, precipitó su salida hacia un destino que mantiene bajo reserva.

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“El que me llamó a amenazarme, ‘Gracias por darme la luz’, me iluminó el camino, solo con la idea de la muerte, se sabe quien le da valor a tu vida. No sirve acudir a la calma, es el momento de gritar pa que escuchen que esto ES INJUSTO (...) Los chistes nos darán todo; la vida y lo que venga después ella”, puntualizó.

El episodio lo estaban viendo en vivo cerca de 60.000 personas, que reportaron la falla cuando restaban 15 minutos aproximadamente para que finalizara el episodio número 126 del video pódcast - créditos @culotauro/IG | @porlaventanap/IG | @dejemequieto/IG

La respuesta en redes sociales fue inmediata. La publicación del comediante recibió cientos de reacciones y, en su mayoría, mensajes de solidaridad de personas cercanas, colegas y seguidores, que lamentaron tanto su salida del país como la suspensión del proyecto digital.

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El motivo principal de la salida de Díaz obedeció, de acuerdo con la publicación, a su trabajo en Por la Ventana, una serie de entrevistas con celebridades colombianas que había logrado una fuerte acogida entre el público digital. Antes de las elecciones en Colombia, ese pódcast había subido una entrevista con el entonces candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Según expresó el comediante en un comunicado citado por el medio, esa entrevista fue eliminada de YouTube sin explicación y días después volvió a publicarse en el canal humorístico. Después de ese episodio y del incremento de las amenazas, Díaz resolvió suspender el programa de forma indefinida por razones de seguridad.

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