Colombia

Petro volvió a denunciar fraude electoral en el voto exterior: “Cometieron un delito al acreditar a Abelardo como presidente”

El presidente de la República señaló que la operación se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos

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En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro discutió supuestas anomalías en el voto emitido en el exterior, el registro del censo electoral y la gestión de datos de identificación - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo en el Consejo de Ministros del 14 de julio de 2026 que hubo fraude electoral en el voto exterior, ubicó el foco en Estados Unidos y afirmó que por esa razón no asistirá al 7 de agosto de 2026 ni saludará al presidente electo Abelardo de la Espriella. La maniobra no habría sido de “cuatro o cinco millones” de sufragios, sino de 848.000 votos, una cifra que vinculó con un “censo adicional” que, según aseguró, ya había denunciado públicamente.

En su relato, el punto central no fue una alteración masiva y visible del resultado, sino una intervención apoyada en el padrón de colombianos que no suelen votar, sobre todo en el exterior. Petro aseguró que los “escrutinios de claveros” del voto fuera del país no fueron entregados y añadió que allí estaba “el fraude”, con una mención específica a Estados Unidos.

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El presidente saliente también introdujo otro elemento de su denuncia: la combinación entre bases de datos, pasaportes, cédulas y herramientas automatizadas. La operación, dijo, se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos.

El jefe de Estado afirmó que el CNE cometió un delito al ratificar a Abelardo de la Espriella- crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado afirmó que el CNE cometió un delito al ratificar a Abelardo de la Espriella- crédito @petrogustavo/X

Petro habló además de Miami como “principal puesto de votación en el exterior” y afirmó que se aprovechó el Mundial de fútbol para ejecutar la maniobra. En esa misma línea, vinculó la disputa por los pasaportes y la recolección de datos con una estructura que, conforme a su versión, tenía acceso casi monopólico a información personal de los colombianos.

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En efecto, expuso en redes sociales que “el fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de los Angeles en California. Fué denunciado ante la justicia de los EEUU por la mujer que lo denunció. A la denunciante le atentaron, dañando el software de su carro eléctrico para que se estrellara (sic)”.

Incluso, el jefe de Estado sostuvo que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actuaron contra la ley, puesto que las presuntas fallas en el escrutinio no permiten dar como ganador a Abelardo de la Espriella.

El presidente de la República señaló que la operación se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República señaló que la operación se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X

“No entregaron el escrutinio de claveros y entonces no hay escrutinio completo y los magistrados del Consejo Electoral cometieron un delito al acreditar a Abelardo como presidente de Colombia. No hay escrutinio porque hay fraude y está demostrado en las demandas”, escribió en X.

La denuncia incluyó pasaportes, bases de datos y una red ligada a la política tradicional

En la reconstrucción que hizo Petro, la disputa por el manejo de pasaportes y documentos no fue un asunto administrativo, sino una pieza del mecanismo electoral que describió. “He ahí por qué tanta pelea por los pasaportes y la recolección de datos, de cédulas”, dijo, antes de mencionar a los hermanos Bautista y a la firma Thomas, Greg and Sons.

Sobre esa compañía, sostuvo que sus responsables “se llaman Thomas, Greg and Sons para creer que son gringos, pero son colombianos”, y los definió como “muy amigos de la clase política tradicional de Colombia”. También afirmó que tenían “el manejo casi monopólico de la data colombiana de las personas”.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Petro volvió a denunciar fraude electoral en el voto exterior - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

A partir de esa premisa, el primer mandatario señaló que con algoritmos automáticos era posible identificar, con base en los registros de la última o las dos últimas décadas, quiénes no votan pese a figurar como ciudadanos habilitados. Su tesis fue que esa base permitía “cuadrar” una elección sin necesidad de un volumen desmesurado de votos adulterados.

Petro apuntó contra cónsules, jurados y fallos judiciales sobre nombramientos

Otra parte de la denuncia apuntó a la manera en que se habría contado la votación en el exterior. Gustavo Petro afirmó que los cónsules ahora participan en el conteo y remarcó que, al no haber escrutinio de mesa, “son ellos los que dijeron quién ganó en el exterior”.

El mandatario ligó esa situación con una disputa previa por los nombramientos consulares. Según relató, cada vez que intentaba designar a un cónsul, aparecía una demanda impulsada por el sindicato y luego un magistrado resolvía que el nombramiento “no es válido”. Sobre esa secuencia, lanzó una acusación directa: “¿Qué estaba haciendo? Cuadrando las elecciones”.

Petro también introdujo el tema de presuntas irregularidades con personas fallecidas incluidas en el censo. Dijo que, por problemas en las actas de defunción, “quedan en el censo” y por eso “aparecen muertos siendo jurados o votantes”, algo que presentó como una anomalía ya denunciada.

En ese tramo, dejó una de sus frases más duras sobre la cadena de responsabilidades. “¿Cómo puede aparecer una persona muerta firmando un E14? ¡Delito! Pero no es del muerto. El delito es de los jurados restantes, del cónsul”, afirmó.

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