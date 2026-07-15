Lo que dice el audio del comandante del Ejército que vinculó a Iván Velásquez en presunto montaje contra general Jhon Rojas: “La orden fue del ministro”

El audio con Luis Mauricio Ospina señala que la salida de Rojas habría sido ordenada por el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El reciente descubrimiento de un audio entre altos mandos militares y menciones directas al Ministerio de Defensa reconfigura el caso que rodea la salida del general en retiro Jhon Jairo Rojas del Ejército Nacional.

La grabación, conocida por Caracol Radio, apunta a que la desvinculación del oficial no fue resultado exclusivo de una disputa interna, sino consecuencia de instrucciones emitidas desde niveles superiores del Gobierno.

El registro sonoro, en el que participa el general en retiro Luis Mauricio Ospina, revela que la decisión de retirar a Rojas habría sido dictada por el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez.

La frase “la orden fue del ministro” resuena como el eje de la grabación, pues sugiere que tras el hecho hubo una directriz política y no solo una diferencia al interior de la institución castrense.

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La defensa del general Rojas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, sostiene que el audio constituye una prueba crucial para fundamentar la tesis de que su cliente fue víctima de un montaje y persecución institucional.

Según Mosquera, las pruebas aportadas ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía y forman parte de una denuncia penal interpuesta desde mayo de 2024 contra los oficiales involucrados.

“En defensa de sus derechos, esta Firma ha promovido diversas acciones legales; entre ellas, desde el mes de mayo de 2024, se interpuso denuncia penal contra los oficiales del Ejército Nacional que participaron en las actuaciones relacionadas con la persecución física y legal del general, poniendo las pruebas disponibles a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el abogado en diálogo con la revista Semana.

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La conversación entre Ospina y Rojas expuso no solo la existencia de presuntas presiones internas, sino la intervención directa de figuras civiles en la toma de decisiones militares.

El general Ospina reconoció en dicho audio la presencia de personas con intereses en el poder que, según sus palabras, no estarían dispuestos a permitir la continuidad del general Rojas en la institución castrense.

“Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después, cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del Ministro”, señala el audio del general Ospina.

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El caso ganó notoriedad luego de que Rojas denunciara públicamente haber sido blanco de un montaje, presuntamente orquestado por oficiales de inteligencia y contrainteligencia. De acuerdo con el audio, el contexto institucional habría favorecido la construcción de acusaciones destinadas a forzar su salida y bloquear su ascenso en la línea de mando.

Acciones legales y repercusiones institucionales

La defensa de Rojas advirtió que los elementos revelados fortalecen la hipótesis de una persecución basada en hechos infundados.

“Habría obedecido a directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa, constituyen un elemento de especial relevancia que fortalece la tesis sostenida por esta defensa desde el inicio de su representación jurídica: el General Rojas fue víctima de una persecución institucional que derivó en su injusta desvinculación del Ejército Nacional”, señaló el abogado Mosquera en diálogo con Semana.

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Documentos, fiscales y discusiones internas

Durante la conversación revelada por Caracol Radio, Ospina menciona la existencia de supuestos documentos y el involucramiento de fiscales, así como la participación del inspector Reyes y la entrega de un “paquete” informativo. Estos detalles abren interrogantes sobre la manera en que el Ministerio de Defensa gestionó el caso y sobre la legalidad y transparencia de las decisiones adoptadas.

Otro aspecto destacado es la coincidencia en la fecha de elaboración de tres informes por parte de generales de la institución, todos redactados el 22 de septiembre de 2023 y radicados tres días después ante la Fiscalía. Los documentos vinculan a Rojas con grupos armados, pero hasta la fecha no han sido acompañados de pruebas concluyentes ni se ha confirmado la veracidad de los señalamientos.

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Las repercusiones del caso no se limitan al ámbito institucional. En el audio, Ospina expresa el daño personal y familiar sufrido a raíz de los ataques internos y los señalamientos desproporcionados. La defensa del general Rojas sostiene que la afectación reputacional y profesional es resultado directo de acusaciones que no han sido sustentadas con pruebas ante las autoridades.

El proceso judicial y las investigaciones en curso buscarán determinar si existió persecución sistemática y si la salida de Rojas respondió realmente a intereses políticos o personales dentro del sector Defensa. Mientras tanto, la controversia sigue generando debate sobre la independencia y legalidad de las decisiones en la cúpula militar colombiana.

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