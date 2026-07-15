Davinson Sánchez reflexiona tras las amenazas a jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026

Davinson Sánchez junto a Jhon Lucumí fueron de dos de los mejores jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

En Cali, Dávinson Sánchez pidió a los hinchas de la Selección Colombia recordar que los futbolistas “no dejamos de ser hijos, padres, esposos, hermanos”, tras la eliminación del Mundial 2026 luego de caer 4-3 ante Suiza en octavos de final, durante un acto de homenaje en el que recibió una distinción de la Gobernación del Valle del Cauca.

La ceremonia, encabezada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, incluyó también a Johan Mojica, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla, quienes fueron condecorados con la orden al Mérito Vallecaucano en el grado Gran Cruz y dejaron declaraciones ante los medios.

Sánchez, zaguero central del Galatasaray de Turquía, habló de la dificultad de adaptarse a nuevos entornos en el fútbol profesional: “Hay personas que te hacen sentir familia y yo creo que en nuestros trabajos lo hacemos, donde quiera que vayamos hay traslados y nos toca cambiar de equipos, y tenemos que encajar, ser parte de un grupo, y ser parte de un colectivo no es fácil”.

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Davinson Sánchez y Camilo Vargas fueron los únicos que jugaron todos los minutos con Colombia en el Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En su mensaje a los aficionados, agregó: “Por más de que en páginas, en redes sociales te siga gente, no dejamos de ser hijos, padres, esposos, hermanos. Hay muchos valores que debemos tener y no perder”, y sostuvo que el respaldo del público colombiano “fue, ha sido y siempre será fantástico”.

Puerta, una de las revelaciones del certamen, puso cifras al apoyo de los colombianos y pidió no perder de vista la dimensión personal de los jugadores: “No sé de dónde sale tanto colombiano. 10 mil o 15 mil personas estaban afuera de los hoteles… A veces a las personas se les olvida que somos humanos… Muchos hasta han estado ausentes del nacimiento de sus hijos”.

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Dávinson Sánchez publicó un mensaje en Instagram tras la eliminación de la selección Colombia del Mundial, luego de fallar uno de los penales decisivos. “Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos”.

El jugador agradeció a la afición y prometió que la selección volverá a brillar - crédito Dávinson Sánchez / Instagram

En el post, compartido el 12 de julio de 2026, el defensa oriundo de Caloto (Cauca) se refirió al golpe que le dejó el desenlace y defendió el recorrido del equipo: “Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país”.

Sánchez también agradeció el respaldo de la afición durante el torneo: “Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla”. Tras la publicación, seguidores del futbolista le dejaron mensajes de apoyo como: “Lo diste todo. Gracias”, “Grande, Colombia te ama” y “Estamos orgullosos de ti y tu debes estarlo”.

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Davinson Sánchez despertó el interés de varios clubes en Europa y fijaron su precio de salida

Davinson Sánchez ha jugado 121 partidos con Galatasaray, en donde ha marcado 10 goles - crédito Murad Sezer/REUTERS

Galatasaray fijó 35 millones de euros como precio mínimo para negociar la salida del defensor colombiano Davinson Sánchez, tras su rendimiento en el Mundial con la Selección Colombia, según un directivo del club citado por el diario Fanatik.

De acuerdo con esa fuente, el dirigente fue tajante: “No aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros”. En el club turco consideran que la Copa del Mundo modificó las condiciones del mercado para el futbolista.

El interés por el jugador ya venía de antes del torneo, con el Como como uno de los equipos mencionados. El club italiano, según el texto, había alcanzado un acuerdo previo por el defensor de 30 años, y el Galatasaray no descarta una transferencia por edad y por la posibilidad de concretar una venta elevada.

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También se mencionaron sondeos del Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, y de un club de Inglaterra: el Bournemouth. Mientras tanto, Sánchez está de vacaciones y en las próximas semanas podrían acelerarse los contactos.