Colombia

Gustavo Petro convocó a todos los bogotanos al desfile del 20 de julio: “Le hablaré por última vez al país”

El jefe de Estado sostuvo que la marcha debe pasar por el sitio anunciado y marcó diferencias con algunos oficiales que, según dijo, buscan modificar la ubicación prevista para la jornada

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El presidente Gustavo Petro realiza una invitación pública al desfile conmemorativo del 20 de julio - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro convocó a los habitantes del sur, occidente, centro y norte de Bogotá a asistir este 20 de julio al punto de inicio del desfile militar, al afirmar que después de ese acto “le hablaré por última vez al país” como jefe de Estado.

En su mensaje, Petro pidió que la jornada tenga réplicas en todo el territorio. “El 20 de julio, en todas las plazas de Colombia debe escucharse un grito de independencia, como ocurrió hace más de dos siglos”, sostuvo.

Sobre la logística del evento en la capital, el mandatario marcó una diferencia con sectores de la fuerza pública por la ubicación del recorrido. “La marcha pasa. Es en el sitio en que se dijo, no en lo que ciertos oficiales quieren, cambiar el sitio”, dijo.

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Petro también aludió a riesgos de seguridad y a la responsabilidad operativa de las autoridades. “La fuerza pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”, afirmó.

La ceremonia del 20 de julio, más allá de lo ceremonial, se convirtió en una exposición extensa de las tensiones, desafíos y propuestas que marcarán el último año de Gobierno - crédito Andrea Petro/Presidencia
El presidente Gustavo Petro convoca a los bogotanos al inicio del desfile militar del 20 de julio - crédito Andrea Petro/Presidencia

En un tramo de su intervención, relacionó la conmemoración con símbolos históricos y rechazó críticas sobre su uso. “Esto no es porque sea una bandera de muerte. Esta es una bandera de Bolívar. Y aquí quieren censurar a Bolívar y a su bandera”, señaló.

El presidente insistió en su identificación política con el Libertador y lo expresó en términos militares. “Yo por lo menos, soy oficial de Bolívar. Yo podría dar el saludo militar, tengo más razones para darlo, porque somos del ejército libertador y dejamos las armas”.

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Este es el recorrido confirmado del desfile del 20 de julio en Bogotá

Por primera vez en la historia reciente, el desfile militar del 20 de julio en Colombia se trasladará al sur-occidente de Bogotá, marcando el último acto de este tipo que encabezará el presidente Gustavo Petro como comandante supremo. El anuncio oficial, difundido el 14 de julio por la Presidencia, invitó a la ciudadanía a sumarse a la conmemoración en una zona que tradicionalmente no ha sido centro de la celebración.

El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia
El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

La jornada se iniciará a las 11:00 a. m. El evento partirá desde la avenida Ciudad de Villavicencio, frente al centro comercial Gran Plaza Ensueño, y recorrerá dicha vía hasta la carrera 23 c. El cambio de escenario responde a la intención de acercar la celebración patria a sectores populares de la ciudad.

El traslado del desfile implica una reducción en la participación de equipos militares en comparación con años anteriores. Esta decisión obedece a la capacidad limitada de la vía seleccionada para el trayecto. Las autoridades han previsto que los ensayos se lleven a cabo el 19 de julio.

Este año, la tradicional parada militar busca ofrecer una experiencia distinta a los habitantes de Bosa y Ciudad Bolívar. Se espera que miles de personas acompañen el evento, en el que se rendirá homenaje a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Día de la Independencia
Colombia conmemora el 20 de julio con desfiles militares a nivel nacional - crédito Fuerzas Militares

La modificación en la ubicación del desfile fue anticipada días antes por el propio presidente Petro a través de su cuenta de X. El mandatario extendió la invitación a las comunidades del sur de Bogotá, subrayando su propósito de promover una integración simbólica entre la población civil y las fuerzas armadas. En palabras del presidente, “la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

La celebración de la independencia nacional en el sur de la capital pretende ampliar la presencia estatal en zonas que, históricamente, no han acogido este tipo de manifestaciones. El objetivo declarado es fortalecer el vínculo entre la sociedad y las instituciones de seguridad.

El desfile militar del 20 de julio de 2026 será recordado por el traslado de su recorrido y por la presencia de Gustavo Petro en su último acto como jefe de Estado. Con esta medida, el Gobierno busca dar un mensaje de inclusión y cercanía en una fecha clave para la memoria colectiva del país.

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