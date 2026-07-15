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Gustavo Petro dejará a Bogotá sin recursos para la tercera línea del metro, aseguró el presidente del Concejo en carta a Abelardo de la Espriella: “Recuperar el tiempo perdido”

El presidente del Concejo de Bogotá pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella y al alcalde Carlos Fernando Galán instalar mesas de trabajo para definir el aporte de la Nación al proyecto que conectará la capital

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El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella y al alcalde Carlos Fernando Galán iniciar de inmediato las conversaciones para asegurar la cofinanciación de la tercera línea del Metro, que conectará la capital con Soacha - crédito "Papo" Amín

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro terminará su mandato sin dejar asegurados recursos para una nueva línea del Metro de Bogotá, por lo que pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al alcalde Carlos Fernando Galán iniciar de inmediato las conversaciones para garantizar la cofinanciación de la tercera línea del sistema férreo.

El pronunciamiento lo hizo este 15 de julio a través de una carta pública en la que sostuvo que el gobierno saliente será el único de los tres últimos en no dejar comprometidos aportes de la Nación para la expansión del Metro de la capital. Según Amín, la prioridad ahora debe ser acordar el esquema de financiación de la tercera línea, un proyecto que ya cuenta con estudios de factibilidad y busca conectar Bogotá con Soacha.

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“El presidente Gustavo Petro se va como el único de los tres últimos mandatarios que no deja recursos para alguna línea del Metro de Bogotá”, afirmó Amín en el documento.

Para el presidente del Concejo, el nuevo Gobierno debe instalar desde el inicio de su mandato mesas de trabajo con la Alcaldía de Bogotá para definir la hoja de ruta financiera del proyecto, aprovechando que la administración de Carlos Fernando Galán aún tiene tiempo para dejar encaminada la iniciativa.

Amín sostuvo que la tercera línea no enfrenta un problema técnico, sino económico. Explicó que el proyecto ya avanzó en estudios de factibilidad y ha sido trabajado mediante reuniones entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha, por lo que considera que el siguiente paso es asegurar la participación financiera de la Nación.

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Durante una rueda de prensa, el concejal manifestó que espera que el presidente electo y el alcalde de Bogotá logren concretar ese compromiso en el menor tiempo posible.

“Van a dejar esos recursos garantizados”, expresó Amín, quien además insistió en que las conversaciones deben comenzar “inmediatamente” para evitar que la ciudad pierda otro cuatrienio sin avances en la expansión de su red férrea.

Como parte de sus argumentos, Amín comparó la situación actual con la financiación de las dos primeras líneas del Metro.

Recordó que la primera línea obtuvo el respaldo económico durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la administración de Enrique Peñalosa, obra que actualmente registra cerca del 80 % de ejecución.

- crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram
Según Papo Amín, el presidente electo y el alcalde de Bogotá deben iniciar cuanto antes las conversaciones para definir el esquema de cofinanciación del proyecto que busca integrar la capital con Soacha - crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram

Asimismo, señaló que la segunda línea consiguió la cofinanciación durante el gobierno de Iván Duque y la alcaldía de Claudia López. En ese proceso destacó la expedición del Documento Conpes 4104 de julio de 2022, que definió el aporte de la Nación equivalente al 70 % del proyecto, además del respaldo financiero aprobado por el Confis Distrital.

Frente a esos antecedentes, Amín afirmó que el gobierno de Gustavo Petro concluye sin dejar recursos comprometidos para una nueva línea del Metro y cuestionó la falta de respaldo a la expansión del sistema férreo durante los últimos cuatro años.

El presidente del Concejo también aseguró que la tercera línea tendrá un impacto regional al conectar Bogotá con Soacha, uno de los municipios desde donde diariamente se moviliza un mayor número de personas hacia la capital.

Según explicó, el proyecto permitirá mejorar la conectividad entre ambos territorios, reducir los tiempos de desplazamiento, fortalecer la integración de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca e impulsar el desarrollo económico de la zona.

El mandatario aseguró que su puesta en marcha hará que sus usuarios gasten más tiempo del que invierten ahora en transporte público - crédito Metro de Bogotá y Agencia EFE
El mandatario saliente fue cuestionado por el presidente del Concejo, quien aseguró que su administración concluye sin comprometer aportes nacionales para una nueva línea del sistema férreo de Bogotá - crédito Metro de Bogotá y Agencia EFE

En su carta también señaló que miles de habitantes de Soacha enfrentan largas jornadas de viaje y altos niveles de congestión, por lo que consideró que la tercera línea representa una solución estructural para mejorar la movilidad y la calidad de vida de esos ciudadanos.

“Bogotá no puede perder otro cuatrienio sin avances concretos en la expansión de su sistema férreo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y retomar el trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito que permitió hacer realidad la primera línea del Metro y tener los recursos asegurados para la segunda”, indicó Amín.

Finalmente, expresó su disposición para servir como puente entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y el Concejo con el fin de respaldar las iniciativas que permitan hacer realidad la tercera línea del Metro. Asimismo, reiteró que el momento para definir la financiación es ahora, con el propósito de dejar asegurados los recursos antes de que finalice la administración distrital de Carlos Fernando Galán.

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