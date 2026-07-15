Abelardo de la Espriella confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las TIC, de quién se trata

Alexandra Falla Errate es comunicadora social y cuenta con un magister en Ciencias Políticas y asumirá el cargo a partir del 7 de agosto de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

“Presento a Alexandra Falla Errate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro (sic)”, aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella señaló que Alexandra Falla Errate es hija de migrantes y resaltó su crianza, disciplina y valores.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Prensa de Abelardo de la Espriella

“La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia (sic)”, indicó el mandatario electo.

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