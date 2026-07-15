Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las TIC, de quién se trata

El anuncio del presidente electo de Colombia lo dio a conocer en su cuenta oficial de X, en la que destacó la trayectoria de la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Guardar
Google icon

Alexandra Falla Errate es comunicadora social y cuenta con un magister en Ciencias Políticas y asumirá el cargo a partir del 7 de agosto de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Presento a Alexandra Falla Errate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro (sic)”, aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella señaló que Alexandra Falla Errate es hija de migrantes y resaltó su crianza, disciplina y valores.

Alexandra Falla Errate - Prensa de Abelardo de la Espriella
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a Alexandra Falla Errate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Prensa de Abelardo de la Espriella

“La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia (sic)”, indicó el mandatario electo.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Ministerio TICAlexandra Falla ErrateAbelardo de la EspriellaGabinete de Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la ciudad colombiana que está entre las 10 más bellas del mundo, según Time Out: “Naturaleza exuberante y verde prácticamente por dondequiera que se mire”

La revista Time Out recogió la opinión de más de 24.000 residentes, destacando su integración única entre naturaleza, arquitectura y vida urbana

Esta es la ciudad colombiana que está entre las 10 más bellas del mundo, según Time Out: “Naturaleza exuberante y verde prácticamente por dondequiera que se mire”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Manada de zorros andinos alarma a residentes del norte de Bogotá: buscan alimento entre edificios y comercios

Los habitantes de Santa Bárbara aseguran que los animales quedaron aislados por el crecimiento urbano y solicitan una intervención de las autoridades ambientales para evaluar su estado y definir medidas de protección

Manada de zorros andinos alarma a residentes del norte de Bogotá: buscan alimento entre edificios y comercios

Esta fue la última publicación de Rosa Mayerly Olaya, mujer asesinada con arma blanca en un Homecenter de Soacha

Este feminicidio ha impactado a miles de personas, quienes encontraron en sus redes sociales varios testimonios de amor y dedicación a su hijo de aproximadamente 10 años

Esta fue la última publicación de Rosa Mayerly Olaya, mujer asesinada con arma blanca en un Homecenter de Soacha

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

La última victoria del mejor esprinter que ha tenido el ciclismo colombiano fue en el Tour Colombia del 2024

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de sus obras: “Murió y nunca se enteró de cuáles eran sus derechos”

Mamá de Culotauro publicó emotivo mensaje para despedir a su hijo, que salió de Colombia por amenazas: “Guerrero de la vida”

Culotauro habló por primera vez de las amenazas en su contra y por qué se fue de Colombia: “Les mentí para salvar mi vida”

⁠'Pa’ seguirte queriendo’, del Canal RCN, ya tiene fecha de estreno: este es el horario que tendrá

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la Selección Colombia

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino

Davinson Sánchez se refirió a las amenazas contra jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026: “A veces se les olvida que somos humanos”