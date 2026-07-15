Colombia

Familia de Joan Sebastián Durán, colombiano asesinado por un agente de ICE, superó los USD310.000 en colecta para gastos legales y repatriación

La campaña busca cubrir los costos del sepelio, la defensa jurídica y el traslado de los restos a Colombia, mientras las autoridades investigan el operativo en el que murió el joven de 26 años

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Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

La familia del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero abrió una campaña en GoFundMe para reunir recursos que les permitan afrontar los gastos derivados de su muerte en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos.

La colecta busca cubrir los costos legales, funerarios y la repatriación del cuerpo a Colombia, mientras las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación sobre el caso.

De acuerdo con la información publicada en la propia plataforma, la recaudación alcanzaba los USD 310.005 de una meta de USD 400.000, gracias al aporte de 6.165 donantes. El crecimiento de la campaña ha sido acelerado: un reporte anterior de la agencia EFE indicó que en apenas un día había conseguido USD 100.796 y cerca de 1.800 contribuciones.

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En el mensaje difundido por la familia, los allegados explican que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas y que los recursos permitirán asumir los costos inmediatos tras la muerte del joven colombiano.

La campaña creada en GoFundMe por la familia de Johan Sebastián Durán Guerrero superó los USD 310.000 en donaciones y busca cubrir gastos legales, funerarios y la repatriación del cuerpo del colombiano - crédito GoFundMe
La campaña creada en GoFundMe por la familia de Johan Sebastián Durán Guerrero superó los USD 310.000 en donaciones y busca cubrir gastos legales, funerarios y la repatriación del cuerpo del colombiano - crédito GoFundMe

La campaña también señala que el dinero será administrado por la hermana de Durán, quien fue designada como la principal persona de contacto y responsable de distribuir los fondos según las necesidades de la familia.

Johan Sebastián Durán, de 26 años, dejó a su esposa y a una hija de tres años. Según el texto de la colecta, ambas presenciaron el momento en que el joven recibió los disparos y ahora enfrentan “un futuro de dolor e incertidumbre”, razón por la que familiares y amigos decidieron impulsar la iniciativa solidaria.

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La muerte del colombiano ocurrió el lunes en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, durante un operativo migratorio adelantado por agentes de ICE. De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los uniformados dispararon por motivos de “seguridad pública” luego de que el vehículo en el que se movilizaba Durán circulara en la misma dirección que la persona buscada por las autoridades y, según afirmaron, intentara escapar.

Sin embargo, el caso dio un giro después de que la oficina del senador por Maine, Angus King, informara que el secretario del DHS le confirmó que Johan Sebastián Durán no era el objetivo de la orden de arresto que motivó el operativo.

Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook
Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook

Esa revelación incrementó los cuestionamientos sobre el procedimiento y llevó a que distintas autoridades solicitaran una investigación exhaustiva para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Durán era oriundo de Bucaramanga y residía legalmente en Estados Unidos con permiso de trabajo y número de Seguro Social. Vivía junto a su esposa y su hija, trabajaba como repartidor de DoorDash (una plataforma de domicilios) y, según su familia, también desempeñaba labores en una clínica veterinaria para sostener a su hogar.

El caso ha generado una amplia repercusión por los testimonios de quienes presenciaron los momentos posteriores al tiroteo. Medios estadounidenses recogieron el relato de vecinos que aseguraron haber escuchado al colombiano decir “Intenté detenerme” antes de perder el conocimiento.

Daniel Boucher, residente del sector, afirmó que oyó esas palabras en los últimos segundos de vida del joven. Otro vecino, Nelson Elias, aseguró haber escuchado alrededor de seis disparos y posteriormente vio a la esposa y a la hija de Durán llorando cerca del lugar. Por su parte, Cecelia Humiston relató que la policía mantenía detrás de la cinta de seguridad a una niña en pijama y a una mujer visiblemente desesperada, según la BBC.

Otro de los aspectos que ha despertado preocupación es que los agentes involucrados en el procedimiento no portaban cámaras corporales, una circunstancia que podría dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido.

El vehículo Kia que conducía Joan Sebastián Durán Guerrero quedó detenido en una intersección de Biddeford, Maine, tras el operativo de ICE en el que el colombiano recibió disparos - crédito javier_dia/X
El vehículo Kia que conducía Joan Sebastián Durán Guerrero quedó detenido en una intersección de Biddeford, Maine, tras el operativo de ICE en el que el colombiano recibió disparos - crédito javier_dia/X

La muerte de Durán es investigada por la Fiscalía General de Maine, la Policía estatal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Algunas versiones también señalan la participación del FBI en las indagaciones.

La reacción de las autoridades colombianas no se hizo esperar. La embajada de Colombia en Washington solicitó al Departamento de Seguridad Nacional una investigación “exhaustiva e inmediata”, mientras que el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “un asesinato” y pidió que el servicio exterior colombiano acompañe jurídicamente a la familia.

En Biddeford, la comunidad levantó un altar improvisado con flores, velas y mensajes de solidaridad en memoria del colombiano. Entre los carteles colocados por vecinos y organizaciones de apoyo a migrantes podían leerse consignas como “ICE, fuera de nuestros vecindarios” y “Biddeford fue construida por inmigrantes”, reflejando el impacto que el caso ha tenido en la población local.

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