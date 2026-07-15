Esta es la ciudad colombiana que está entre las 10 más bellas del mundo, según Time Out: “Naturaleza exuberante y verde prácticamente por dondequiera que se mire”

Más de 24.000 personas participaron en una encuesta global de Time Out que ubicó a Medellín en el top diez de las ciudades más bellas del mundo, reconociendo su equilibrio entre paisajes verdes, arquitectura e innovación urbana. En el video el Orquideorama - crédito Jardín Botánico de Medellín / Facebook

Los resultados de una amplia encuesta internacional han colocado a Medellín en el centro de la conversación sobre belleza urbana. Más de 24.000 residentes de distintas regiones compartieron su perspectiva sobre la estética de sus ciudades, y la capital antioqueña se ubicó como la única representante latinoamericana entre las diez primeras del ranking elaborado por la revista Time Out.

El estudio, basado en una pregunta directa acerca de si los encuestados consideran hermosa su ciudad, posicionó a Medellín en la novena posición mundial. El 66% de las personas consultadas en la ciudad respondieron afirmativamente, superando a destinos reconocidos como Viena, Río de Janeiro y Florencia en la percepción ciudadana.

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Cómo se construyó el ranking global

La consulta coordinada por Time Out abarcó urbes de todos los continentes. La metodología fue simple y contundente: preguntar si los habitantes describirían su ciudad como hermosa. La lista resultante muestra una diversidad de destinos, cada uno con su sello propio.

Ciudad del Cabo lideró la clasificación, con un 86% de aprobación entre sus residentes. Otras ciudades destacadas en los primeros lugares fueron Edimburgo, Sídney, Chicago y Lisboa, seguidas por París, Estocolmo, Oporto, Medellín y Riga. Este ranking refleja tanto la valoración estética como la integración de la naturaleza y el entorno urbano.

La ciudad ha combinado la innovación con la naturaleza - crédito @metrodemedellin / X

En el caso de Medellín, la percepción positiva se relaciona con su entorno natural y el modo en que la infraestructura dialoga con el paisaje. El Valle de Aburrá, donde se asienta la ciudad, ofrece montañas verdes visibles desde numerosos puntos y una sensación de frescura constante.

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La belleza urbana desde la mirada de los habitantes

La encuesta revela que la belleza de una ciudad no se limita a su arquitectura o a sus parques, sino que depende en gran medida de cómo sus habitantes experimentan y valoran el espacio cotidiano. En muchos casos, elementos como las calles peatonales, la abundancia de espacios verdes y la armonía entre lo antiguo y lo moderno contribuyen a una percepción positiva.

La inclusión de Medellín en este selecto grupo responde a la combinación de factores paisajísticos, climáticos y urbanísticos. El clima templado, que promedia 24°C durante todo el año, ha valido a la ciudad el apodo de Ciudad de la Eterna Primavera. Este ambiente, sumado a la infraestructura de parques y espacios públicos, refuerza la percepción de armonía y bienestar.

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Espacios emblemáticos y transformación urbana

Uno de los referentes de la arquitectura contemporánea de la ciudad es el Orquideorama. Ubicado en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, este espacio destaca por su diseño modular de madera y acero, inspirado en flores y panales. Funciona como un experimento bioclimático y es escenario de eventos culturales y científicos.

Medellín se ha destacado por su innovación e infraestructura - crédito Alcaldía de Medellín

El Jardín Botánico, con entrada gratuita, es un refugio de biodiversidad y es muy frecuentado por quienes buscan un entorno natural dentro de la ciudad. A poca distancia, el Parque Explora ofrece experiencias en ciencia y tecnología, incluyendo el acuario de agua dulce más grande de Sudamérica.

Otro de sus lugares más valorados es el Parque Arví, situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, permite a los visitantes realizar caminatas, observar aves y disfrutar de la naturaleza. El acceso es posible a través del Metrocable, lo que facilita la conexión entre sectores urbanos y áreas naturales.

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En el corazón de la ciudad, Parques del Río representa la apuesta por la integración urbana. Este parque recuperó áreas sobre vías principales, devolviendo el espacio a los peatones y creando un gran pulmón verde que conecta distintas zonas del centro.

Renovación, cultura y patrimonio

La transformación de Medellín no solo es paisajística, sino también social y cultural. El barrio Perpetuo Socorro, antigua zona industrial, se ha consolidado como distrito creativo, fusionando arte, gastronomía y espacio público.

Medellín resulta una ciudad vibrante llena de naturaleza y paisajes urbanos innovadores - crédito Alcaldía de Medellín

Por su parte, Barrio Prado ha iniciado procesos de restauración de casonas patrimoniales, impulsando alianzas público-privadas para convertirlas en centros culturales y galerías, fortaleciendo la identidad local.

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El Parque de los Pies Descalzos, un espacio céntrico donde los visitantes caminan sin calzado sobre arena y entre bambúes, es ejemplo de cómo la ciudad integra la relajación y el juego en el entorno urbano.

Más allá del ranking: percepción y orgullo local

La experiencia de los habitantes de Medellín confirma que la belleza urbana se construye colectivamente. La valoración positiva expresada en la encuesta de Time Out no solo reconoce el atractivo paisajístico, sino también el resultado de años de transformación urbana y participación ciudadana.