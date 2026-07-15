Colombia

Culotauro habló de las amenazas en su contra, que lo llevaron a que se fuera de Colombia: “Les mentí para salvar mi vida”

Antes de salir al exilio, el comediante colombiano manifestó que creó un show de comedia para, en sus palabras, comunicar su situación personal

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En sus redes sociales, el humorista colombiano comunicó su salida del país sudamericano por amenazas - crédito @culotauro/Instagram
En sus redes sociales, el humorista colombiano comunicó su salida del país sudamericano por amenazas - crédito @culotauro/Instagram

El humorista Camilo Díaz, conocido en el mundo artístico como Culotauro, reveló nuevos detalles sobre su decisión de abandonar Colombia luego de denunciar amenazas contra su vida.

En un video de 20 minutos publicado en su cuenta de Instagram, el comediante mencionó que las intimidaciones comenzaron cuando se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en las que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella derrotó al senador Iván Cepeda.

Fiel a su estilo satírico, indicó que las amenazas en su contra se originaron tras la publicación de dos episodios del programa Por la Ventana en los que, junto con sus colegas Camilo Sánchez y Emir Quintero, entrevistaron al entonces candidato presidencial del Pacto Histórico, al igual que al presidente Gustavo Petro.

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“Cuando estábamos en la casa con Michael (su hermano), más o menos entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m., llega una llamada. Yo contesto y pienso: ‘Esto, perro, la verdad, se los juro, no tuve miedo ni un poquito en ese momento. Simplemente dije: «Pero este pirobo (sic), ¿por qué me colgó?». Simplemente es el hecho de que no me haya dicho cosas con las que yo siento que me haya equivocado’”, mencionó el humorista en su video.

De igual forma, Díaz señaló que, al momento de procesar las intimidaciones, tuvo varias emociones encontradas, al considerar que no entendía cómo su postura política podía incomodar a las personas.

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Me dio rabia, huevón, porque yo no he hecho nada malo, ¿sí pilla? Es como que se nos ha enseñado socialmente que las personas lanzan una crítica. Hay un juicio a través de la rabia o la expresión de sentirse inconformes. ¿Y por qué, perro? Es que perro ni siquiera se puede solucionar con una queja o quejarse a quién o quejarse a dónde", agregó.

La ‘Megacarcel’

Posteriormente, Culotauro se refirió al proyecto ‘La Megacárcel’ que, en su relato, hizo como manera de comunicar su temor ante las amenazas en su contra.

El comediante reiteró que, durante el show, se planeó que se produjera una pelea por diferencias políticas, y consideró que esta fue una buena manera de llamar la atención, con el fin de, según él, salvaguardar su vida y la de sus seres queridos.

“Justamente hace dos días se grabó un show llamado La Megacárcel, que no es más que una expresión satírica, de mofa, con clown y stand-up, en la que Maca Foya, Juanma Estévez y aquí su servidor (...) decido hacerlo por lo menos dejar un precedente de que si me van a silenciar de alguna manera o si no, algo voy a hacer, no me voy a callar”, manifestó.

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