Director de la Policía lamentó la muerte de dos patrulleros tras asalto a subestación en Arauca: nueve uniformados más resultaron heridos

La Policía Nacional desplegó equipos especiales para capturar a los autores, mientras la comunidad exige justicia y mayores garantías de seguridad - crédito @DirectorPolicia/X

El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, expresó su rechazo tras el ataque ocurrido en la subestación de Policía Betoyes en Arauca, la tarde del 14 de julio de 2026, hecho que dejó como saldo la muerte de dos patrulleros, una civil y nueve heridos, entre ellos un soldado profesional.

El general utilizó la red social X para pronunciarse frente al atentado, lamentando la pérdida de los uniformados Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, víctimas del asalto perpetrado por el ELN.

En su mensaje, el general Rincón Zambrano calificó el hecho como un “vil y despiadado ataque” y transmitió un mensaje de duelo institucional: “¡Luto! La vida de nuestros patrulleros fue arrebatada por criminales”, escribió.

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El alto mando policial enfatizó su solidaridad con las familias de los agentes caídos y de la ciudadana fallecida, asegurando que la institución acompaña a los afectados en este momento de dolor.

Director de la Policía de Colombia activó búsqueda de autores tras atentado mortal en subestación de Arauca - crédito @DirectorPolicia/X

El comandante de la Policía fue enfático al rechazar cualquier tipo de violencia que atente contra la vida de los servidores públicos y la ciudadanía.

“Rechazo este acto con total contundencia; la vida de mis policías, soldados y de todos los colombianos se respeta; no existe justificación alguna para sembrar terror y dolor”, afirmó el general Rincón Zambrano en su publicación, resaltando la gravedad del ataque y su impacto en la comunidad.

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Tras el atentado, la Policía Nacional activó operativos especiales para localizar y capturar a los responsables.

El general indicó que ha dispuesto “todas las capacidades para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atroz crimen”, señalando que la investigación cuenta con el apoyo de diferentes unidades de inteligencia y organismos de seguridad.

El hecho revive la preocupación por la situación de orden público en zonas afectadas por la presencia de grupos armados y el riesgo para los agentes encargados de salvaguardar la vida y los derechos de la población.

Violento ataque en Betoyes dejó tres muertos y nueve heridos: Director de la Policía Nacional refuerza respuesta - crédito Colprensa - @DirectorPolicia/X

Esto dijo el alcalde del municipio de Tame sobre el atentado en Arauca

El alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, se refirió a la gravedad del ataque ocurrido en la subestación de policía de Betoyes, zona rural de Arauca, tras la acción armada que dejó tres fallecidos, entre ellos dos uniformados y una civil, así como diez heridos.

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Bastos lamentó profundamente la tragedia que golpeó a la comunidad el mismo día en que los habitantes se encontraban en medio de actividades solidarias después de la avalancha de los ríos Lopeño y Tame.

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el mandatario local describió el impacto de la agresión: “La estación de policía quedó destruida en un 70%”, precisó, al tiempo que detalló que el saldo de heridos incluye nueve policías y un soldado profesional.

Bastos remarcó que este tipo de ataques no se vivían en la región desde la década de los 90. “Del año 90 no se había visto estos ataques a estas estaciones de policía y vuelve a ocurrir la tarde de ayer”, señaló el alcalde, subrayando el retroceso en materia de seguridad en el municipio.

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Atentado en Arauca dejó dos policías fallecidos - crédito Colprensa

El funcionario rememoró que desde hace varios años ha solicitado insistentemente mayor protección para esta subestación y para otras instalaciones vulnerables, como la de Jordán. “Siempre lo dije, que era como la cárcel de la policía, porque estos jóvenes que llevan allá están más preocupados por su propia seguridad que por cumplir su función”, afirmó Bastos, haciendo énfasis en la falta de garantías para los agentes destacados en Betoyes.

El alcalde insistió en que la situación de la subestación debía ser revisada por el alto riesgo que enfrentan los uniformados en ese punto. “Es una situación difícil la vulnerabilidad que tiene esta estación”, recalcó, planteando la necesidad de una revisión estructural por parte de las autoridades nacionales.

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Finalmente, Bastos hizo un llamado a reducir los discursos de confrontación entre actores armados y autoridades, con el objetivo de evitar que la violencia continúe escalando en la región. “Es hora de que bajemos los tonos de las amenazas… para poder tener paz”, concluyó.