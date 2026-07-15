⁠'Pa’ seguirte queriendo’, del Canal RCN, ya tiene fecha de estreno: este es el horario que tendrá

'Pa’ Seguirte Queriendo' regresa a la pantalla con nueva temporada en Canal RCN - crédito @estudiosrcn/ Instagram

La historia de Pa’ Seguirte Queriendo marca el regreso de una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana, reconocida por su enfoque en los retos de la paternidad, las relaciones familiares y la superación de dificultades cotidianas.

Esta nueva entrega retoma la vida de los personajes varios años después de los hechos que cautivaron a millones de espectadores en la primera parte, Pa’ Quererte, y explora cómo enfrentan los desafíos de la madurez, los cambios personales y la reconstrucción de vínculos familiares deteriorados por el tiempo.

Tras varios meses de preparación y expectativa, Canal RCN confirmó que el estreno de Pa’ Seguirte Queriendo tendrá lugar el martes 21 de junio de 2026, a las 9:30 p.m., horario que se mantendrá de lunes a viernes en la programación principal del canal. Además, la serie estará disponible en la plataforma digital de Canal RCN, permitiendo a los seguidores acceder a la producción desde distintas plataformas y dispositivos.

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La nueva temporada muestra a los protagonistas enfrentando cambios personales y familiares, varios años después de los sucesos originales - crédito @estudiosrcn/ Instagram

La serie, bajo la dirección de Israel Sánchez y Lucho Sierra, y con libretos de Juan Andrés Granados, Paola Arias, Ana Fernanda Martínez y Andrea López, contará con un elenco de amplia trayectoria. Juliette Pardau, Sebastián Martínez, Juliana Galvis, Diana Wiswell y Hanny Vizcaíno encabezan la nueva entrega, acompañados por Variel Sánchez, Natalia Jerez, David Martínez, Pity Camacho, Marianella González, Laura de León, Luis Eduardo Arango, Aida Morales, Alejandra Ávila, Sharon Delgado, Manuel Sarmiento, Camila Jurado, Silvia de Dios, Horacio Tavera, Amparo Conde y Mónica Pardo.

“Este martes 21 de julio empieza este juego que tanto habíamos empezado, con personajes inigualables que nos van a conquistar con cada una de sus ocurrencias ¡Que empiece el juego tan hermoso que es vivir la vida con los hijos! 😍🥹👏“, escribió el canal en su cuenta de Instagram.

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Canal RCN confirmó que la serie se estrenará el martes 21 de junio de 2026 a las 9:30 p.m., con acceso también en su plataforma digital - crédito @estudiosrcn/ Instagram

Según detalló el Canal RCN, la producción mantendrá un tono de comedia dramática, buscando retratar cómo el amor y la amistad evolucionan con los años, y cómo los protagonistas deben sanar heridas, reconocer errores y adaptarse a nuevas circunstancias.

Pa’ Quererte, la serie original, se consolidó como un fenómeno de audiencia y conversación en redes sociales en Colombia, logrando 10 premios India Catalina en 2021. La historia se destacó por abordar temas universales desde una perspectiva cercana y realista, lo que permitió que los televidentes se identificaran con las experiencias y dilemas de los personajes.

En esta segunda parte, los personajes se reencuentran con su pasado y enfrentan la necesidad de reconstruir relaciones, asumir los cambios de quienes los rodean y aceptar sus nuevas versiones. La ficción busca reflejar el proceso de adaptación de las familias actuales, en un entorno contemporáneo, donde los lazos se ponen a prueba, según lo que detalló el canal.

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La serie mantiene el tono de comedia dramática, enfocándose en el crecimiento de los personajes y los retos de la vida familiar con el paso del tiempo - crédito @estudiosrcn/ Instagram

El anuncio de la nueva temporada desató reacciones de los internautas en redes sociales que celebraron el estreno y aseguraron que llevan varios años a la espera de la esta continuación. “Llevo esperando esto muchos años”, “la mejor noticia del mundo”, “DIOS SE VINO ESTO 💃🏽“, ”Chévere que ya falta poquito para que comience 👏“, ”Muero por verla", “lo mejor que ha podido anunciar RCN”, son los comentarios que se han ido sumando a la publicación.

RCN también se alista para el estreno de ‘MasterChef Celebrity 2026’

La programación del Canal RCN se fortalece este mes con el lanzamiento de dos de sus apuestas más esperadas: Pa’ Seguirte Queriendo y MasterChef Celebrity Colombia. Ambas producciones debutarán el martes 21 de julio de 2026, ocupando horarios estelares destinados a atraer a un amplio público nacional.

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La octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia iniciará a las 8:00 p.m. con la participación de 25 celebridades del mundo del entretenimiento, el deporte y las redes sociales. Los concursantes tendrán que demostrar sus destrezas culinarias ante el jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso.

'MasterChef Celebrity Colombia' inicia el 21 de julio a las 8:00 p.m., con 25 celebridades compitiendo ante un jurado de reconocidos chefs - crédito @laveronicaorozco/IG

Como en temporadas anteriores, Claudia Bahamón estará al frente de la conducción y ha adelantado que la competencia será más exigente, con retos que pondrán a prueba la preparación y la creatividad de los participantes.