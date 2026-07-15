Colombia

Expresidente Uribe se refirió al inicio de la jornada de 42 horas y anunció que se podría reducir incluso a 40 horas en el futuro: “Con un sector privado recuperado”

El exmandatario antioqueño invitó a defender la democracia con “Economía Fraterna”

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Uribe vería con buenos ojos que desde el sector privado se lograra de forma progresiva reducir más la jornada laboral, de 42 a 40 horas semanales - créditos archivo Colprensa / Mariano Vimos | Banco de la República / sitio web
Uribe vería con buenos ojos que desde el sector privado se lograra de forma progresiva reducir más la jornada laboral, de 42 a 40 horas semanales - créditos archivo Colprensa / Mariano Vimos | Banco de la República / sitio web

En Colombia, desde julio de 2026 se implementaron cuatro cambios laborales obligatorios que completan la reducción de la jornada semanal y elevan la base de cálculo de salarios, recargos y horas extras: la jornada máxima ordinaria bajará de 44 a 42 horas, el recargo por domingos y festivos subirá de 80% a 90% y entrará en el calendario un nuevo día festivo trasladado al lunes 13 de julio.

Y sobre una de estas medidas, la reducción de la jornada laboral amparada bajo la Ley 2101 de 2021, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la entrada en rigor de la medida que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas sin disminuir el salario.

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El proceso avanzó por etapas: pasó a 47 horas el 15 de julio de 2023, a 46 en 2024, a 44 en 2025 y ahora llega a su tramo final.

Por tal motivo, el exmandatario antioqueño no dejó pasar la oportunidad y se refirió a esta medida, que vería como una oportunidad para que desde el sector privado se pueda vislumbrar otra posible reducción de horas.

“Desde hoy nuestra ley, jornada de trabajo de 42 horas. Gracias al Congreso que nos apoyó, al gobierno Duque que la sancionó. Con un sector privado recuperado y con aumento de productividad, será posible llegar a 40 horas”, escribió el exsenador y líder natural del Partido Centro Democrático, que al final concluyó con una invitación a la defensa de la “democracia con Economía Fraterna”.

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Uribe se refirió a la nueva medida la mañana del miércoles 15 de julio de 2026 vía X - crédito @AlvaroUribeVel/X
Uribe se refirió a la nueva medida la mañana del miércoles 15 de julio de 2026 vía X - crédito @AlvaroUribeVel/X

La consecuencia inmediata es que sube el valor de la hora ordinaria y, con ella, todos los pagos que se liquidan a partir de esa referencia.

La modificación alcanza las horas extras, los recargos nocturnos y el trabajo prestado en domingos y festivos.

La hora de trabajo subirá desde el 15 de julio de 2026 por la reducción de la jornada

Para 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, con un ingreso mensual cercano a $2.000.000 para quienes tienen derecho a ese beneficio.

Ese auxilio no entra en la base para calcular horas extra ni recargos.

El valor de la hora ordinaria resulta de dividir el salario mensual por las horas laborales del mes. Antes del 15 de julio, la cuenta se hará sobre 220 horas mensuales y arrojará $7.959 por hora.

Desde esa fecha, el mismo salario se dividirá entre 210 horas mensuales. De esa operación saldrá el nuevo valor de $8.338 por hora ordinaria.

Hasta mediados de julio la hora se pagará a $7.959 y, desde la segunda quincena del mes, a $8.338. Esa cifra será la base de todas las liquidaciones adicionales.

Las horas extra, el recargo nocturno y los festivos también cambiarán

La jornada nocturna laboral en 2026 irá de 7:00 p. m. a 6:00 a. m.. Ese tramo tendrá un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria.

La modificación amplía el período con derecho a pago nocturno, porque antes ese recargo comenzaba a las 9:00 p.m..

Por ejemplo, para un trabajador con salario mínimo, tres horas nocturnas después del 15 de julio equivaldrán a $33.768, calculadas sobre una hora con recargo de $11.256.

Otro caso de práctica sería con este escenario: dos horas extra diurnas antes del 15 de julio darán $19.896, una hora extra nocturna desde el 15 de julio valdrá $14.591 y ocho horas ordinarias trabajadas en un festivo desde esa fecha sumarán $116.728.

El tercer ajuste corresponde al trabajo en domingos y festivos. Desde julio, el recargo legal aumentará del 80% al 90%, y ese incremento se aplicará sobre la nueva base derivada del mayor valor de la hora.

El cuarto cambio fue la incorporación de un nuevo festivo nacional por la celebración de la Virgen de Chiquinquirá.

La conmemoración, que se realiza cada 9 de julio, se trasladará al lunes 13 de julio a partir de 2026, debido a la Ley Emiliani.

Las empresas que deban operar ese día tendrán que reconocer el recargo correspondiente del 90%. Ese pago se aplicará bajo las nuevas condiciones que ya regirán para el trabajo en festivos.

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Álvaro Uribe VélezReducción de jornada laboral42 horas semanalesLey 2101 de 202140 horasColombia-Noticias

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