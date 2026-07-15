Colombia

El Centro Democrático desmintió acercamientos con el Pacto Histórico para definir la elección de la Presidencia del Senado

De acuerdo con lo informado por la periodista D’Arcy Quinn, el senador Alfredo Deluque sostuvo una comunicación con la senadora Marta Peralta, que habría dicho que también fue contactada por una persona del equipo del senador Honorio Henríquez

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Una ilustración estilo acuarela representa la división entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, mostrando los logotipos de ambas formaciones políticas - crédito
Una ilustración estilo acuarela representa la división entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, mostrando los logotipos de ambas formaciones políticas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido Centro Democrático negó que exista un canal de acercamiento con el Pacto Histórico para definir la elección de la Presidencia del Senado, después de que la periodista D’Arcy Quinn divulgara una versión sobre presuntos contactos, según un comunicado de la colectividad.

De acuerdo con lo informado por la periodista, el senador Alfredo Deluque sostuvo una comunicación con la senadora Marta Peralta, que habría dicho que también fue contactada por una persona del equipo del senador Honorio Henríquez. Sobre ese punto, el partido citó la respuesta del congresista: Henríquez le informó a Quinn que “ni él ni su equipo de colaboradores han autorizado ni realizado contactos con la senadora Marta Peralta”.

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En el mismo pronunciamiento, la bancada recordó que durante los últimos cuatro años se declaró en oposición desde el inicio. “Durante los últimos cuatro años la bancada del partido Centro Democrático, que fue la única en declararse en oposición desde un inicio, defendió con firmeza la salud, el trabajo, las pensiones, la seguridad de los colombianos, entre otros”, señaló.

El partido Centro Democrático negó que exista un canal de acercamiento con el Pacto Histórico para definir la elección de la Presidencia del Senado - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático negó que exista un canal de acercamiento con el Pacto Histórico para definir la elección de la Presidencia del Senado - crédito @CeDemocratico/X

El comunicado también fijó su posición frente al Ejecutivo y explicó su decisión de respaldarlo. “Ante la coincidencia programática del Partido con el gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella, nos declaramos partido de gobierno, con el único propósito de contribuir en las soluciones urgentes que necesita la ciudadanía”, indicó.

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Como parte de esa estrategia, el Centro Democrático anunció el nombre que llevará a la contienda por la conducción del Senado. “Para contribuir con tal fin hemos puesto a disposición del Congreso el nombre del senador Honorio Henríquez para presidir dicha corporación”, afirmó, y agregó: “Honorio está probado en capacidad de trabajo, construcción de consensos y transparencia”.

Hernán Cadavid del Centro Democrático negó que busquen apoyo del Pacto Histórico

La controversia por la elección de la nueva mesa directiva del Congreso llevó al senador electo Hernán Cadavid, del Centro Democrático, a declarar abiertamente su rechazo a las versiones que vinculan a su partido con supuestos acuerdos con miembros del Pacto Histórico para asegurarse la presidencia del Senado.

Hernán Cadavid rechazó que estén buscando votos del Pacto Histórico
El senador electo Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó que estén buscando votos del Pacto Histórico para la presidencia del Congreso - crédito @hernancadavidm/X

“Me da pena desmentirlos. Pero lo que estás diciendo no es cierto. El Centro Democrático ni el Senador Honorio tiene reuniones con Peralta”, respondió Cadavid al periodista Carlos Ayala, desmarcando de forma tajante a su colectividad de cualquier negociación con la senadora Martha Peralta y de la búsqueda de apoyos para la aspiración de Honorio Henríquez.

La discusión sobre la persona que ocupará la presidencia del Senado ha intensificado las tensiones internas y externas en el legislativo colombiano. Para el Centro Democrático, el liderazgo de la mesa directiva debería recaer en uno de sus integrantes, por lo que propusieron a Henríquez, congresista y fundador de la colectividad, como principal candidato.

El rumor de los acercamientos fue alimentado por periodistas como D’arcy Quinn, de La FM, y el propio Ayala, quienes sugirieron que la bancada uribista podría estar negociando apoyos con Peralta para asegurar votos determinantes en la elección. No obstante, Cadavid enfatizó que “ya está bueno de estar pateando al Centro Democrático sin sustento de esas afirmaciones”.

Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El partido Centro Democrático negó que exista un canal de acercamiento con el Pacto Histórico para definir la elección de la Presidencia del Senado, después de que la periodista D’Arcy Quinn divulgara una versión sobre presuntos contactos, según un comunicado de la colectividad - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cadavid también negó que exista un acuerdo para negociar la presidencia de la Cámara, que correspondería a Daniel Briceño por ser el congresista más votado el 8 de marzo. Según Ayala, esa posibilidad habría surgido como estrategia para impedir que Alfredo Deluque, del partido de la U, asuma la dignidad, e incluso como acto de venganza de la senadora Paloma Valencia por antiguos desencuentros políticos.

De forma directa, Cadavid desestimó esas especulaciones: “Puedo entender la motivación de estos videos, pero ya está bueno de estar pateando al Centro Democrático sin sustento de esas afirmaciones”.

El debate sobre la presidencia del Congreso toma fuerza en la antesala de una nueva legislatura, con versiones cruzadas y desmentidos que reflejan el clima político actual. Hasta el momento, el Centro Democrático insiste en que su candidatura avanza sin auxilio de alianzas con sectores del Pacto Histórico, rechazando cualquier rumor sobre acuerdos con la izquierda para definir el rumbo de la corporación en el próximo periodo.

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