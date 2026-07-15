Colombia

Gustavo Petro denunció allanamientos ilegales en haciendas de mafiosos y alertó sobre imitadores del paramilitarismo: “Mafia pura”

El presidente saliente de Colombia recordó la directriz de promover una alianza entre militares y policías, y afirmó que esa orientación también debe aplicarse a las juventudes del país

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El mandatario que finaliza su mandato en Colombia advirtió durante la reunión del Consejo de Ministros sobre la presencia de organizaciones que podrían estar replicando acciones propias del paramilitarismo - crédito Presidencia de la República

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, durante el Consejo de Ministros realizado el martes 14 de julio de 2026, denunció allanamientos sin autorización en haciendas que anteriormente pertenecieron a mafiosos y advirtió sobre la presencia de grupos que estarían replicando prácticas asociadas al paramilitarismo.

En sus declaraciones, el mandatario colombiano afirmó que el nivel de amenazas en la actualidad es más alto y lo comparó con el de otras épocas en el país.

“Estamos bajo violencia ilícita y criminal. El nivel de amenazas que enfrentamos actualmente es el más alto de los últimos tiempos, comparable a épocas en las que esto era una práctica común. Esta situación se repite en los días actuales”, expresó Petro.

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro afirmó que el nivel de amenazas en la actualidad es más alto y lo comparó con el de otras épocas en el país - crédito Presidencia de la República

El jefe de Estado indicó que varios activistas progresistas han recibido amenazas en distintas regiones del país, lo que le hace considerar un posible regreso del paramilitarismo.

El presidente Petro señaló que estos grupos estarían relacionados con quienes buscan acceder al poder. El mandatario afirmó que esa “mafia” se mantenía oculta porque, según sus palabras, sabía que iba a ser enfrentada.

“Diversos activistas progresistas que se han manifestado en todas las regiones del país están siendo amenazados de manera delincuencial y por grupos oscuros. Esto me lleva a pensar que hay un retorno del paramilitarismo. Se trata de mafia pura, vinculada a quienes creen que llegarán al poder. Es una mafia que permanecía oculta y que se había calmado porque sabía que nosotros íbamos a enfrentarla”, aseveró.

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El presidente Gustavo Petro afirmó que se estarían realizando allanamientos ilícitos en haciendas entregadas a campesinos, impulsados, según el mandatario, por mafiosos que buscarían recuperar esas tierras. Por este motivo, hizo un llamado a la Policía Nacional para que proteja a los campesinos.

“Se han realizado allanamientos ilícitos en haciendas que hemos entregado a los campesinos, impulsados por mafiosos que buscan recuperar esas tierras. Hasta el último día de mi gobierno, y porque es su función constitucional, la Policía debe proteger al campesinado colombiano”, señaló.

Gustavo Petro sostuvo que los pagos de deuda y el gasto social en salud, educación y pensiones están protegidos constitucionalmente frente a recortes - crédito Joel González/Presidencia de la República
Gustavo Petro afirmó que se estarían realizando allanamientos ilícitos en haciendas entregadas a campesinos, impulsados, según el mandatario, por mafiosos que buscarían recuperar esas tierras - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro recordó la directriz de promover una alianza entre militares y policías, y señaló que esta misma orientación debe aplicarse a las juventudes del país.

“Una de las directrices que impartí a la fuerza pública fue la de promover una alianza entre militares y policías. Esta misma lógica debe aplicarse también a las juventudes”, puntualizó el presidente saliente de Colombia.

Crítica a Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro encabezó una nueva sesión de su Consejo de Ministros, a pocas semanas de finalizar su gestión. Durante la apertura, el presidente criticó la reciente reunión sostenida por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su equipo designado, cuestionando la legalidad de este encuentro al considerarlo una simulación anticipada de gobierno. Petro sostuvo que solo quienes han asumido formalmente sus cargos pueden participar en estos espacios y señaló que simular funciones oficiales antes de la posesión constituye una falta.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió el 10 de julio en Barranquilla con sus futuros ministros para discutir los lineamientos de su próximo gobierno.

El presidente Gustavo Petro aseguró que es su deber denunciar presuntas irregularidades cometias por el presidente electo Abelardo de la Espriella y sus funcionarios designados - crédito Luisa Gonzalez/Reuters- Sergio Reyes/AP
El presidente Gustavo Petro aseguró que es su deber denunciar presuntas irregularidades cometias por el presidente electo Abelardo de la Espriella y sus funcionarios designados - crédito Luisa Gonzalez/Reuters- Sergio Reyes/AP

Según explicó, el propósito de este encuentro fue preparar a su gabinete para las tareas que asumirán a partir del 7 de agosto, cuando comenzará oficialmente su administración. Sin embargo, Petro enfatizó que tales reuniones no están permitidas según la normativa vigente, pues los nuevos funcionarios aún no han jurado ni tomado posesión.

Petro también se refirió al uso del saludo militar por parte de De la Espriella, gesto característico en su campaña. El mandatario recordó que este saludo es propio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y del presidente en ejercicio, por lo que los civiles no deberían replicarlo.

“Por ahora, soy yo. A nadie más. Todo lo demás es pura lentejuela, baratería, el saludo militar no es para los civiles. Hay una separación entre los dos cuerpos de sociedad y que tiene que ver con la democracia”, afirmó Petro.

Por su parte, De la Espriella señaló que su administración priorizará temas como la seguridad, la lucha contra la corrupción y la mejora en el sistema de salud, además de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

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