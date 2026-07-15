Colombia

Esta fue la última publicación de Rosa Mayerly Olaya, mujer asesinada con arma blanca en un Homecenter de Soacha

Este feminicidio ha impactado a miles de personas, quienes encontraron en sus redes sociales varios testimonios de amor y dedicación a su hijo de aproximadamente 10 años

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Familiares y allegados destacaron la vida de Rosa Mayerly Olaya, centrada en la crianza y los momentos compartidos con su hijo de 10 años - crédito Mayerly Olaya/Facebook
Familiares y allegados destacaron la vida de Rosa Mayerly Olaya, centrada en la crianza y los momentos compartidos con su hijo de 10 años - crédito Mayerly Olaya/Facebook

El caso de Rosa Mayerly Olaya continúa generando impacto en el país, mientras la investigación por su muerte avanza después del trágico episodio ocurrido en una tienda de Homecenter en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

En los días recientes, un detalle en particular ha conmovido a quienes han seguido la historia: una publicación en su perfil de Facebook que, a la luz de los acontecimientos, ha cobrado un especial significado para familiares y usuarios de redes sociales.

Horas previas a los hechos, Rosa Mayerly compartió un video donde su hijo, de aproximadamente diez años, aparece montando a caballo con la música de fondo de la canción El complemento de mi vida, interpretada por Martín Elías.

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El contenido, inicialmente inadvertido, se viralizó después de conocerse el desenlace de la jornada laboral de la mujer. Muchos usuarios, al conocer el caso, recorrieron sus publicaciones y encontraron mensajes, imágenes y grabaciones dedicadas en su mayoría al crecimiento y bienestar de su hijo.

Rosa Mayerly Olaya compartió dos días antes de su asesinato un video de su hijo, donde por medio de una canción de vallenato le expresaba su amor - crédito Mayerly Olaya/Facebook
Rosa Mayerly Olaya compartió dos días antes de su asesinato un video de su hijo, donde por medio de una canción de vallenato le expresaba su amor - crédito Mayerly Olaya/Facebook

Las redes sociales de Rosa Mayerly reflejaron una vida centrada en la crianza, marcada por experiencias familiares, paseos, celebraciones y momentos de alegría.

En sus publicaciones era frecuente observar fotografías y videos participando con su hijo en actividades al aire libre, celebrando logros escolares y compartiendo reuniones con seres queridos.

Así ocurrió el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en Soacha

El domingo 12 de julio de 2026, la vida de Rosa Mayerly cambió definitivamente cuando cumplía su turno en el establecimiento comercial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, ingresó al local con la intención de insistir nuevamente en una relación sentimental que ella había rechazado en repetidas ocasiones. Las autoridades señalaron que Marulanda no era pareja ni expareja de la víctima, sino alguien que habría ejercido un acoso persistente durante meses.

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Según la investigación, tras un nuevo rechazo, el hombre la atacó con un arma blanca dentro de las instalaciones. Las cámaras de vigilancia captaron parte del incidente, mientras clientes y empleados intentaron socorrer a Rosa Mayerly.

Algunos testigos lograron retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía. La víctima fue llevada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció a causa de la gravedad de las cuatro heridas sufridas.

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial - crédito @PasaenBogota/X

Durante el proceso judicial, la Fiscalía detalló que el hostigamiento habría comenzado meses antes y describió una “obsesión” desarrollada por el procesado hacia Rosa Mayerly. El fiscal del caso explicó que el agresor llegó a considerarla un “objeto de su propiedad”, según los hallazgos de la investigación.

Óscar Giovanny Marulanda fue detenido en el lugar de los hechos, imputado por feminicidio agravado y enviado a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías, mientras continúa el proceso judicial por la muerte de Rosa Mayerly Olaya.

Video reveló intervención ciudadana durante agresión a Rosa Mayerly Olaya

Un video captado por cámaras de seguridad del establecimiento comercial en Soacha reveló el instante en el que la empleada fue atacada delante de clientes y colegas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al agresor acercándose a la víctima con aparente intención de conversar y apartarla del grupo. Segundos después, inició el ataque con arma blanca, generando pánico entre quienes presenciaron el hecho.

Cámaras de seguridad registraron ataque a empleada en Homecenter de Soacha - crédito Capturas de Pantalla X
Cámaras de seguridad registraron ataque a empleada en Homecenter de Soacha - crédito Capturas de Pantalla X

En la grabación se apreció cómo un ciudadano interviene rápidamente, enfrentó al agresor e intentó separarlo de la mujer. A pesar de los esfuerzos por detenerlo, el atacante continúa la agresión hasta que más personas acuden en auxilio de la víctima. El agresor intenta huir, pero es contenido por otros presentes en el lugar.

De acuerdo con la investigación citada por Blu Radio, la acción de clientes y empleados permitió que el presunto responsable fuera retenido hasta la llegada de la Policía, facilitando su captura en flagrancia.

El caso sigue bajo análisis de las autoridades, mientras la comunidad y los familiares de la víctima piden justicia y mayor protección frente a estos hechos violentos.

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