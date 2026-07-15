Colombia

Daniel Quintero arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo tras la anulación de la imputación por el caso Aguas Vivas

El hoy superintendente de Salud y exalcalde de la capital de Antioquia también señaló a Federico ‘Fico’ Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien no se quedó callado y le contestó

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Quintero le hizo una serie de preguntas a Camargo en las que mencionó a Gutiérrez - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

Después de que la jueza 22 penal del circuito con función de conocimiento de Medellín anuló el 14 de julio de 2026 la formulación de imputación contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas, el exalcalde de la capital de Antioquia y superintendente de Salud volvió a referirse a la decisión, que no lo absuelve ni cierra la investigación por presuntas irregularidades en la restitución de un lote que, según la Fiscalía, terminó vendido por más de $40.000 millones cuando debía entregarse por cesión gratuita.

Por tal motivo, en una publicación en X la mañana del miércoles 15 de julio, Quintero apuntó contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, al precisar que desde el ente investigador se habría violado su debido proceso y, de paso, señaló también al hoy alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

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“Ya no lo digo yo, lo dice una juez de la república. La Fiscalía de Medellín violó el debido proceso y mi derecho a la defensa”, inicia la publicación por parte de Quintero, que agregó en su mensaje una serie de preguntas dirigidas a Camargo:

  • “¿Por qué ante las múltiples advertencias sobre como la Fiscalía de Medellín actuaba de forma politizada no actuó?"
  • “¿Por qué si aguas vivas fue firmado en el gobierno de ‘Fico’ el último día de su gobierno en 2019, y nuestra Alcaldía hizo la denuncia desde 2022 y luego en 2024, la Fiscalía en lugar de investigar el contrato decidió investigar solo desde 2020 en adelante?"
  • “¿Por qué la Fiscalía trató de impulsar la tesis que le servía a ‘Fico’ para evitar ser investigado?"
Calle compartió el mensaje vía X la mañana del miércoles 15 de julio de 2026 - crédito @QuinteroCalle/X
Calle compartió el mensaje vía X la mañana del miércoles 15 de julio de 2026 - crédito @QuinteroCalle/X
  • “¿Por qué la Fiscalía dijo que había cambiado el pot cuando el mismo decreto decía ‘siempre y cuando cumpla el POT (Plan de Ordenamiento Territorial)’?”
  • “¿Por qué la Fiscalía mintió diciendo que allí se había construido un hotel usando mi decreto, una mentira que raya el prevaricato y que ha sido probada?" Y en este cuestionamiento agregó: “Esto no es un simple error”.
  • “¿Por qué Fico siempre habló como si manejara la Fiscalía, e incluso, el texto y argumentos presentados por la fiscal eran de forma literal los que previamente el secretario general de ‘Fico’ había presentado a medios días antes?"
  • “¿Qué papel jugó en todo esto que ‘Fico’ contratara a la Fiscal Seccional de Medellín que llevaba el caso previamente?”
  • “¿Por qué si pedí que el caso fuera llevado por una fiscal de Bogotá o que se hicieran mesas técnicas con expertos en este tipo de temas, se permitió la violación al debido proceso que el país ha visto?“

Los detalles del proceso judicial en el caso “Aguas Vivas” que motivaron las preguntas de Daniel Quintero

La determinación judicial también cobijó a otros procesados, entre ellos exfuncionarios de la administración de Quintero y particulares.

El jueves 6 de agosto, desde las 8:30 a. m., se sustentarán las apelaciones presentadas por la delegada de la Fiscalía y el representante de víctimas contra esa nulidad.

El superintendente Nacional de Salud aseguró que su familia sufrió afectaciones debido a la investigación penal que se surte en su contra e informó que pedirá que sea protegida - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero había sido imputado por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. La jueza concluyó que la Fiscalía cometió errores que afectaron los derechos a la defensa y al debido proceso del exmandatario y de los demás involucrados.

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La imputación quedó sin efecto, pero el caso sigue abierto. Por ende, el juzgado ordenó al ente acusador corregir las falencias detectadas, entre ellas la falta de claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes.

La nulidad dejó sin efecto la imputación, pero no frenó la investigación

El abogado penalista Julián Quintana explicó que la nulidad no equivale a una absolución ni a una declaración de inocencia.

En una publicación en X, el jurista precisó: “La nulidad de la imputación de @QuinteroCalle no es una absolución ni una declaración de inocencia. La decisión solo deja sin efectos esa actuación procesal. La @FiscaliaCol puede apelar o volver a formular la imputación, corrigiendo los errores señalados por la juez”.

Esa interpretación coincide con lo resuelto por el juzgado, y el efecto inmediato de la nulidad recae sobre esa actuación específica, no sobre la totalidad del proceso penal.

La investigación se relaciona con el lote Aguas Vivas, en Medellín. De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios presuntamente involucrados modificaron de manera anómala el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad para permitir que el terreno fuera vendido, pese a que la entrega del predio debía hacerse gratuitamente.

La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez y las víctimas apelarán la decisión

Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, sostuvo que el Distrito, reconocido como víctima dentro del proceso, también acudirá a la apelación.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez se refirió a la decisión judicial el mismo lunes 14 de julio - crédito @FicoGutierrez/X

En su mensaje el funcionario detalló: “A quienes ya están celebrando, les tengo una mala noticia. La nulidad de una actuación no es una absolución ni el fin del #CasoAguasVivas. Apelaremos la decisión y confiamos en el Tribunal Superior de Medellín. Esto no se acaba aquí. Vamos hasta el final para que quienes le hicieron tanto daño a Medellín respondan ante la justicia. No habrá impunidad”.

En un tono similar el alcalde Federico Gutiérrez también se sumó a las reacciones luego de la decisión judicial con otra aclaración sobre su alcance.

“Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”, aseveró el mandatario antioqueño, que agregó: “Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer”.

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